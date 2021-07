Michelin em casa: 5 restaurantes estrelados que estão no delivery

Desde 1926, o guia Michelin cataloga os melhores restaurantes do mundo. Cerca de 30 mil estabelecimentos espalhados por 3 continentes já passaram pelo crivo dos jurados, que avaliam a qualidade dos produtos; o domínio do sabor e das técnicas culinárias; a personalidade do chef na sua cozinha; a relação qualidade/preço e a consistência entre visitas.

As melhores casas são reconhecidas em uma escala que vai de 1 a 3 estrelas Michelin. Segundo a jornalista gastronômica francesa Justine Noblecourt, “uma estrela significa um restaurante muito bom na sua categoria; duas, uma cozinha excelente que justifica um desvio durante um passeio; três, o máximo, uma cozinha excepcional que justifica uma viagem”, disse à EXAME.

No Brasil, 14 restaurantes têm a honraria do principal guia gastronômico do mundo, que é atualizado todos os anos. 10 deles ficam em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro.

Desses estabelecimentos, 10 possuem uma única estrela e 4 possuem 2: D.O.M, do chef Alex Atala; Ryo Gastronomia, de Edson Yamashita; Oteque, de Alberto Landgraf; e Oro, de Felipe Bronze.

Com a pandemia, alguns dos restaurantes estrelados estrearam no Delivery ou reforçaram sua presença no online, seja através do Rappi, Ifood ou Takeaway. Atualmente, 5 dos 14 restaurantes com estrela Michelin entregam em casa. Veja quais são:

RYO GASTRONOMIA

RYO GASTRONOMIA: atende via Rappi e Ifood RYO GASTRONOMIA: atende via Rappi e Ifood

Chef: Edson Yamashita

Delivery: Rappi | WhatsApp | Takeaway

Funcionamento: 11:30 às 14h30 (almoço) | 18h às 23:00 (jantar) | segunda a sábado

Endereço: rua Pedroso Alvarenga 665, São Paulo.

Estrelas Michelin: 2

Avaliação do guia Michelin: "Um conceito superlativo da gastronomia japonesa! Surpreende pela sua estética minimalista, com uma utilização de madeira que nos conecta com a natureza, dois pequenos jardins zen e um balcão exclusivo para oito clientes, o que transforma o chef Edson Yamashita, no grande protagonista. Sua cozinha impressiona pela excelente qualidade dos produtos e pelas técnicas utilizadas, cujo objetivo é destacar as texturas e os sabores. Reserve com antecedência!"

EVVAI

EVVAI: entrega via Rappi EVVAI: entrega via Rappi

Chef: Luiz Filipe Souza

Delivery: Rappi

Funcionamento: 18:00 às 23:00 (jantar) | terça a sábado | 12:00 às 15:00 domingo (almoço)

Endereço: rua Joaquim Antunes 108, São Paulo.

Estrelas Michelin: 1

Avaliação do guia Michelin: "A história do chef Luiz Filipe Souza mostra, acima de tudo, o que significa ter fé em si mesmo e no trabalho, a chave do sucesso. Aqui, você vai encontrar área de espera, uma elegante sala principal com acesso à cozinha e uma proposta italiana com duas vertentes, uma mais tradicional nos pratos à la carte e outra mais inovadora nos menus degustação. Recomendamos o menu Oriundi, de nove etapas, que combina a cozinha italiana moderna e a brasileira atual."

kinoshita

kinoshita: é possível pedir via Rappi ou retirar na hora e levar para casa kinoshita: é possível pedir via Rappi ou retirar na hora e levar para casa

Chef: Tadashi Shiraishi

Delivery: Ifood | Takeaway

Funcionamento: 12:00 às 15:00 (almoço) | 19:00 às 22:00 (jantar) | segunda a sábado.

Endereço: rua Jacques Félix 405, São Paulo.

Estrelas Michelin: 1

Avaliação do guia Michelin: "Aqui um dos restaurantes mais famosos de São Paulo; não é à toa, foi o primeiro que apostou na cozinha Kappo para levar aos brasileiros a gastronomia japonesa mais pura e autêntica, mostrando níveis de excelência em sua vertente Washoku: produtos de temporada, apresentações impecáveis e uma harmonização perfeita dos ingredientes. Predominam os nigiris, mas também encontramos sashimis, temakis, yaimons (grelhados), etc... tudo com finas texturas, elegância e muitíssimo sabor."

Maní

Maní: aceita pedidos pelo Ifood. Maní: aceita pedidos pelo Ifood.

Chef: Helena Rizzo

Delivery: Ifood

Funcionamento: 12:00 às 15:00 (almoço) | 18:00 às 23:00 (jantar) | terça à sexta | 13:00 às 16:00 (almoço) sábado e domingo.

Endereço: rua Joaquim Antunes 210, São Paulo.

Estrelas Michelin: 1

Avaliação do guia Michelin: "Uma casa que exala paixão absoluta pela cozinha! Surpreende na estética ao entrar, dado que é personalizada por uma decoração contemporânea que brinca com tons off-white e o uso de diferentes materiais de construção. Tudo para conceber um espaço criativo aberto ao prazer gastronômico. Liberte os seus sentidos frente aos pratos de gosto atual que, com base em sabores marcantes e texturas magníficas, sempre sublimam os produtos brasileiros."

Lasai

Lasai: entrega pelo Rappi. Lasai: entrega pelo Rappi.

Chef: Rafael Costa e Silva

Delivery: Rappi

Funcionamento: 19:00 às 22:30 (jantar) | terça a sábado

Endereço: rua Conde de Irajá 191, Rio de Janeiro.

Estrelas Michelin: 1

Avaliação do guia Michelin: "singular, pois representa a vanguarda da gastronomia brasileira em uma casa declarada patrimônio histórico. Aqui seguem rigorosos critérios de sazonalidade e proximidade, trabalhando com pequenos produtores, criando eles mesmos os frangos e cultivando sua própria horta orgânica. O nome "Lasai"? Significa "tranquilo" em euskera e é um toque de cumplicidade do chef com Andoni Luis Aduriz (R. Mugaritz, Espanha). Descubra seus menus: "+" se quer o longo e "-" se prefere o curto."