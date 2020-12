Réveillon: Edega explica como beber cada tipo de champagne e dá descontos

Que champagne não é só para réveillon ou casamento você já sabe. Desnecessário também esclarecer que nem todo espumante pode ser chamado de champagne. Mas qual a diferença entre um brut e um blanc de blancs? Que comida melhor harmoniza com esse último? E com um rosé?

Se há alguém com propriedade de sobra para responder a perguntas do tipo é Philippe de Nicolay Rothschild. Radicado no Brasil há uma década, o francês é fundador da importadora de vinhos PNR e do e-commerce Edega.com.br. Os dois negócios são especializados nos rótulos produzidos pela família dele, a exemplo dos que saem do icônico Château Lafite Rothschild, além de outros, de diversos países e preços, que não ficam atrás.

No vídeo abaixo, Philippe de Nicolay explica tudo que você sempre quis saber sobre a bebida e apresenta os renomados espumantes (champagnes, champagnes!) da família Rothschild.

Conheça alguns dos champagnes da família Rothschild:

Champagne Barons de Rothschild Brut

Combina uvas chardonnay (60%) e pinot noir (40%). O vinho base envelhece por no mínimo três anos e o produto final é conservado no mínimo por seis meses após o processo de dégorgement.

Champagne Barons de Rothschild Blanc de Blancs

Apenas a uva chardonnay dá corpo a este champagne. O corte contém 40% de vinho reserva, símbolo da maison Barons de Rothschild, que a cada ano recria um vinho de corte consistente.

Champagne Barons de Rothschild Rosé

A receita do rótulo é a seguinte: 95% de uvas chardonnay e 5% de pinot noir. Como os demais champagnes da maison, tem como base vinho envelhecido por no mínimo três anos.