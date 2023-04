Hotelaria de luxo consciente: Rosewood prepara ações para Dia da Terra

A abertura do Rosewood foi a grande sensação do setor de hospitalidade no ano passado. Inaugurado em janeiro de 2022, o hotel com 46 quartos localizado no antigo hospital Matarazzzo logo virou uma atração de São Paulo, com suas 450 obras de artistas brasileiros e violões assinados por Caetano Veloso e Gilberto Gil como decoração.

O incensado hotel agora preparou uma série de ações para o Dia Internacional da Terra deste ano, celebrado neste sábado, 22 de abril, para atender hóspedes e clientes. De hoje a domingo 23, o Rosewood São Paulo irá oferecer transporte cortesia para hóspedes com o carro híbrido da propriedade em um raio de até 30 quilômetros.

O hotel também irá compensar as emissões de carbono dos hóspedes que estarão durante esse período através da parceria com a empresa Canopee, que promove soluções de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas por meio de diversos projetos socioambientais sustentáveis.

Prato vegetariano com renda para S.O.S. Mata Atlântica

Na sexta-feira 21 e sábado 22, nos restaurantes abertos ao público Le Jardin e Blaise, o chef Felipe Rodrigues irá preparar um prato vegetariano especial no qual todo lucro será revertido para a ONG S.O.S Mata Atlântica. A missão da organização é conservar os patrimônios naturais e históricos, buscando um desenvolvimento sustentável que preserve a fauna e flora brasileira.

O prato especial será um purê de inhame e abóbora cabotiá, cenouras glaceadas, palmito pupunha marinado, PANCS e vinagrete de mel de abelha Jataí por um valor de 85 reais – menos do que o famoso bolovo do bar Rabo di Galo do hotel, que custa 135 reais.

No sábado 22 será oferecida uma atividade especial para crianças e adultos. O intuito é educar e entreter os hóspedes, enquanto eles replantam as orquídeas do Rosewood São Paulo em árvores ou podem também construir um Kokedam Ohquidea, uma técnica japonesa de floricultura.