Onde celebrar o Dia do Churrasco em São Paulo

No Dia do Churrasco, São Paulo celebra muito mais do que a tradição da brasa: a cidade revela um cenário cada vez mais sofisticado quando o assunto é carne premium. Em diferentes regiões, casas especializadas apostam em cortes nobres, técnicas precisas e curadoria rigorosa para transformar o churrasco em uma experiência gastronômica completa, que vai do ponto perfeito à seleção de acompanhamentos e bebidas.

Mais do que preparar carnes na brasa, o churrasco envolve técnica, escolha de cortes e tempo dedicado ao preparo e ao compartilhamento. Ao longo dos anos, a tradição ganhou novas interpretações, incorporando influências internacionais, diferentes tipos de carne e até releituras contemporâneas.

Hoje, o churrasco também ocupa espaço de destaque na cena gastronômica, com restaurantes especializados que elevam a experiência a outro patamar, combinando qualidade, criatividade e serviço. Confira uma seleção de casas em São Paulo.

Assador

Assador: casa carioca chega a São Paulo (Fernanda Brito/Divulgação)

O restaurante nasceu no Rio de Janeiro, em um ponto icônico na baía de Guanabara, e chegou na capital paulista no ano passado, conquistando o público com sua leitura sofisticada do tradicional churrasco gaúcho. O carro-chefe é o Rodízio Completo (R$ 262 por pessoa), que contempla mais de vinte cortes nobres, saladas, entradas e guarnições. Um dos grandes diferenciais é o açougue totalmente envidraçado, que permite aos clientes observar a excelência no trabalho dos cortes.

Serviço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h | @assadorbr

Corrientes 348

Corrientes 348: restaurante inspirado nos sabores da Argentina (Rodolfo Regini/Divulgação)

Inspirado nos sabores da Argentina, o Corrientes 348 a sugestão para a data é um dos cortes mais populares da casa: o Asado de Tira (R$ 288). Já o Porterhouse (R$ 288) reúne dois sabores distintos separados pelo clássico osso em formato de “T”. Há ainda o especial Ojo del Bife Wagyu MB 7/8 (R$ 580), de origem japonesa agregada ao terroir uruguaio, que oferece uma carne extremamente macia com sabor suave e grande complexidade.

Serviço: 2 unidades + Rua Bela Cintra, 2305 - Consolação, São Paulo/SP – Fone: (11) 3088-0276 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h | @corrientes348

Varanda D.inner

Varanda Dinner: Omakase da Carne (R$ 690), uma experiência exclusiva e reservada para doze pessoas por noite (Henrique Peron/Divulgação)

Com ambiente elegante, o restaurante do grupo Varanda recebe a cozinha autoral do chef Fábio Lazzarini. Além do cardápio tradicional, a casa também oferece o Omakase da Carne (R$ 690), uma experiência exclusiva e reservada para doze pessoas por noite. O menu de doze tempos traz diferentes cortes de carne de alta qualidade e até frutos do mar, caso de um cappuccino de lula com creme de palmito pupunha. Da grelha, podem sair entraña e molejas com teriyaki de tucupi, cachaça de bálsamo e shoyu, além da Trilogia da Picanha com farofa de banana e noz pecan caramelizada, batata suflê, palmito grelhado com alcaparra e vinagrete de feijão manteiga com caju.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo/SP - Fone: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h | @varandadinner

Lavva

Lavva: Ritual do Fogo inspirado no churrasco coreano (Kato/Divulgação)

Comandado pelo renomado chef Paulo Shin, o Lavva é o mais recente empreendimento inaugurado no Mata São Paulo. Com foco em carnes preparadas na hora, o restaurante propõe uma experiência que une a tradição do korean barbecue à relação afetiva do brasileiro com o churrasco.

O grande destaque da casa são as grelhas instaladas no centro das mesas, onde acontece o chamado Ritual do Fogo. Disponível em três modalidades, Iniciação (R$ 340), Elevação (R$ 490) e Imersão (R$ 980), o percurso apresenta uma curadoria de cortes premium, como flat iron wagyu, denver steak wagyu, rib cap wagyu e assado de tira, acompanhados pelo tradicional banchan, seleção de preparações coreanas pensadas para equilibrar cada etapa.

Além das sequências, o menu contempla entradas, pratos e sobremesas que combinam criatividade e precisão, além de oferecer cortes à la carte de raças wagyu e angus.

Serviço: Rua Itapeva, 569, Bela Vista, São Paulo, SP. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 16h e das 19h às 23h.

Casa Porteña

A experiência de degustar itens do tradicional churrasco argentino, a parrilla, é cada vez mais completa em um dos quatro endereços da Casa Porteña. Criado em 2020 pelo especialista em cortes argentinos Fernando Ludgero, o restaurante foi concebido para transportar o cliente à atmosfera de Buenos Aires, com ambientação temática e elementos autênticos trazidos diretamente do país.

Além do menu, a casa oferece opções de almoço executivo, e todas as unidades contam com infraestrutura completa para a realização de eventos. Os cortes tradicionais chegam à mesa em bandejas de pedra, como o Bife Ancho (R$ 149/R$ 239) e o Chorizo (R$ 129/R$ 199). Há ainda opções finalizadas com dry rub, como o Filé Mignon Bovino (R$ 99), o Suíno (R$ 66) e o Prime Suíno (R$ 84), servido com molho oriental, ciboulette e raspas de limão-siciliano e laranja-baía. Para quem busca cortes premium, o menu inclui Wagyu (R$ 459), Tomahawk (R$ 356) e Porterhouse (R$ 329).

Para compartilhar, o cardápio reúne carnes que trazem entradas e acompanhamentos que seguem a tradição das principais casas de carnes de Buenos Aires. Entre as sugestões estão o Medalhão Porteño a Boniato (R$ 139), com filé e batatas assadas ao mel; os Chinchulines (R$ 74), tripa bovina grelhada na parrilla com molho chimichurri; e a Morcilla (R$ 68), embutido argentino com nozes e uva-passa, servido com torradas e limão-siciliano. A Burrata da casa (R$ 104) também se destaca, com muçarela de búfala, mix de folhas frisée, tomate-cereja, aceto balsâmico de figo e finalização com crispy de jamón serrano.

Entre os acompanhamentos para dividir, aparecem opções como a Salada Criolla (R$ 59), com agrião, tomate-cereja, queijo boursin, nozes caramelizadas e aceto de figo; o Arroz Cremoso de Linguiça (R$ 49), finalizado com banana-da-terra e aioli; e a Batata à la Crema (R$ 49), preparada em camadas com molho bechamel e muçarela.

Serviço: Higienópolis - Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, nº 618, lojas 1003 a 1007/1010 a 1012, tel. (11) 3823-2725. Vila Olímpia - Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, nº 360, lojas 507/508, tel. (11) 93085-6377. Mooca - Mooca Plaza Shopping: Rua Capitão Pacheco e Chaves, nº 313 – loja LUC SMO02114, tel. (11) 94829-8734. São Caetano - Park Shopping São Caetano: Alameda Terracota, nº 545 – lojas 2013 a 2015, tel. (11) 4234-2240. Horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 20h.

Lolla Meets Fire

Lolla Meets Fire: frutos do mar também são destaques na brasa (Divulgação/Divulgação)

Localizado no Itaim Bibi, o Lolla Meets Fire se destaca por sua abordagem contemporânea da parrilla, tendo o fogo e a defumação como pontos centrais da cozinha. A casa mantém seu conceito original desde a inauguração, ampliando o uso da brasa para além das carnes ao incorporar processos como cura e defumação também em peixes, frutos do mar e vegetais. Entre os pratos que se tornaram referência estão a costela defumada por 14 horas, a Bisteca Alla Fiorentina, a abóbora na brasa com hommus e dukkah, a alface grelhada com aioli defumado e noz-pecã caramelizada, além do salmão curado e defumado na casa, finalizado na parrilla.

O cardápio foi pensado para diferentes perfis de consumo, com pratos que podem ser compartilhados e que incentivam a exploração de sabores, sempre com foco na qualidade dos insumos e na execução.

Serviço: Rua Manoel Guedes, 545 - Itaim Bibi. Horário de funcionamento (incluindo feriados): Segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta das 12h às 17h e das 19h às 23h. Sábados das 12h ás 17h e das 19h às 23h30 e aos domingos das 12h às 17h. Telefone: 3624-8124

Meet&Eat Fusion Cuisine

Localizado na Rua Ramos Batista, o Meet&Eat Fusion Cuisine se posiciona como um espaço dedicado à culinária brasileira com abordagem contemporânea, tendo a parrilla como eixo central. Utilizando fornos Josper e Scheer, a casa trabalha com cortes nobres como angus, wagyu e nipo, priorizando técnica, qualidade e precisão na execução.

A proposta do restaurante é transformar cada refeição em uma experiência sensorial, aliando ingredientes selecionados, apresentação cuidadosa e combinações que equilibram tradição e inovação. Entre as entradas, destacam-se o Camarão Spicy (R$ 76) e o Sashimeat de Wagyu (R$ 88). Nas saladas, o clássico Coleslaw (R$ 42) complementa o menu, enquanto nos sanduíches o Philly Cheese Steak (R$ 88) aparece como opção robusta.

Na parrilla, ganham protagonismo cortes como o Assado de Tira (R$ 142), o Bife Ancho (R$ 148) e o Carré de Cordeiro (R$ 169), evidenciando a proposta da casa de valorizar diferentes texturas e sabores da carne. A coquetelaria, assinada por Steph Marinkovic, também integra a experiência, com drinks autorais como o Caju Amigo (R$ 56), HolyGrass (R$ 56) e No Name (R$ 56), além de clássicos como Boulevardier (R$ 58) e Espresso Martini (R$ 46). Para finalizar, as sobremesas mantêm o cuidado da cozinha, com opções como Banoffe (R$ 44), Choux Cream (R$ 58) e Torta de Pistache (R$ 48).

À frente do projeto está Henrique Roisin, que reúne mais de 15 anos de experiência em gastronomia e entretenimento, trazendo ao Meet&Eat uma proposta que combina criatividade, técnica e consistência, consolidando o restaurante como um destino para quem busca uma experiência gastronômica completa.

Serviço: R. Ramos Batista, 443 - Vila Olímpia, São Paulo - SP. Horário de funcionamento (incluindo feriados): Segunda a quarta-feira, das 12h às 15h e das 18h a 00h, quinta-feira a sábado, das 12h a 01h e domingo das 12h às 23h.

Rincon Escondido

Rincon Escondido: jantar dedicado ao Wagyu (Victor Santos/Divulgação)

No Rincon Escondido, referência em experiências de parrilla com DNA argentino e uruguaio, a data é marcada por almoços e jantares imersivos que exploram uma das carnes mais valorizadas do mundo: o Wagyu.

Símbolo de luxo na gastronomia, o Wagyu se destaca pelo alto grau de marmoreio — a gordura intramuscular que confere maciez extrema, suculência e profundidade de sabor. À frente da parrilla “La Poderosa”, o chef parrillero Chico Mancuso destaca que a complexidade do Wagyu vai além do sabor. “É uma carne que entrega uma experiência sensorial única, com textura amanteigada e intensidade de umami que não se encontra em cortes tradicionais”, explica. Ao lado do sócio Alan Edelstein, ele conduz uma proposta que valoriza técnica, fogo e origem.

Para a data, a casa promove o Jantar Experiência Wagyu (R$ 569 por pessoa), com edição especial no dia 24 de abril, das 18h45 às 21h30. O menu contempla dois tipos da iguaria: o Wagyu brasileiro e o japonês A5, a mais alta classificação da categoria — além de antepastos e entradas que evidenciam a diversidade da parrilla, como a linguiça parrillera. A experiência inclui harmonização com vinhos, cervejas e bebidas não alcoólicas, em um percurso completo dedicado à carne e ao fogo.

Com vagas limitadas, o evento reforça a proposta do Rincon Escondido de transformar o churrasco em uma vivência gastronômica elevada, onde técnica, produto e narrativa se encontram em torno da brasa.

Serviço: R. Madalena, 69 - Vila Madalena - São Paulo. Telefone| Whatsapp: (11) 94528-7529. Ingressos: https://rinconescondido.com.br/collections/jantares-e-almocos/products/jantar-experiencia-edicao-especial-wagyu Horário de funcionamento: das 18h45 às 21h30

Pobre Juan

Pobre Juan: wagyu tataki (Frederico de Souza/Divulgação)

Referência quando o assunto é carne de alta qualidade à moda portenha, o Pobre Juan celebra o Dia do Churrasco com uma seleção de cortes que evidenciam técnica, procedência e excelência no preparo à brasa. Com unidades espalhadas pelo país, a casa consolida sua identidade ao valorizar raças nobres e diferentes níveis de marmorização, entregando experiências que vão além do convencional.

Entre as sugestões para a data, o destaque começa já nas entradas com o Wagyu A5 Tataki (R$ 197), preparado com finas fatias de carne levemente seladas, servidas com molho oriental e purê de wasabi — uma combinação que ressalta a delicadeza e o sabor marcante do corte.

Nos principais, o protagonismo segue com o Wagyu A5 Sirloin Steak (R$ 453), que chega à mesa acompanhado de emulsão de cabotiá com raspas de limão siciliano e farofa de pistache, criando um contraste equilibrado entre gordura, frescor e textura. Já o Wagyu Steak (R$ 521), com classificação MB7+, reforça o compromisso da casa com carnes de alto padrão, reunindo marmorização intensa, maciez e profundidade de sabor.

Serviço: 17 unidades + Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 20h

Cabaña Argentina

Cabaña Argentina: Bife Cabaña (Frederico Filico de Souza/Divulgação)

Para celebrar a data, o Cabaña Argentina apresenta uma seleção de cortes que traduzem a essência da parrilla portenha, em um ambiente acolhedor no terraço do Shopping Pátio Higienópolis. A casa destaca preparos que combinam técnica e tradição. Entre os protagonistas está o Bife Cabaña (R$ 166), corte preparado em alta temperatura para formar uma crosta marcada pela reação de Maillard, preservando interior rosado e suculento.

Outro clássico é o Bife de Chorizo (R$ 126), um dos cortes mais emblemáticos da culinária argentina - e mais pedido - que é extraído do contrafilé, com textura firme, suculência e sabor. Ambos os cortes são servidos com dois acompanhamentos à escolha, como o Arroz Passarella, a Farofa Cabaña, a Panelinha de legumes assados na brasa, a Farofa de Huevos ou as tradicionais Papas Fritas.

Serviço: Avenida Higienópolis, 618 – Piso Terraço – Higienópolis, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 11h30 às 22h. Whatsapp: 11 94459-2462