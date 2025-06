Café e saúde: conheça os benefícios da bebida para o corpo e para a mente

Além de ser uma das bebidas mais consumidas no mundo, o café é um verdadeiro aliado da saúde, com efeitos positivos que vão desde a cognição até a prevenção de doenças crônicas. Rico em nutrientes e compostos bioativos, como antioxidantes e cafeína, o grão desempenha um papel importante na promoção da saúde cardiovascular, metabólica e neurológica.

Para os nutricionistas, compreender as nuances do consumo de café, como seus benefícios, métodos de preparo e interações com medicamentos e nutrientes, é essencial para oferecer orientações personalizadas e embasadas em ciência à população.

Os compostos do café que beneficiam o corpo e a mente

Como antecipamos, o café contém uma riqueza de compostos bioativos e nutrientes que desempenham papéis significativos na saúde. Dentre eles, podemos mencionar:

Cafeína: ela melhora o desempenho cognitivo, incluindo atenção, concentração e tempo de reação. Sua ação ocorre por meio do bloqueio da adenosina, resultando em maior atividade neural e circulação sanguínea. A ingestão de doses moderadas pode contribuir para melhorar o humor e reduzir a fadiga, além de oferecer benefícios no desempenho físico e cognitivo;

Propriedades antioxidantes: os ácidos clorogênicos, a trigonelina e os melanoides são responsáveis por neutralizar radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação. Eles estão associados à prevenção de doenças crônicas como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer;

Vitaminas e minerais: o café é fonte de vitaminas do complexo B (B1, B2, B3 e B5), magnésio, potássio e manganês, que participam de processos como metabolismo energético, regulação da pressão arterial e função muscular. Apesar de não ser a principal fonte desses nutrientes, ele contribui para atender às necessidades diárias.

Como o café pode prevenir doenças cardiovasculares

Pesquisas recentes destacam o impacto positivo do consumo moderado de café na saúde cardiovascular. Segundo estudos apresentados no American College of Cardiology, a ingestão de uma a três xícaras diárias está associada à redução de até 55% no risco de doenças cardiovasculares. Esses efeitos são atribuídos às propriedades antioxidantes dos ácidos clorogênicos, que melhoram a função endotelial e reduzem a inflamação.

Além disso, novos estudos indicam que o consumo regular e moderado de café está associado a uma redução no risco de insuficiência cardíaca. Uma pesquisa publicada na revista Circulation: Heart Failure analisou dados de mais de 21.000 adultos ao longo de 10 anos, e descobriu que a ingestão de uma ou mais xícaras de café por dia estava ligado a uma diminuição de 5% a 12% no risco de insuficiência cardíaca, dependendo da quantidade consumida.

Métodos de preparo do café e impacto na saúde

A forma de preparar o café não apenas influencia no sabor, mas, também, no perfil nutricional da bebida. Confira abaixo as particularidades de cada método:

Filtrado com papel: reduz diterpenos, diminuindo o impacto no colesterol, mas pode reter antioxidantes;

reduz diterpenos, diminuindo o impacto no colesterol, mas pode reter antioxidantes; Prensa francesa e espresso: oferecem maior concentração de compostos bioativos, mas devem ser consumidos com cautela devido ao potencial de elevar o colesterol;

oferecem maior concentração de compostos bioativos, mas devem ser consumidos com cautela devido ao potencial de elevar o colesterol; Cold brew: produz uma bebida de baixa acidez, indicada para pessoas com sensibilidade digestiva.

O café, em suas diferentes formas e preparos, é uma bebida versátil que oferece benefícios à saúde, especialmente, quando consumido de forma moderada e adequada ao perfil de cada indivíduo.

