Restaurantes em Trancoso servem carne Wagyu com folhas de ouro

A onda recente de temperar pratos com folhas de ouro chegou agora a dois dos restaurantes mais incensados do Quadrado do balneário de Trancoso, no sul da Bahia. São eles o Bonitto e o Allegra, do grupo gastronômico Favoritto.

O Bonitto fica em uma casa rústica no Quadrado e possui, segundo a direção, “uma decoração repleta de toques étnicos”. O menu valoriza pratos feitos no fogo, com foco na parrilla, com diversos tipos de carne. Por lá, é possível pedir um corte Wagyu em folha de ouro 18K.

O Allegria ocupa um grande jardim também no Quadrado. Sua especialidade é a cozinha fusion e, para quem a considerava sumida da mídia, a culinária molecular. O restaurante oferece o consumo das folhas de ouro 18K em cima de finas fatias de sashimi de Wagyu “acompanhadas de hot stones, para selar levemente a carne antes do consumo”.

Pratos com ouro podem custar 9.000 reais

A assessoria de imprensa do grupo Favoritto não quis passar o preço dos pratos, já que são feitos a pedido e não constam no cardápio. O custo de pratos temperados com lâminas de ouro esteve em notícias polêmicas recentes.

O uso de folhas de ouro na comida ganhou visibilidade com os vídeos do chef turco Salt Bae, que aparece sempre temperando a carne com gestos teatrais. Em Londres, o restaurante Nusr-Et Steakhouse, do famoso chef, oferece a opção de um bife coberto de ouro por 9.000 reais.

No ano passado circulou nas redes imagens dos jogadores da seleção brasileira na filial do Nusr-Et no Catar, durante a Copa do Mundo, comendo carne temperada com o metal precioso. Na ocasião, o preço do prime-rib coberto com folha de ouro custava o equivalente a 3.300 reais.

Qual é o gosto da lâmina de ouro na carne?

Mas essas não são as iguarias mais caras com folha de ouro no mercado. Consta que uma sobremesa do restaurante Serendipity, de Nova York, chegava a valer 25 mil dólares. A Frozen Haute Chocolate levava 28 tipos de cacau de 14 países e cinco gramas de ouro comestível de 23 quilates. A sobremesa não consta hoje do cardápio.

E que gosto tem a lâmina de ouro sobre a carne? Em que o metal melhora o prato? Nenhum. Nada. Segundo especialistas, trata-se apenas de um enfeite, dado que o metal não tem gosto e nem é absorvido pelo organismo na digestão.

O grupo Favoritto tem hoje os restaurantes Allegria, Bonitto e Favoritto. Recentemente o grupo fez um investimento na casa de 10 milhões de reais. Os empreendimentos empregam cerca de 250 funcionários e chegam a receber 100 mil cliente no verão. Resta saber quantos pedirão Wagyu temperado com folhas de ouro.