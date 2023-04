Claude Troisgros passa a assinar cardápio de voos internacionais da Azul

A companhia aérea Azul e o chef de cozinha Claude Troisgros se juntaram. O chef francês vai assinar de maio a julho o cardápio de refeições dos voos internacionais da companhia. A estreia será na inauguração dos voos para Paris, em 26 de abril.

O cardápio também ficará disponível para todos os demais voos da companhia, a partir de maio, com destinos que partem do Brasil para Lisboa, em Portugal, e para Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

De acordo com o chef, o cardápio traz adaptações para o desafio que é manter o sabor dos alimentos a mais de 20 mil pés de altura. "A comida é feita entre um dia a dois dias antes, gela e depois tem que ser requentada. Também considera a altura. Tudo foi pensado pelo tempo que vai ficar parado até a pessoa comer", explica. Uma das soluções do chef foi optar por pratos com mais molhos, para a comida não perder suculência, por exemplo.

"Aprendi com o pessoal da Azul que na altura os temperos, como sal e açúcar, se acentuam. Então tem que temperar um pouco menos exemplifica.

Vindo para o Brasil em 1979, o chef comanda Chez Claude no Rio e em São Paulo. Na TV, Claude ganhou fama com o programa Que Marravilha!, no GNT, e no reality show Mestre do Sabor, na Rede Globo. Hoje se prepara para apresentar o The Taste, no GNT.

O cardápio de Claude Troisgros para a Azul

As refeições da classe business, contam com entrada, prato principal e sobremesa. Já o cardápio da classe economy contará somente com prato principal. Todas serão servidas no almoço e no jantar, por três meses, e serão divididas em ciclos.

Em maio, a classe business contará com uma entrada de Tartare de Beterraba. O prato principal será um filé de pirarucu chapeado, acompanhado de purê de mandioquinha, banana nanica assada e emulsão de manteiga com uvas passas. O prato é praticamente a assinatura do francês, que se inspirou no prato criado pela avó no interior da França na década de 40.

Para a sobremesa, um cheesecake com calda de doce de leite e queijo Minas ralado. A classe econômica terá como prato principal uma sobrecoxa de frango antiboise, acompanhada de brócolis ao vapor e arroz com salsa.

Em junho, o ciclo muda e a classe business terá uma entrada de camarões com maionese, cuscuz com gengibre e hortelã e mix de brotos variados. O prato principal será uma paleta de cordeiro assada e desfiada acompanhada de mini penne rigatti al dente, molho demi glace com vinho tinto e legumes com bacon e shitake sauté. Como sobremesa, mousse de cappuccino com canela e nibs de cacau. Na classe econômica, o prato principal será um bife bourguignon acompanhado de arroz com ervilha.

Já em julho, a classe business tem como entrada uma caponata de berinjela com queijo mussarela de búfala e farinha panko com salsa. O prato principal será um frango caipira desfiado acompanhado de polenta, quiabo sauté e caldo de galinha caipira espesso. De sobremesa, um doce tipicamente mineiro: mousse de goiabada com queijo. Na classe econômica, o prato principal será penne com molho de tomate acompanhado de ratatouille de laranja.