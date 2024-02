Praia em Alphaville? Veja como será clube de luxo superexclusivo com título de R$ 500 mil 

Imagine morar em uma cidade sem praia e poder surfar do lado de casa? Essa é a oferta da BR Soho para um dos bairros mais luxuosos de São Paulo. A gigante do mercado imobiliário pretende entregar a primeira praia de ondas para surfe de Alphaville até 2026.

Batizado “Reserva Beach Club”, o complexo de luxo tem um investimento total previsto em cerca de R$ 2 bilhões e promete valorizar ainda mais a região onde moram famosos como Patrícia Abravanel, Celso Portiolli e Fábio Júnior.

Lazer premium e exclusivo

3.500 títulos serão colocados à venda por R$ 500 mil cada um. O empreendimento contará com uma área VIP exclusiva, destinada a 300 associados, chamada “club dos 300”.

O Reserva Beach está sendo construído em um terreno de 200 mil m² e terá 25 mil m² de praia. Considerando o formato da estrutura, a extensão da praia poderá ter até 10 quilômetros, duas vezes o tamanho aproximado da praia de Copacabana.

Os sócios do clube poderão desfrutar de:

Aulas de surfe;

Quadras poliesportivas;

Skate park e simuladores de ski;

Piscinas descobertas e indoor;

Estúdios de pilates e ioga;

Centros de fisioterapia;

Salas de massagem;

Spa completo;

Hidromassagem, ofurô e sauna;

Academias;

Coworking;

Restaurantes;

Prato cheio pra surfista

A super praia não vai ter ondas pequenas, daquelas que a gente vê nas redes sociais.

Na praia artificial do Reserva Beach, elas poderão chegar aos dois metros de pico e duração de 18 segundos, para agradar quem curte surfar.

Em seus 25.000 m², a praia terá duas ondas ao mesmo tempo, uma de cada lado do equipamento.

Projeto bilionário

O clube de luxo tem André Fernandes como CVO (Chief Visionary Officer) e é encabeçado pela Br Soho Empreendimentos S/A, uma das principais empresas com foco em investimento e desenvolvimento imobiliário de Santana de Parnaíba.

O apresentador de TV Ratinho junto com o empresário do setor de marcas e patentes Márcio Meneghetti são sócios já confirmados do projeto que tem como embaixadores, Alfredo Soares, Tallis Gomes, Bruno Nardon e Tony Celestin, sócios da G4 Educação.

Imóveis à venda

Maurício Gariglia, CEO da Br Soho, prevê áreas residenciais com apartamentos de 120 m² até 550 m² na segunda fase do projeto.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Sabia que dá pra conhecer a fábrica onde são produzidos alguns dos carros mais luxuosos do mundo?

Como fintech pretende transacionar R$ 1 bi em 2024 com crédito para varejo B2B

Número de passageiros viajando de ônibus para outros estados cresce 45% no Carnaval 2024