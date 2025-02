Seleção global dos melhores vinhos do mundo conta com destaque de um brasileiro

Foi divulgada, na noite de terça-feira, 25, a tão aguardada lista da segunda edição da World’s Best Sommeliers’ Selection 2025 (WBSS). O evento, realizado em janeiro, em Londres, reuniu sommeliers de restaurantes renomados mundialmente para uma experiência única de degustação e troca de perspectivas. O objetivo foi eleger os melhores vinhos degustados, cujos resultados são agora revelados. Esta seleção faz parte de um conglomerado de marcas renomadas, como The World’s 50 Best Restaurants, The World’s 50 Best Hotels e World’s Best Vineyards.

O painel de degustação foi composto por sommeliers e diretores de bebidas de quatro continentes e 18 países, todos com vasto conhecimento e paixão pelo vinho, oferecendo uma gama diversificada de perspectivas sobre qualidade e estilo. Os vinhos da América do Sul receberam destaque, com quase 20% de todos os vinhos na seleção final provenientes do continente. Ao todo, 23 vinhos sul-americanos de quatro países foram recomendados pelos sommeliers, com 17 vinhos tintos e seis vinhos brancos figurando na lista.

Entre os destaques, estão rótulos argentinos icônicos, especialmente conhecidos pela produção de Malbec de classe mundial, com seis vinhos selecionados, produzidos por grandes nomes como Familia Zuccardi e Catena Zapata. Do Chile, as vinícolas pioneiras Clos Apalta (três vinhos) e VIK (dois vinhos) lideraram a seleção, com seus vinhos sendo descritos como “poderosos e complexos”, “bem equilibrados” e com “definição extraordinária”.

A grande surpresa para o Brasil foi a inclusão de um único vinho brasileiro na seleção final deste ano: um blend de Cabernet Franc e Merlot elaborado pela Casa Tés, no Vale da Grama, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Descrito pelos sommeliers como um “tinto poderoso” com aromas de “ervas e frutas vermelhas”, finalizando com “um toque de hortelã”, o rótulo reflete a topografia acidentada e a altitude elevada dos vinhedos.

“Levar a bandeira do vinho brasileiro na World’s Best Sommeliers’ Selection deste ano é uma grande honra. Produzidos em terrenos desafiadores, nossos vinhos realmente refletem seu terroir único, e é um prazer compartilhar isso com os sommeliers”, diz Pedro Testa, fundador da Casa Tés.

Este rótulo está disponível por R$ 520 e, para adquiri-lo, os interessados devem se cadastrar em uma lista de alocação pelo site. O cadastro é gratuito e não implica em compromisso de compra, permitindo que os inscritos recebam ofertas de venda diretamente da vinícola.

Sommelier brasileiro entre os degustadores

A edição de 2025 trouxe um significado especial para o Brasil, com a participação de Danyel Steinle, o único sommelier brasileiro no grupo seleto de degustadores. Entre os grandes nomes da sommellerie mundial, como Andrea Roug Sala (Geranium), Pablo Jesus Rivero (Don Julio), Diego Vasquez Luque (Central e Kjolle), Milan Rukavina (Gaggan Anand), e Maria Florencia Rey (Maido), Danyel teve a oportunidade de mostrar o que os produtores brasileiros têm alcançado em termos de qualidade. “Pude mostrar o que os produtores do Brasil têm alcançado em termos de qualidade”, afirma Danyel.

Danyel é responsável pela carta de vinhos do restaurante Nelita, em São Paulo, que foi eleito o 26º Melhor da América Latina e o 6º Melhor do Brasil, segundo o ranking EXAME Casual. No Nelita, Danyel faz uma curadoria cuidadosa de rótulos clássicos, naturais e orgânicos, marcando uma trajetória de pesquisa e experiência. Desde 2017, ele explora pessoalmente regiões vinícolas icônicas como Borgonha, Piemonte, Toscana, Califórnia e Vale do Maipo, ampliando seus conhecimentos e aprofundando sua visão sobre o universo dos vinhos.