Chef de São Paulo é a única brasileira no júri de prestigiado concurso francês de gastronomia

Ser escolhida para representar o Brasil no mais tradicional concurso de gastronomia do mundo não é para qualquer um. Giovanna Grossi, chef à frente dos restaurantes Animus e A Casa da Esquina, em São Paulo, sabe bem o peso dessa responsabilidade. Ela é a única brasileira no seleto grupo de jurados da 20ª edição do Bocuse d’Or, realizado em Lyon, na França, realizado no domingo, 26, e nesta segunda-feira, 27. Além disso, integra o Comitê Organizador Internacional do evento.

Grossi, que é paulista de nascença e alagoana de coração, já fez história ao ser a primeira mulher brasileira a disputar a final do Bocuse d’Or, em 2017, com apenas 23 anos. Agora, ela retorna à competição com uma posição de destaque, pontuando quesitos como técnica, complexidade, uso de ingredientes e profissionalismo dos 24 candidatos finalistas.

Formada em gastronomia em São Paulo, Grossi tem um currículo recheado de experiências internacionais. Ela aperfeiçoou seu talento em renomadas escolas europeias, como o Institut Paul Bocuse e a École Alain Ducasse, na França, e o Basque Culinary Center, na Espanha. Também trabalhou em cozinhas estreladas, incluindo o Geranium, na Dinamarca, considerado o melhor restaurante do mundo pelo ranking The World’s 50 Best Restaurants em 2022.

Desde 2017, a chef lidera a Academia Brasil D’Or, uma organização que promove a gastronomia brasileira e prepara equipes para competirem no Bocuse d’Or. Sob sua liderança, o Brasil alcançou a final da competição em 2019, reafirmando sua dedicação em elevar a culinária nacional a patamares internacionais.

O que é o Bocuse d’Or?

Criado em 1987 pelo renomado chef Paul Bocuse, o Bocuse d’Or é um dos concursos mais prestigiados da gastronomia mundial. A competição busca descobrir novos talentos e celebrar o savoir-faire culinário.

Este ano, em homenagem ao seu fundador, os candidatos tiveram 5h30 para completar duas provas distintas, sendo avaliados por um time de 12 jurados de cozinha e 24 de degustação. O evento acontece em Lyon, berço da alta gastronomia e palco das maiores inovações do setor.

Animus: o restaurante de Giovanna

O restaurante da chef, o Animus, ocupa o 72º lugar nos 100 Melhores Restaurantes do Brasil segundo ranking EXAME Casual 2024. Inaugurado em 2019, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, este é primeiro restaurante de Giovanna Grossi. Ela também comanda o A Casa da Esquina.

No salão de decoração contemporânea, os comensais são recebidos com sugestões para serem partilhadas. Sem divisão entre entradas ou principais no cardápio, a ideia é que os clientes criem sua própria sequência e façam um passeio pela cozinha. Os mesmos preceitos da cozinha, como valorizar o ingrediente nacional e os produtores locais, seguem na carta de coquetéis.