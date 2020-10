Revolução do Churrasco: maior pit do Brasil defuma 500 quilos de carne

View this post on Instagram

O 23º episódio da série Revolução do Churrasco, apresentada por @patymoraesnobre, mostra, em primeira mão, o maior pit do Brasil. O equipamento, feito com 3 toneladas de aço, tem 7 metros de comprimento e capacidade para defumar 500 quilos de churrasco de uma só vez. Construído de maneira artesanal após seis meses de planejamento, é a grande atração da @ toronegrosteakhouse, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O episódio ainda traz as dicas do mestre-cervejeiro @valdirwolf_villambier, da @villambier, cervejaria artesanal instalada no mesmo espaço. Curtiu? Então deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com os amigos. Até semana que vem!