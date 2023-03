Conheça o investimento milionário na gastronomia de Trancoso

Presente há mais de 5 anos em Trancoso, o Grupo Favoritto representa atualmente um dos maiores empreendimentos gastronômicos da região. Fundada por Lê Turano e Leandro Oliveira, casal com quase 20 anos de experiência na área de restaurantes, eventos e buffets, a empresa conta com os restaurantes Allegria, Bonitto e Favoritto, localizados no badalado Quadrado.

Por meio de um investimento de cerca de R$10 milhões, os empreendimentos somados empregam aproximadamente 250 funcionários e recebem em torno de 100 mil clientes durante o verão.

Como Trancoso se firmou como um dos destinos brasileiros mais procurados para casamentos e celebrações, até mesmo para festivais de música clássica e campeonatos de golfe, o grupo também passou a investir cada vez mais no mercado de eventos, oferecendo experiências além de suas operações nos restaurantes.

O restaurante Favoritto foi o pioneiro do grupo e é o único empreendimento especializado em culinária mediterrânea em Trancoso. Fundada em 2018, a casa localizada no Quadrado é uma das mais conhecidas e visitadas da região, ganhando destaque não só pelo seu menu, mas também pela sua decoração com inspirações gregas.

Devido ao crescimento e ao desejo de proporcionar diferentes gastronomias à Trancoso, Lê Turano e Leandro deram um passo à frente ao inaugurarem o Bonitto e o Allegria no final de 2022.

“Trancoso é uma cidade apaixonante, com potencial enorme e que conversa com todo o Brasil e com o mundo, se tornando de fato um dos destinos mais famosos do país e um dos mais visitados por milhares brasileiros e estrangeiros ao longo de todo o ano. Além disso, a cidade se consolidou como um dos principais locais para grandes eventos - como casamentos – e tudo isso fez com que nós, amantes da região, nos motivássemos a trazer as maiores e melhores tendências da culinária mundial para todos que nos visitam, pois queremos proporcionar uma experiência única e inesquecível. Ficamos atentos às novidades no cenário e adaptamos ao nosso mercado brasileiro”, comenta a co-fundadora Lê Turano.

Outros empreendimentos do Grupo Favoritto

Especializado em parrilla contemporânea e culinária de fogo, o Bonitto traz influências regionais, desde o cardápio até a decoração. Com traços rústicos e primitivos – como em suas grandes pedras, ornamentos em ráfia e palha, e inclusive na água de bica em seus banheiros –, a decoração do restaurante traz diversos elementos que valorizam a força da cultura e da história da costa do descobrimento para sua casa, localizada no Quadrado.

O empreendimento recebe inúmeros turistas que buscam pelas melhores carnes nobres da região, inclusive o famoso corte wagyu em folha de ouro 18k.

Já o restaurante Allegria está localizado em um grande jardim e apresenta no menu a gastronomia molecular em fusão com diferentes culinárias, inclusive com ovas de coentro, wasabi, manga, gema, shoyu e outras iguarias.

Todas as três arquiteturas são assinadas por Sara Romano Afonso, francesa que vive há anos na região e especializada em projetos luxuosos pelo litoral, que desenvolveu identidades únicas para cada casa, proporcionando muito charme e peculiaridade. Com o compromisso de mesclar os materiais e os artefatos da região com a cultura do mundo, alguns itens do Bonitto vieram especialmente da Indonésia.

Por meio de sua ampliação em 2022, a empresa busca reafirmar seu posicionamento ao apresentar três gastronomias singulares. Com a expectativa de crescer 30% até o próximo verão, o grupo promete investir ainda mais no turismo da região nos próximos anos.

