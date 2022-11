Seis restaurantes em São Paulo que servem pratos com camarões

O camarão é sempre a boa estrela de qualquer menu. E também, apesar do sabor inconfundível e intenso, é versátil: com diversos tamanhos, pode ser acompanhamento em diversas preparações, recheios ou a estrela da refeição. Além disso, o crustáceo harmoniza bem com um bom vinho, espumante, cerveja e drinques refrescantes.

Com isso, Casual Exame listou bares e restaurantes em São Paulo onde é possível comer camarão nas mais diversas versões.

Carrasco

O bar secreto dentro do Guilhotina tem no menu criado pelo chef Cassiano Oliveira o Camarões Bruxelas, salteados e finalizados com molho de limão siciliano, acompanhado de couve de bruxelas. Perfeito para acompanhar com os drinques do premiado mixologista Spencer Amereno.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros. De terça a sábado das 19h às 00h. Reservas por Instagram @ocarrascobar.

Amazo

Uma forma diferente de comer camarão é apresentada pelo chef Enrique Paredes no restaurante de culinária peruana. O Causa Caliente um tradicional amassado de batata peruano com crosta na panela, servido com molho de camarão ao aji amarillo (R$ 85).

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos. (11) 99560-4321. De terça a sexta das 12h às 15h30, sábado e domingo das 12h às 18h e quinta a sábado das 19h às 23h.

Modern Mamma Osteria

Os chefs Paulo Barros e Salvatore Loi, vez e outra, colocam no menu pratos novos. Um dos mais recentes é o Filonccii recheado com camarão servido ao molho sugo de tomate San Marzano levemente picante (R$ 78).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. De segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo, das 12 às 21h.

Ícone

Para quem curte aproveitar uma comida no balcão, assistindo aos chefs Alexandre Ortigoso e Roberto Satoru cozinhar, vale aproveitar, entre outras receitas muito bem feitas pela dupla, o Tempurá feito com massa de Udon, com shitake, cebolinha, algas com camarão e legumes, além de ovo cozido com gema mole temperado no shoyu (R$ 86).

Serviço: Rua Fidalga, 79 – Pinheiros. (11) 2667-6217. De terça a sexta das 12h às 15h, sábado das 13h às 23h e domingo das 13h às 16h.

Nonna Rosa

O restaurante italianíssimo capitaneado pelo restauranteur Marcelo Muniz, e que tem na cozinha os chefs Gabriel Marques e Francisco Assis tem uma receita perfeita e refrescante para os amantes de camarão: o Gnocchi artesanal al limone, ervilhas frescas, pancetta e camarões (R$ 102).

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins. (11) 2369-5542. De segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

Hospedaria

O restaurante de Fellipe Zanuto, na Mooca tem como opção para quem ama camarões o Arroz da Baixada puxado com camarão, peixe branco, lula, creme de abóbora, pimenta dedo de moça e tomate assado. Ainda é finalizado com salada de agrião e batata palha da casa (R$ 72).

Serviço: Rua Clodomiro Amazonas, 216 – Itaim Bibi. Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca. (11) 2291-5629. De segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

