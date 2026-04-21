Restaurantes para comer polvo em São Paulo

Símbolo de refinamento no universo dos frutos do mar, o polvo atravessa territórios gastronômicos como um ingrediente de identidade marcante e precisão em cada preparo. Reverenciado em cozinhas clássicas — onde surge em preparos simples, com passagem pela grelha e finalizado com azeites de qualidade, ervas frescas e vegetais sazonais —, o molusco também encontra lugar na alta gastronomia contemporânea, que o ressignifica em composições autorais de grande complexidade sensorial.

Com textura firme e delicada, a preparação do animal exige domínio técnico apurado, enquanto seu sabor profundo e levemente adocicado permite múltiplas leituras: da brasa, que acentua notas tostadas e defumadas, às finalizações mais elaboradas, que incorporam emulsões, reduções, crostas e elementos contrastantes.

Do clássico arroz de polvo e risotos cremosos às massas artesanais, passando por saladas frescas e preparos grelhados, sua presença é especialmente marcante nas cozinhas de influência mediterrânea. Rico em proteínas magras e minerais, o polvo também se destaca como uma escolha que alia sofisticação e equilíbrio, atendendo a um público cada vez mais atento à qualidade dos ingredientes e à experiência sensorial como um todo.

Aliô

Aliô: Polvo com Fregola (Luiz Vinhão/Divulgação)

Sob o comando do chef Renato Fecchio, o Aliô apresenta uma cozinha mediterrânea de leitura contemporânea, guiada pela valorização dos ingredientes e pela execução precisa. Com menu enxuto e criterioso, o restaurante, localizado no Tatuapé, traduz a simplicidade sofisticada em pratos bem elaborados, em destaque para o Polvo e Fregola (R$ 168). O animal é preparado na brasa, com textura precisa e notas levemente defumadas, servido sobre a tradicional fregola sarda, massa típica da Sardenha, envolta em um molho à base de tomates, caldo de peixe e do próprio polvo. A finalização com aliche italiano, pipoca de alcaparras e brotos frescos adiciona camadas de salinidade, crocância e frescor, equilibrado e de forte identidade mediterrânea.

Serviço: Rua Itapeti, 293, Tatuapé | Horário de funcionamento: almoço – de sexta a domingo, das 12h às 16h; jantar – de quarta a sábado, das 18h30 às 23h | Reservas pelo Instagram @restaurante.alio

Ama.zo - Cozinha Peruana

Amazo Peruano: Causa Pulpo al Olivo (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

Sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, o Ama.zo aposta em uma cozinha peruana autoral, explorando também os sabores amazônicos. Para driblar o apetite, o menu traz como sugestão a Causa Pulpo ao Olivo (R$ 78), uma receita típica de Lima feita com batata com ají amarillo, polvo e milho defumados, molho de azeitona preta peruana e tobiko.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30. Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | Aceita VR | @amazoperuano

Andres Una Experiencia

Andres Una Experiencia: Patatas Bravas con Pulpo (Ricardo D'Ângelo/Divulgação)

Comandado pelos chefs Ricardo Mansano e Paula Marcia Gonçalves, o restaurante homenageia as raízes espanholas da família com uma cozinha ibérica de leitura contemporânea. Entre as entradas, as Patatas Bravas con Pulpo (R$ 60) são uma releitura do clássico espanhol, combinando a textura macia do polvo com a rusticidade das batatas e com toque levemente picante. Já o Ceviche de Pulpo con Espuma de Limón y Perlas de Granada (R$ 80) é um polvo marinado em cítricos, finalizado com espuma de limão e pérolas de romã, que adicionam frescor, dulçor e contraste de texturas, prato refinado e alinhado alinhado à proposta sensorial da casa.

Serviço: Rua Professor Atílio Innocenti, 811, Vila Nova Conceição - São Paulo | Tel./WhatsApp: (11) 94578-7221 | Horário de funcionamento: De terça à sábado das 12h às 15h, e, das 18h às 23h, Domingo, das 12h às 17h | @andresunaexperiencia

Antonietta Cucina

Antonietta Cucina: Polpo All'arrabbiata (Giuliana Nogueira /Divulgação)

Sob o comando do chef executivo e restaurateur Milton Freitas, a Antonietta Cucina traduz a tradição italiana com olhar contemporâneo, valorizando receitas clássicas com execução precisa e ingredientes de alta qualidade. O polvo ganha protagonismo no menu, entre os destaques, o Polpo all’Arrabbiata (R$ 89) traz o polvo grelhado envolto em um molho de tomate rústico com pimenta calabresa seca e alcaparras, servido com fatias de focaccia crocante da casa. Já o Spaghetti al Polpo all’Arrabbiata (R$ 130) é uma leitura mais elaborada, com massa fresca do Pastifício Antonietta, polvo ao molho arrabbiata e finalização com farofa crocante de pão da casa.

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 542, Pinheiros | Reservas: (11) 3083-3003 | Horário de funcionamento: terça a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 23h; sexta, das 12h às 16h e das 18h à 00h; sábado, do meio-dia à meia-noite; domingo, das 12h às 17h | @antoniettacucina

Azur do Mar

Azur do Mar: Choripolvo (Rodrigo Fonseca/Divulgação)

Restaurante dedicado aos peixes e aos frutos do mar, o Azur do Mar fica dentro do Mercado de Pinheiros e apresenta pratos sempre frescos. Além das mesas na área externa, a casa também oferece lugares no balcão, de onde é possível acompanhar os preparos na parrilla. Vale pedir o Choripolvo (R$ 56), um mini sanduíche no pão de brioche com polvo, chimichurri e aioli.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h | Aceita VR | @azur.do.mar

Bodega Pepito

Bodega Pepito: Surf & Turf (Rodolfo Regini/Divulgação)

Guiada pelo lema da "cozinha inquieta", a casa combina o espírito das tradicionais bodegas espanholas com a informalidade e o calor dos botecos brasileiros, resultando em um espaço que é ao mesmo tempo bar e restaurante. Para quem busca diferentes pratos onde o polvo é o protagonista, há o Surf & Turf (R$52), uma entrada de polvo e panceta que é finalizada com gochujang.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 320 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 19h às 23h30, sexta das 19h à 0h, sábado das 12h à 0h; domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @bodega_pepito

Cala del tanit

Cala del tanit: Polvo a la Gallega a uma Causa Limeña (R$ 104), um polvo grelhado com emulsão de batata, mayo al olivio e ervas finas (Juliana Primon/Divulgação)

Localizado no Itaim Bibi, o restaurante do chef Oscar Bosch é focado na culinária da costa espanhola, com ênfase em frutos do mar e arrozes. A casa, que se inspira nas calas mediterrâneas, foi recomendada no Guia Michelin em 2025. Entre as opções, uma boa pedida é o Polvo a la Gallega a uma Causa Limeña (R$ 104), polvo grelhado com emulsão de batata, mayo al olivio e ervas finas.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 147 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 3167-7139 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta das 12h às 16h e das 19h à 0h, sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @caladeltanit

Donna

Donna: Arancini de Polvo alla Luciana (Rodolfo Regini/Divulgação)

Com ambiente elegante e intimista, o restaurante tem cardápio assinado pelo chef André Mifano, que revisita a cozinha clássica italiana à sua moda. Para quem busca pedidas saborosas com polvo, uma opção é o Arancini de Polvo alla Luciana (R$ 83 com 4 unidades), servido com aioli de limão-siciliano.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | @restaurantedonna_

Grotta Cucina

Sob o comando do chef Daniel Ricciardi, os destaques da casa são os pratos italianos, entre eles, o polvo surge como protagonista, o Vivace (R$ 148), que combina cavatelli ao pomodoro San Marzano e peperoncino com polvo, envolto por notas cítricas de limone e frescor do dill, além de um delicado toque de gengibre. A finalização com crocante de guanciale resultando em uma criação elegante, equilibrada e de forte identidade autoral.

Serviço: Rua José Maria Lisboa, 257, Jardim Paulista | Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 12h às 14h30, e das 19h às 22h30h; sexta, das 12h às 14h30; Sábado, das 12h30 às 15h30, e das 19h às 23h; e domingo, das 12h30 às 16h30 | WhatsApp: 11 91200-2325 | @grottacucina

Lassù

Lasù: Polpo e Fagioli (R$ 245), com polvo grelhado, feijão-manteiguinha e vinagrete de palmito pupunha (Renan Magalhães/Divulgação)

Instalado no 28º andar do Edifício K1, em Santana, o Lassù possui piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Com recomendação pelo Guia Michelin, o restaurante tem cardápio com diversas opções de pratos com peixes e frutos do mar. É o caso do Polpo e Fagioli (R$ 245), com polvo grelhado, feijão-manteiguinha e vinagrete de palmito pupunha.

Serviço: Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h à 0h, sábado das 12h às 16h e 18h à 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @lassu_ristorante

Lelui Bar e Cozinha

Lelui: Polvo à Lelui (R$ 162), tentáculos salteados no alho e azeite, acompanhados de terrine de batatinhas e ervas, brócolis e azeitonas (Fabio Aro/Divulgação)

Com criação do chef Billy Ramos, o Lelui Bar e Cozinha apresenta uma proposta ibérica e contemporânea com influências brasileiras. No cardápio há diversos pratos com polvo em diferentes preparos, em destaque, a Bruschetta de Polvo (R$ 45) um vinagrete de polvo sobre pão italiano tostado, com toque de aioli, já o Arroz do Mar (R$ 126) é um prato autoral, arroz caldoso de polvo, mexilhões e anéis de lula feitos na redução de tucupi e finalizado com nori tostado. Outra opção é o Polvo à Lelui (R$ 162), tentáculos salteados no alho e azeite, acompanhados de terrine de batatinhas e ervas, brócolis e azeitonas.

Serviço: R. Jacuna, 302 - Vila Guilherme – São Paulo - SP | Tel|Whatsapp: (11) 2221-1531 | Horário de funcionamento: Terça a sábado, das 11h às 0h; domingo e segunda, das 11h às 15h30 | http://www.lelui.com.br | @leluibarcozinha

Madonna Cucina

Sob o olhar autoral do restaurateur Henrique Rosin, o Madonna Cucina propõe uma cozinha italiana contemporânea. O polvo aparece tanto na entrada como o Carpaccio di Mare (R$ 92), com lâminas delicadas com toque de limão-siciliano e funcho, como nos principais como o All’Arrabbiata (R$ 128), uma massa trofie ao molho arrabbiata, com guanciale e stracciatella.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 677 – Itaim Bibi – São Paulo | Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 19h à 0h, sábado, das 12h às 15h, e 19h às 0h. Domingo: Fechado | @madonnacucina

Quintana Bar

Quintana Bar: Polvo na Brasa (Divulgação/Divulgação)

À frente do Quintana Bar, o chef parrillero Marcos Livi imprime sua identidade marcada pela brasa. O Polvo na Brasa (R$ 98) tem os tentáculos levemente tostados e acompanhados por batatas douradas no azeite e finalizado com alho crocante.

Serviço: Rua Alessandro volta, 151, Brooklin | WhatsApp: (11) 98773-0079 | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 à meia-noite, e aos domingos, das 11h30 às 22h | @quintana_bar

Ristorantino

Ristorantino: couscous ai frutti di mari grigliati (R$ 239), um cuscuz mediterrâneo com lula, polvo, vieiras e camarões grelhados. (Renan Magalhães/Divulgação)

O Ristorantino se destaca pela excelência técnica e por uma adega primorosa com mais de 150 rótulos focados no Velho Mundo. Entre os destaques do menu, uma ótima opção é o Couscous ai frutti di mari grigliati (R$ 239), um cuscuz mediterrâneo com lula, polvo, vieiras e camarões grelhados.

Serviço: Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h à 0h, sábado 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @ristorantino_

Tanit

Aberto em 2016 nos Jardins, o restaurante do chef Oscar Bosch propõe uma cozinha mediterrânea adaptada ao paladar brasileiro, com técnicas refinadas e apresentações elaboradas. Uma das sugestões mais pedidas é o Polvo a la Plancha (R$ 189), com batata doce amarela, lardo di colonnata, emulsão picante e pesto.

Serviço: Rua Oscar Freire, 145 - Jardim Paulista, São Paulo/SP – Fone: (11) 3062-6385 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 16h e das 19h à 0h, sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h | @restaurantetanit

Verissimo Bar

O Veríssimo Bar propõe uma cozinha de fogo sob influência ibérica, sob o comando do chef parrillero Marcos Livi. No menu, o Pulpo a la Gallega (R$ 155), é preparado na grelha preservando maciez e sabor, acompanhado de azeite, vinho branco e tomate chamuscado, é servido com batatas ao murro, confitado de alho e cebola pérola.

Serviço: Rua flórida, 1488, Brooklin | Whatsapp: (11) 98773-0094 | Horário de funcionamento:Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h40 à 23h; domingo até às 18h | @verissimobar