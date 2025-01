16 restaurantes com pratos comemorativos para o aniversário de São Paulo

Conhecida pela variedade e pela qualidade de seus restaurantes, a cidade de São Paulo é hoje um dos destinos mais famosos quando o assunto é gastronomia. Em 2023, a capital paulista foi eleita a 3ª melhor cidade na categoria “restaurantes” do tradicional ranking World’s Best Cities.

Por séculos, São Paulo recebeu contribuições de diferentes grupos culturais, que foram essenciais para transformar a cidade em um local diverso e democrático. A cidade, que completa 471 anos amanhã, 25, surpreende turistas, e até mesmo os próprios paulistanos, com diversas opções de bares e restaurantes, que oferecem os mais variados tipos de culinária.

Para celebrar a data, selecionamos bares e restaurantes que prepararam pratos e promoções especiais para o dia. Confira.

Sororoca e Lobozó

Eis uma oportunidade especial para visitar o badalado bar, em Pinheiros. A casa vai promover uma colaboração especial para celebrar os 471 de São Paulo, junto com o Lobozó. Ambas vão preparar um Cuscuz Paulista que vai ganhar pitadas de seus DNAs. Ou seja, a identidade paulista do Lobozó (Gustavo Rodrigues, Marcelo Corrêa Bastos e Carlos Dória) e a filosofia de valorizar peixes, do Sororoca (Gustavo Rodrigues, Marcelo Corrêa Bastos e Thiago Castanho.

A receita segue os moldes do já tradicional cuscuz do Lobozó, mas será preparado com o escabeche de carapau produzido pelo Sororoca. O prato será servido em ambas as casas, com porções diárias limitadas e ficará no menu até domingo, em ambas as casas (R$ 89)

Serviço: Sororoca bar: Rua Simão Álvares, 785, Pinheiros, São Paulo, SP. Telefone: (11) 9 1215-2925. Lobozó: Rua Medeiros de Albuquerque, 436 - Vila Madalena, São Paulo, SP. Telefone: (11) 93056-2146

Hot Pork

O Hot Pork, lanchonete do chef Jefferson Rueda, começa 2025 com novidades. A partir do dia 25 de janeiro, além das versões de cachorro-quente já tradicionais da casa, o cardápio ganha uma linha de sanduíches, os “Bros”, amigos do porco. O lançamento dos lanches será celebrado junto com o aniversário de 7 anos da casa e de 471 anos da cidade de São Paulo, com festa com DJ e intervenções de Ludi, artista gráfico de São José do Rio Pardo, terra Natal do chef. A ação acontece das 12h às 18h, aberta ao público.

São quatro novos lanches: Porco Assado, Porco à Milanesa, Hambúrguer de Porco e Mortadela Porco Real, que entram para a família, sempre feitos sem conservantes, com ingredientes orgânicos e porcos caipiras de criação própria em São José do Rio Pardo. Os sanduíches complementam o cardápio com variações que mantêm o sabor e a qualidade que conquistaram o público. Além dos novos itens, o Hot Pork também ganhará uma mudança de visual. A nova identidade foi desenvolvida pelo artista Luidi, e a parceria visa não apenas renovar a estética do local, mas, também, dar um novo toque à apresentação dos sanduíches, mantendo o foco no sabor e na autenticidade.

Serviço: Rua Bento Freitas 454, Campos Elíseos. São Paulo (SP). Telefone: (11) 3129-8735. Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 12h às 23h

Bistrot de Paris

Considerada um dos maiores polos gastronômicos do mundo, São Paulo completa mais um aniversário no dia 25 de janeiro. A cidade abriga sabores que representam a riqueza de diferentes culturas, refletindo a pluralidade de seus habitantes e para celebrar esta data especial, o Bistrot de Paris, convida seus clientes a desfrutarem de uma experiência culinária que homenageia a diversidade da metrópole.

O Bistrot de Paris, o verdadeiro bistrô francês, localizado em uma charmosa viela no coração dos Jardins, traz como destaque da casa para a ocasião, o prato de Entrecôte Grelhada Black Angus servida com Tutano, batatas crocantes e molho béarnaise (260/280 gramas, R$162). Perfeito para quem busca unir a tradição da alta gastronomia francesa à efervescência da culinária paulistana.

O Bistrot de Paris, com seu ambiente acolhedor e sua autenticidade gastronômica, torna-se o local ideal para celebrar o espírito da cidade.

Serviço: Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista | Tel.: 11.3063-1675

Josefa no Paraiso

Para celebrar o aniversário de São Paulo, as chefs Bel Crozera e Tainá Maia criaram duas batidas inspiradas em clássicos da cidade: o pão na chapa e os churros.

A batida de pão na chapa é uma em homenagem ao café Girondino. Dizem os mais antigos que foi lá que nasceu o pão na chapa com o pingado, tão famoso em São Paulo. “Fizemos uma infusão de leite com pão na chapa e daí nasceu nossa batida que vai ser finalizada com uma farofa doce por cima!” explica Bel.

Já a batida de churros é inspirada nesse doce que os espanhóis que trouxeram como lanche da tarde e acabou virando uma iguaria tradicional de barraquinhas espalhadas por toda cidade. O recheio de doce de leite e o toque de canela já foram invenção dos brasileiros. “Na nossa versão, a gente vai fazer uma batida de doce de leite com canela e finalizar com uma borda de açúcar cristal e canela ralada” completa Taina.

O restaurante, idealizado por Bel Crozera e Tainá Maia, é um tributo à memória afetiva e à boa gastronomia, combinando pratos contemporâneos com um ambiente acolhedor e repleto de nostalgia. O cardápio eclético promete agradar a todos, com opções desde o clássico ao criativo. O Josefa é ideal para quem busca um local charmoso e acolhedor para comemorar com familiares ou amigos.

Serviço: Rua Afonso de Freitas, 642, Paraíso | WhatsApp: 91481-3911.

Shihoma Deli

Em celebração ao Aniversário de São Paulo, comemorado no próximo sábado, 25, Joey Lim, chef do Shihoma Deli, lança uma releitura do clássico sanduíche de pernil do Estadão Lanches, em homenagem aos 471 anos da cidade.

Seguindo a premissa da casa e o orgulho em utilizar ingredientes frescos e locais, o sanduíche leva pão feito na casa, leitoa assada lentamente no vinho branco e molho de tomate da casa (R$48).

“Criar este sanduíche foi uma forma de homenagear São Paulo, uma cidade que sempre me acolheu e inspirou com sua diversidade e sabores únicos. O clássico pernil do Estadão é um ícone, e meu objetivo foi mantê-lo autêntico, mas com uma proposta mais próxima a realidade que trabalhamos aqui no Shihoma” comenta, Joey Lim, chef do Shihoma Deli.

Serviço: R. Harmonia 161, Vila Madalena, a partir do dia 25 até o fim do mês de janeiro.

1 /20 Round 6 (Round6netflix)

2 /20 Stranger Things (StrangerThings1)

3 /20 Dark (Dark1)

4 /20 Ozark (Ozark)

5 /20 House of Cards (HouseofCards)

6 /20 The Crown (TheCrown3)

7 /20 Annie With an E (AnnieWithanE)

8 /20 Sex Education (SexEducation)

9 /20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

10 /20 (Bebê Rena)

11 /20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

12 /20 (Black Mirror 6ª temporada)

13 /20 Mind Hunter (MindHunter)

14 /20 Eu Nunca (EuNunca)

15 /20 Estreia da terceira temporada de Bridgerton, na Netflix. (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

16 /20 A série Bridgerton surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século 19. (bridgerton-rainha)

17 /20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

18 /20 Lupin (LuPin)

19 /20 One Piece (OnePiece)

20/20 Master of None (MasterofNone)

Soffio Pizzeria

Para celebrar a cidade de São Paulo, que recebeu a Soffio Pizzeria de braços abertos em abril de 2024, o premiado pizzaiolo italiano Dani Branca, criou uma releitura do conhecido sanduíche de mortadela vendido no Mercadão. Preparado com a massa de longa fermentação das pizzas da casa, o calzone aberto, recebe com mortadela, mussarela de búfala fresca, rúcula temperada e alho negro (R$ 70). O prato fica no cardápio do dia 25 até o fim do mês.

Serviço: Rua João de Sousa Dias, 281 - Campo Belo, São Paulo. De terça a quinta, das 18h às 23h, sexta e sábado, das 18h às 23h30, e domingo, das 18h30 às 22h30. Reservas (11) 91361-6196

Orão Bar

Recém-inaugurado, o Orão Bar comemora o aniversário da cidade com samba ao vivo. A música toca entre 16h e 18h, mas o bar funciona até a meia noite com um cardápio que agrada os mais variados gostos. No menu assinado pelo chef Pedro Guerra, destacam-se os Pasteizinhos de queijo do reino, polvo e carne (R$ 55) e o Canolli de Camarão (R$ 45) com massa crustoli, recheado com uma salada fria de camarão. Já a coquetelaria do bartender Marlon Silva traz dez drinques autorais, sendo dois sem álcool. O Expresso Cu-Ma-Ru (R$ 48), Viernes Negroni (R$ 50) e Abelha com mel de jataí (R$ 42) surpreendem desde a apresentação até o sabor refinado.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1050. Telefone: (11) 2362-0541. Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 12h às 17h. Terça e quarta, das 12h às 23h. Quinta a sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12h às 17h.

Esther Rooftop

Para o aniversário da cidade, o Esther Rooftop realiza uma semana especial, com lançamento de drinque, menu executivo especial e programação musical repleta de brasilidades.

Durante a semana, o chef Benoit Mathurin traz um menu executivo especial com Pastel de pernil com geleia de damasco e pimenta de entrada, Picadinho de alcatra com salada de feijão fradinho, banana e couve de principal e de sobremesa, Brioche com sorvete caramelo salgado (R$ 97 por pessoa). A casa também lança o drinque Café 011, bebida preparada com cachaça, uísque, licor de café e café expresso (R$ 45), que fica disponível até o final do mês de janeiro.

Serviço: Rua Basilio da Gama, 29, Praça da República. Horário de Funcionamento: Segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h às 23h. Sexta das 12h às 15h e das 18h à 00h. Sábado das 12h à 00h e Domingo das 12h às 17h. Telefone e whatsapp: (11) 3256-1009

Marena Cucina

Aberto em dezembro no Itaim Bibi, o Marena busca capturar a atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia, na Itália, sem abrir mão do conforto e da elegância. E, para celebrar o aniversário da cidade, o restaurante traz como novidade o Vitello alla Parmigiana (R$129), com salsa pomodoro, mozzarella de búfala e manjericão.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 3167-3656 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h

NOU

Um clássico do Baixo Pinheiros, o restaurante hoje tem três unidades na capital, todas sempre movimentadas. Com ambiente descolado, a casa é ideal para um almoço descompromissado ou uma ocasião especial. Do menu, saem boas pedidas como o Escalope de Mignon com arroz, feijão preto, couve, banana à milanesa e ovo frito (R$ 82). O prato foi feito em homenagem à cidade de São Paulo, para celebrar seus 471 anos.

Serviço: 2 unidades + Rua dos Pinheiros, 274 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone (11) 3064-0033 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Tank Brewpub

A cervejaria artesanal está instalada em um antigo casarão em Pinheiros dotado de múltiplos ambientes. A área externa, com uma parte coberta e rodeada de verde, é perfeita para os dias mais quentes. Para brindar o aniversário da cidade, a casa faz a promoção Compre uma Taça (300ml) e Beba uma Pint (473ml), para válida torneiras selecionadas. Além dos chopes artesanais, vale provar o Franfrito (R$ 39), asinhas e coxinhas de frango crocantes com molho amanteigado de melaço e especiarias.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça e quarta das 12h às 23h45, quinta a sábado das 12h à 0h45

Ambar Cervejas Artesanais

O bar de cervejas artesanais com endereço em Pinheiros conta com quinze torneiras rotativas de chopes nacionais. No aniversário de São Paulo, a promoção do dia será a Compre uma Taça (350ml) e beba uma Pint (473ml), para torneiras selecionadas. Para acompanhar, o cardápio traz boas pedidas como os Quadradinhos de Tapioca (R$ 28), servidos com geleia de pimenta da fazenda.

Serviço: Rua Cunha Gago, 129 – Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 3031-1274 ou (11) 97602-3874 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 22h, terça e quarta das 12h às 23h45, quinta a sábado das 12h à 0h45

Nonna Rosa

Com paredes de tijolos aparentes, plantas e um longo bar, o Nonna Rosa é o lugar para quem quer apostar em pratos italianos clássicos. O chef Gabriel Marques aposta em receitas tradicionais, algumas com um toque autoral. Para o aniversário de São Paulo, a casa preparou um menu especial. De entrada, há a Coxinha della Nonna (R$ 48), petisco tradicional recheado de frango com catupiry. De principal, a novidade é o Tortelli di Gamberi (R$ 112), massa fresca recheada de camarão e abóbora, servida no molho bisque e coco. E, para adoçar, o Tropicale (R$ 38) é um sorbet de manga e maracujá acompanhado de pavlova, frutas amarelas, caramelo de manga e finalizado com espuma crocante de leite.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h

La Braciera

Famosa pelas pizzas feitas no estilo napolitano, a casa tem cardápio elaborado com a consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. Para celebrar o aniversário da capital paulista, no dia 25, o primeiro drinque é cortesia da casa. Há pedidas bem paulistanas, como o Firenze (R$ 40), uma caipirinha que leva vodka, caju, limão e tangerina.

Serviço: 4 unidades + Alameda Lorena, 1040 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 5990-2158 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à 0h

A Pizza da Mooca

Eleita uma das melhores pizzarias do mundo pelo guia internacional 50 Top Pizza, a casa de estilo napolitano é comandada pelo chef Fellipe Zanuto. Em celebração ao aniversário da cidade, a cozinha vai servir uma entrada especial, disponível apenas no dia 25: os Rolls de Camarão à Paulista (R$ 48). Eles são feitos com camarões salteados no alho e óleo, combinados com catupiry, enrolados na massa de pizza e servidos com molho pomodoro para mergulhar.

Serviço: 2 unidades + Vila Mariana: Rua Áurea, 198 - Vila Mariana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo das 18h às 23h