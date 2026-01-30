Casual

Rosewood São Paulo lança 'Muvuca', vinho tinto próprio

O produto é uma colaboração direta com a vinícola Casa Tés, localizada no interior de São Paulo, e combina Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Syrah

Rosewood São Paulo: conheça o novo vinho do hotel (Divulgação)

Rosewood São Paulo: conheça o novo vinho do hotel (Divulgação)

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09h38.

O Rosewood São Paulo acaba de adicionar um novo capítulo à carta de lifestyle: o Muvuca, seu primeiro vinho tinto exclusivo.

O produto é uma colaboração direta com a vinícola Casa Tés, localizada no interior de São Paulo, e nasce de um esforço coletivo que envolveu desde os times de gastronomia e marketing até as frentes de impacto social da unidade.

A ideia do rótulo surgiu de uma conversa estratégica entre a sommelier Julia Derado e o chef Fernando Bouzan, que comanda o restaurante Blaise. O objetivo era criar uma bebida versátil, capaz de acompanhar a premiada charcutaria da casa, que exige frescor para equilibrar a gordura acentuada e as notas defumadas dos embutidos. O vinho será servido em todas as frentes gastronômicas do hotel.

O nome escolhido, Muvuca, descreve um conjunto de sementes de diferentes tipos que, juntas, dão vida a uma nova terra. No contexto do Rosewood, essas sementes representam a pluralidade de talentos que se uniram para a elaboração do projeto. A embalagem segue a estética com uma ilustração do pintor figurativo urbano Senk, cujas raízes em Minas Gerais conectam a arte de rua à sofisticação do hotel.

O Muvuca será vendido exclusivamente no hotel pelo valor de R$ 290. Pode ser consumido nos restaurantes ou adquirido para viagem.

Terroir e complexidade

Para atingir o perfil sensorial desejado, o time selecionou três castas tintas: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Syrah. Cada uma foi colhida em safras diferentes e passou por processos de maturação em barricas distintas para ampliar a complexidade da bebida. Enquanto a Syrah garante o frescor necessário, a Cabernet Sauvignon traz notas defumadas sutis, e a Cabernet Franc — maturada em barrica de primeiro uso — adiciona camadas aromáticas e estrutura.

O lançamento do vinho reforça a identidade do Blaise, que utiliza técnicas francesas aplicadas a ingredientes brasileiros. A curadoria de Julia Derado buscou um produto que fosse energético e autêntico, longe dos padrões tradicionais de vinhos de hotel para entregar uma experiência de luxo conectada à terra.

A aposta no terroir paulista não é apenas uma escolha de sabor, mas uma decisão de negócios que privilegia produtores locais. O vinho expressa a autenticidade brasileira e celebra a energia artística que floresce no enclave histórico da Bela Vista.

