Saiba quais são os mitos e os benefícios do café para a saúde

Que o café é amplamente apreciado por seu sabor e efeitos estimulantes, todos já sabem. Entretanto, além de ser o queridinho dos brasileiros para o café da manhã, momento pós-almoço, encontro com amigos ou hora do lanche, o grão também oferece pontos positivos em relação ao bem-estar gastrointestinal.

Pesquisadores têm se aprofundado sobre os efeitos da bebida na região específica do corpo e os resultados são animadores: compostos presentes no café têm potencial para beneficiar não apenas o funcionamento do intestino, mas, também, proteger a microbiota de inflamações.

Ficou curioso? Confira, a seguir, algumas das principais análises da ciência sobre o tema e descubra que, com moderação, o café pode ser um verdadeiro aliado da saúde.

Benefícios do café na saúde digestiva

Sim, já existem estudos que avaliam – e comprovam – a relação entre café e saúde digestiva. A pesquisa “Effects of Coffee and Its Components on the Gastrointestinal Tract and the Brain-Gut Axis”, por exemplo, mostra que o consumo da bebida pode estimular a o movimento gastrointestinal, promovendo o trânsito intestinal e prevenindo a constipação. Ou seja, aumenta a atividade motora no cólon e auxilia o bom funcionamento intestinal.

Além disso, o café é uma fonte rica de antioxidantes, que são substâncias importantes na redução do estresse oxidativo, um fator que contribui para algumas doenças gastrointestinais. Segundo uma análise feita pelos pesquisadores Toshiyuki Murai e Satoru Matsuda, os polifenóis presentes no café, como o ácido clorogênico, têm demonstrado propriedades anti-inflamatórias, que podem proteger o revestimento gastrointestinal e prevenir condições inflamatórias crônicas, como a doença inflamatória intestinal (DII).

Já na microbiota intestinal, o café desempenha um papel crucial na saúde digestiva. Astrid Nehlig, em sua análise intitulada “Effects of Coffee on the Gastro-Intestinal Tract: A Narrative Review and Literature Update”, sugere que os componentes do café, como os polifenóis, podem promover o crescimento de bactérias benéficas no intestino, contribuindo para uma microbiota equilibrada e saudável.

Mitos comuns do café na saúde

Que atire a primeira pedra quem nunca ouviu outra pessoa dizer que “café causa úlceras, gastrite e refluxo”, não é mesmo? Mas, não é isso que os estudos mostram.

Segundo nutricionistas da Equilibrium, a maioria das pesquisas indica que o café, quando consumido moderadamente, não está diretamente associado ao desenvolvimento de nenhuma dessas doenças gástricas. Embora ele possa aumentar a produção de ácido gástrico em determinadas pessoas e causar o refluxo gastroesofágico, a relação entre o consumo da bebida e a doença é complexa e individualizada.

Como vimos, o café pode proporcionar diversos benefícios em seu consumo. Entretanto, é importante considerar a resposta individual à ingestão da bebida e consultar um profissional de saúde em caso de dúvidas específicas.

