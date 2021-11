Rio de Janeiro ganha festival de arte com luzes e projeções

Nesta sexta-feira (5), a Praça Mauá, ícone da nova zona portuária do Rio de Janeiro recebe o Ilumina Rio 2021, um festival de obras de arte feitas com luzes e projeções. Só na região da praça, onde fica o Museu do Amanhã, serão oito obras luminosas criadas exclusivamente para o evento, criadas pelos criativos como Rosa Magalhães, Estúdio Chão, Agripinar Manhattan, YhuriCruz, Muti Randolph e MOV.

Um dos pioneiros em videomapping no Brasil, o VJ Spetto marcou presenã no preview do evento, que aconteceu na noite desta quinta (4). O artista iluminou todo o Museu do Amanhã, inclusive com projeções sobre um MINI Cooper S E como mais uma das obras de arte da mostra. A marca patrocina o evento, que deve impactar pelo menos 1 milhão de pessoas.

"Esta atividade reforça o compromisso da MINI com um futuro sustentável, uma vez que passará a ser uma marca 100% elétrica a partir de 2030, mantendo nossa atitude e personalidade, sempre com foco no cliente" afirma Rodrigo Novello, Diretor de Vendas e Marketing da MINI Brasil.

Logo após as projeções, assinadas pelo renomado e premiado internacionalmente VJ Spetto, todas obras da mostra, que tem curadoria da Deled, foram acesas na Praça Mauá. A céu aberto e gratuito, a exposição vai até o dia 14 de novembro.