Sephora terá quadra de areia para prática de esportes

Com a chegada do verão, a Sephora inaugura um espaço para a prática de esportes e experiências de beleza na Sephora Summer.

Desde 2013 aliando beleza e esporte com a Beauty Run, a rede apresenta a Arena Summer no estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo.

Entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro, será possível realizar práticas de esportes como beach tennis, cross beach e futevôlei.

Após a escolha da modalidade, e definido aula ou aluguel de quadra, o consumidor adquire o ingresso com o dia e o horário de sua preferência. Os valores variam entre 55 e 200 reais.

O ingresso será trocado na recepção da Arena por um vale-compras de mesmo valor, podendo ser usado em qualquer loja física da rede até 28 de fevereiro.

“Promover ações diferenciadas e inovadoras para os beauty lovers, essa é a nossa missão como marca. Atenta às tendências mundiais, trouxemos a Arena Summer especialmente aos paulistanos que estão fissurados pelos esportes pé na areia. Para a Sephora, a união do esporte e beleza tem tudo a ver, pois celebram um momento único de autoestima, bem-estar e conexão”, afirma Cataldo Domenicis, head de marketing da Sephora no Brasil.

Serviço:

Arena Summer: a partir de 55 reais a 200 reais (valor revertido em produtos em qualquer loja física)

Aula de beach tennis: 120 reais ingresso individual, duração 1 hora

Aula de cross beach: 55 reais ingresso individual, duração 1 hora

Aluguel da quadra: 120 reais durante a semana e 200 reais aos fins de semana: duração 1 hora

Funcionamento: 15 de janeiro a 15 de fevereiro, terça a sexta das 7h05 às 22h10; sábado e domingo a partir das 9h15

Local: estacionamento do Shopping Eldorado

O certificado da vacina será exigido na entrada da Arena

https://www.sephorasummer.com.br/home