Sephora tem promoção com até 70% de desconto

Até 26 de janeiro é possível aproveitar a campanha de liquidação da Sephora. Com descontos de até 70% em produtos selecionados disponíveis nas lojas, e-commerce e app da Sephora.

Dentre as marcas participantes estão Sephora Collection, MAC, KVD, Nars e Clinique.

Presente no Brasil desde 1998, a Sephora Américas movimenta mais de 430 lojas no continente americano, além de suas 600 operações dentro de locações JCPenney e do principal site de beleza do mundo.

A primeira loja física no Brasil foi inaugurada em 2012, no JK Iguatemi, em São Paulo. Hoje, possui pontos de venda físicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco, totalizando 26 lojas, cinco studios, um outlet, e cobre todo o território nacional através da operação do site.

Confira a seleção de produtos.