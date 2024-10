De volta ao passado: Fila lança coleção de moda esportiva dos anos 1980 e 2000

Os anos 1980 e 2000 estão de volta na moda. E, ao que parece, eles vieram para ficar: a FILA e a New Era, marcas com mais de 200 anos de história combinada na moda esportiva, uniram forças para lançar a coleção cápsula "Fit The Game". A novidade chega ao mercado com o objetivo de ressignificar a relação entre esporte, performance e estilo, com elementos marcantes da cultura de rua e das ligas esportivas dos Estados Unidos.

De bonés e tênis a jerseys, a coleção conta com 16 peças exclusivas e limitadas. O objetivo por trás da marca é capturar a essência de uma era em que o lifestyle esportivo era tanto sobre o swag quanto sobre o jogo. Em outras palavras, usar o estilo esportivo como um fenômeno cultural e de identidade.

Inspiração Y2K e lifestyle esportivo

A "Fit The Game" se inspira fortemente no ressurgimento do estilo Y2K, um período de forte influência cultural que tem retornado com força nos últimos anos. Combinando essa nostalgia com a modernidade, a coleção busca oferecer uma nova forma de consumir o lifestyle esportivo.

Entre os destaques da linha, está o clássico boné 59FIFTY, da New Era, que comemora 70 anos. O modelo, conhecido por sua silhueta icônica, vem com painéis contrastantes, logo em chenille e com pins metálicos removíveis. A FILA traz de volta silhuetas consagradas, como o TENNIS 88 80’s e o FX-33 00’s, que remetem ao auge da marca no cenário esportivo e urbano.

As peças estarão disponíveis no app da FILA, no fila.com.br, no neweracap.com.br e em mais de 100 pontos de venda.