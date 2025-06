Fundação Fenômenos, organização social de Ronaldo Nazário, quer golear a desigualdade social

Transformar comunidades a partir do reconhecimento dos desafios e da vontade de mudar a realidade: esse é o objetivo da Fundação Fenômenos, organização social criada há 15 anos pelo ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário. A iniciativa atua para reduzir desigualdade a partir da promoção da inclusão e da equidade, com iniciativas focadas na mudança da realidade socioeconômica.

Uma das frentes é o programa de aceleração e capacitação para líderes sociais, chamado Fenômenos Academy. A ação busca fornecer capacitação técnica, mentorias, apoio financeiro e suporte institucional para organizações que trabalhem pela transformação social no Brasil.

Participam líderes, coletivos e movimentos sociais que atuam em comunidades pelas melhorias desses espaços. Cerca de 500 lideranças de mais de 200 cidades de todo o país se inscreveram para a primeira edição deste ano. A formação aconteceu entre maio e junho, tratando de temas jurídicos, de comunicação institucional e técnicas de monitoramento da atuação das organizações.

Ronaldo Nazário, fundador, e Celina Locks, presidente do conselho curador da Fundação Fenômenos

Formação de líderes sociais

Patrícia Viana, diretora-geral da Fundação Fenômenos, conversou com a exclusividade com a EXAME e contou mais da iniciativa, que já conta com inscrições abertas para a segunda formação do ano. “Acreditamos que as lideranças sociais mobilizam, sustentam e fazem a diferença todos os dias. O que falta, muitas vezes, são oportunidades, apoio e reconhecimento”, afirma.

A diretora explica que além de fornecer a formação técnica necessária para atuar, o programa ainda atua para desenvolver conexões entre lideranças, garantindo novas ferramentas para abrir horizontes. “Não queremos ensinar um caminho único, mas construir pontes, trocar experiências e oferecer suporte para buscar trajetórias com mais sustentabilidade, visibilidade e impacto”, explica.

Como próximo passo, as lideranças passam agora por mentorias individuais, que destacarão as melhores oportunidades de cada organização, mas também dicas sobre como superar desafios específicos de cada setor.

“Todo esse percurso é feito com respeito ao tempo e à realidade de cada participante — inclusive com ajuda de custo e apoio psicológico gratuito”, conta Viana.

Ao final de julho, o programa se encerra com um evento presencial em São Paulo, quando os projetos finalistas se apresentam para uma banca avaliadora de especialistas, investidores e integrantes da Fundação Fenômeno e vendem seus projetos.

De acordo com Viana, a Fundação atua a partir da experiência do seu fundador, Ronaldo Fenômeno. "Ele conhece, na pele, o que é vencer obstáculos e acredita profundamente no poder de quem vem de contextos muitas vezes invisibilizados", diz.

Segundo ela, o programa parte da vontade dele de transformar o Brasil diretamente por quem está nas favelas, periferias, coletivos e movimentos. "Estamos dizendo para quem mobiliza comunidades, dá aulas improvisadas em lajes e alimenta sonhos que as suas lutas importam e que ninguém está sozinho nessa", afirma.

Daniel Wolf, fundador da Favela em Ação, coletivo que participou da primeira edição deste ano, afirma que a participação no Fenômenos Academy foi a primeira oportunidade de reconhecimento para a organização, que trabalha a alfabetização e inserção no esporte por crianças e adolescentes. "Ganhamos mais do que recursos: ganhamos fôlego, formação e a coragem de sonhar mais alto. Hoje, seguimos rumo à formalização como ONG para transformar ainda mais vidas", conta.

Daniel Wolf, fundador do coletivo Favela em Ação, participando do Fenômenos Academy

Inscrições para segunda edição

As organizações que se interessam por participar da segunda turma do Fenômenos Academy, que acontecerá na metade final do ano, já podem preencher um formulário de registro de interesse, disponível no site do programa.

“Fortalecer lideranças é uma estratégia de longo prazo para a transformação social. Quando investimos em quem está na linha de frente das comunidades, ampliamos o alcance das soluções e criamos caminhos mais sustentáveis para reduzir as desigualdades”, conta Viana.