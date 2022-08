Saiba como incluir closet com portas de vidro em seu projeto

Uma dúvida que pode surgir ao planejar o closet é: fazer portas ou não? Afinal, as portas protegem a roupa contra pó e resíduos que podem danificá-las, mas por outro lado, as portas eliminam a maior vantagem do closet, que é a visualização rápida das roupas.

A solução para esse dilema é bem simples: investir no closet com portas de vidro, que atende ambas necessidades sem interferir no design do ambiente.

Como planejar um closet com porta de vidro?

A principal função do closet é organizar roupas e acessórios com praticidade. A ideia é que ele otimize o tempo para escolher as peças que você usará no dia a dia.

É por isso que consideramos muito importante fazer um projeto de closet de acordo com sua rotina, de modo que ele permaneça organizado e facilite a procura pelas peças certas para trabalhar, sair com os amigos ou ficar em casa.

Quem trabalha com traje social, por exemplo, precisa de mais espaço para pendurar camisas, blazers e vestidos. E quem usa mais camisetas e calças, pode investir em closets com nichos e prateleiras bem práticos para guardar as peças dobradas e facilitar a visualização das roupas.

Faça uma lista com as peças que você mais usa no dia a dia para planejar o local adequado para guardar cada tipo de roupa e acessórios.

Sapateira e bolsas

Não deixe de incluir prateleiras para guardar todos seus sapatos e bolsas. Calcule as peças que você tem. Isso é essencial para fazer a quantidade de prateleiras adequadas para organizar todas as peças de modo que você visualize todos os modelos.

É possível inovar no design da sapateira para aproveitar mais o espaço no closet pequeno, como fazer uma sapateira giratória do chão ao teto no cantinho do closet.

Não é necessário incluir as portas de vidro no espaço da sapateira e das bolsas, mas caso você queira proteger as peças da poeira ou da luz solar (que pode danificar os tecidos), vale a pena instalar as portas nesse espaço também.

Qual a melhor porta de vidro para closet?

Entre os diferentes modelos de porta, nossa dica para aproveitar o espaço e garantir um design moderno é investir na porta de correr. Como o próprio nome indica, ela é aberta de lado, o que é perfeito para evitar que a porta atrapalhe a circulação do ambiente.

Vidro reflecta : é a mistura perfeita entre o espelho e o vidro comum. Ele tem um reflexo espelhado, bem sutil, e uma leve transparência. É a opção ideal para quem não gosta de deixar as roupas à mostra e quer protegê-las da poeira com muita elegância.

Vidro transparente: é o mais indicado para quem tem uma rotina corrida e precisa de praticidade para visualizar as peças. Porém, você precisa manter o armário bem organizado pois o vidro não esconde a bagunça.

Vidro fosco : a desvantagem do vidro fosco é que ele não permite a visualização das peças em que a porta esteja aberta, mas o design fica clean e sofisticado.

Porém, o uso do vidro é feito em conjunto com outro material para fazer a estrutura da porta. É possível fazer portas com estrutura de madeira (que é a opção mais versátil) ou alumínio. Você pode escolher de acordo com o design do ambiente. Dica: faça uma porta espelhada

Outra forma de ganhar espaço na decoração é instalar uma das portas do closet com espelho. Isso mesmo. Não precisa ser uma porta muito grande, apenas o bastante para você ter onde verificar a combinação de roupas, sapatos e acessórios.

Além disso, a porta espelhada deixa a decoração muito mais chique e ainda consegue ampliar o espaço pequeno, pois reflete tudo que está em frente a ela.

Cuidados com as portas de vidro

Um dos principais cuidados necessários para se ter com o closet com porta de vidro é a respeito da limpeza. O ideal é que o vidro esteja bem transparente e limpinho, para facilitar a visualização das peças dentro do armário.

Porém, não é qualquer produto que pode ser usado para limpar vidros. O ideal é utilizar produtos próprios para limpeza do material, assim você mantém o vidro brilhante!

Também escolha um vidro resistente a impactos para evitar que o material quebre com facilidade. Pode acontecer da porta bater com o vento, por isso, e se for um material frágil, ele pode despedaçar e até causar acidentes no closet.

*Essas dicas foram criadas pela equipe da Viva Decora.

