Rosewood São Paulo anuncia parceria com terminal BTG Pactual

A extensão do luxo do Rosewood São Paulo, eleito o 24º melhor hotel do mundo pela World’s 50 Best Hotels, vai começar desde a chegada em São Paulo. O hotel anunciou nesta quarta-feira, 17, uma parceria inédita com o Terminal BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME — o único privado da América Latina, localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A notícia foi enviada com exclusividade à Casual EXAME. A colaboração resulta no The Seamless Journey, um pacote de hospedagem exclusivo que proporciona aos hóspedes uma experiência contínua de luxo e sofisticação, desde a chegada ao aeroporto até o conforto das suítes do hotel.

Ambas marcas compartilham valores essenciais, como hospitalidade de excelência, curadoria artística, sofisticação discreta e um serviço impecável. O pacote oferece aos hóspedes de todas as categorias de suítes do Rosewood São Paulo acesso preferencial ao Terminal BTG Pactual.

Jornada de sofisticação e privacidade

A experiência começa com o acesso exclusivo ao Terminal BTG Pactual, onde todo o processo de embarque é realizado de forma independente do fluxo tradicional do aeroporto. Os passageiros desfrutam de áreas reservadas, silenciosas e acolhedoras, com o auxílio de uma equipe especializada que acompanha todo o processo — incluindo o check-in, imigração e alfândega.

Para quem opta pelo embarque internacional, o conforto é ainda maior: o serviço é totalmente personalizado e garante discrição e eficiência. No caso de voos domésticos, o atendimento segue o mesmo padrão de excelência.

Ao desembarcar, seja em voos domésticos ou internacionais, os passageiros são recebidos diretamente na porta da aeronave por um concierge, que os conduz até o terminal em um transporte privativo da Volvo. Os procedimentos de imigração e alfândega acontecem em ambientes exclusivos. Para passageiros em conexão, o terminal oferece transporte direto entre as aeronaves e o terminal.

A experiência gastronômica no Terminal BTG Pactual também é uma das grandes atrações do The Seamless Journey. O menu à la carte, assinado pelo chef Ivan Ralston, do premiado Restaurante Tuju, traz uma seleção de pratos da culinária brasileira, preparados com técnica e precisão.

A coquetelaria, por sua vez, é uma experiência à parte, com criações personalizadas de Ricardo Miyazaki, do The Punch Bar, eleito o melhor bartender de São Paulo. O serviço de bebidas e coquetéis é oferecido tanto no embarque quanto no desembarque, de acordo com o perfil e preferências de cada passageiro.

Arte e cultura

Assim como no Rosewood São Paulo, a arte desempenha um papel fundamental no Terminal BTG Pactual. Os espaços do local contam com uma curadoria de arte moderna e contemporânea da Galeria Simões de Assis. A integração da arte com a experiência de viagem reforça o compromisso das marcas com a cultura e a sofisticação em cada detalhe.

Ao chegar ao Rosewood São Paulo, localizado no coração da vibrante cidade de São Paulo, o ritmo da jornada se transforma. O hotel está situado no histórico complexo da Cidade Matarazzo, um enclave preservado do início do século 20, que abriga também residências particulares, lojas sofisticadas e locais de entretenimento.

O Rosewood São Paulo ocupa a antiga Maternidade Matarazzo, juntamente com uma nova torre de jardim vertical, que soma mais de 30.000 metros quadrados de espaço.

Benefícios do pacote The Seamless Journey

O pacote The Seamless Journey está disponível para hóspedes de todas as categorias de suítes do Rosewood São Paulo, e inclui:

Acesso preferencial ao Terminal BTG Pactual: Facilita a experiência de embarque e desembarque, com total privacidade e conforto.

Hospedagem nas suítes do Rosewood São Paulo: O pacote é válido para todas as categorias de suítes, incluindo a Matarazzo Suite.

Transfer privado: Inclui um trecho de transfer (ida ou volta) entre o Terminal BTG Pactual e o hotel.

Café da manhã: Oferecido no restaurante do hotel ou servido na acomodação, conforme preferência do hóspede.

Early check-in ou late check-out: Mediante disponibilidade, para maior comodidade e flexibilidade.

Serviço dedicado de mordomia e concierge: Garantindo uma experiência fluida e personalizada durante toda a estadia.

Como reservar?

As reservas para o The Seamless Journey podem ser feitas diretamente pelo site oficial do Rosewood São Paulo ou por meio da equipe de reservas do hotel, via e-mail ou telefone. Lembrando que é necessário realizar a reserva com antecedência mínima de cinco dias para garantir toda a personalização e preparação da experiência.