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Hublot e Flamengo lançam relógio em homenagem aos 130 anos do clube

O Classic Fusion Flamengo terá somente 130 unidades numeradas e será distribuído exclusivamente pela Sara Joias no Brasil

O Hublot Classic Fusion Flamengo 42mm tem mostrador e caixa inteiramente em cerâmica preta, com ponteiro dos segundos em vermelho e pulseira perfurada com costuras na cor do clube (Divulgação)

O Hublot Classic Fusion Flamengo 42mm tem mostrador e caixa inteiramente em cerâmica preta, com ponteiro dos segundos em vermelho e pulseira perfurada com costuras na cor do clube (Divulgação)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 23 de junho de 2026 às 11h25.

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O Flamengo e a Hublot renovaram a parceria para lançar uma edição limitada do Classic Fusion Flamengo 42mm. São 130 unidades numeradas, cifra que homenageia os 130 anos de fundação do clube, e a distribuição no Brasil ficará por conta da Sara Joias, que já tem lista de espera.

O preço segue a tabela europeia: em torno de 15 mil euros, o que equivale a aproximadamente R$ 90 mil na cotação atual. "Vão ser poucos relógios. Quem tiver interesse, se apresse em comprar, porque não vai haver uma segunda coleção. Isso aqui é absolutamente especial", disse o presidente do Flamengo Luiz Eduardo Baptista, o Bap, durante o anúncio.

Design e especificações

Hublot x Flamengo

O fundo do relógio em cerâmica preta exibe o escudo do Clube de Regatas do Flamengo sobre o mecanismo automático à vista, com a numeração N° 01/130 gravada na parte inferior da caixa (Divulgação)

O modelo tem caixa de cerâmica preta de 42 mm, com luneta e mostrador no mesmo tom. O movimento automático oferece cerca de 48 horas de reserva de marcha e função data. A pulseira é em couro de bezerro preto com revestimento interno em borracha e costuras vermelhas, referência direta às cores do clube.

Histórico da parceria

A relação entre o Flamengo e a Hublot começou em 2011, quando as duas partes lançaram uma edição de 250 unidades comemorativas dos 30 anos do título Mundial de Clubes, conquistado pelo clube em 1981 com vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Tóquio. A edição se esgotou rapidamente e fez do Flamengo o segundo clube do mundo a receber um relógio personalizado da marca suíça, depois do Manchester United.

A nova versão tem 120 unidades a menos que a anterior. O lançamento ocorre durante a Copa do Mundo 2026, período de maior visibilidade internacional do futebol. A Hublot é cronometrista oficial da UEFA Champions League e mantém parceria com a FIFA em torneios internacionais. Com a renovação, o Flamengo segue como o único clube brasileiro com uma edição exclusiva da marca.

Durante o anúncio, Bap enquadrou o lançamento dentro de uma estratégia mais ampla do clube. "É colocar o Flamengo no lugar que ele merece, do lado de grandes marcas. O Flamengo é do povo, mas o Flamengo também é do jet set", afirmou.

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