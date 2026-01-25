55 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para quem nunca empreendeu

Repórter de Negócios
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 12h00.
Começar um negócio próprio continua no topo da lista de desejos de muitos brasileiros. O obstáculo, quase sempre, é o mesmo: capital limitado, pouca experiência e medo de errar nos primeiros passos. É nesse espaço que as microfranquias ganharam força.
Com investimento inicial mais baixo, operação simplificada e modelos cada vez mais home based ou digitais, essas redes oferecem uma marca já estruturada, processos testados e suporte contínuo. Na prática, funcionam como uma porta de entrada para quem quer empreender sem começar do zero.
A seguir, uma seleção de microfranquias com investimento de até R$ 135.000 e prazo de retorno estimado em poucos meses para quem busca abrir o primeiro negócio.
A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens e carregadores que aliam praticidade e visibilidade para marcas. Fundada em 2019, a empresa já conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país, consolidando-se como uma opção inovadora no segmento de publicidade. Os equipamentos, além de recarregar dispositivos, funcionam como plataformas para exibição de anúncios.
Fundada em 2009 por Mariana Cardoso, a Trust Viagens e Intercâmbios é uma rede de franquias especializada em turismo e programas de intercâmbio. Com investimento inicial acessível, a marca se destaca por oferecer oportunidades de negócio atrativas para empreendedores que desejam atuar em um setor em constante crescimento. Atualmente, a Trust conta com mais de 30 unidades em operação no Brasil e no exterior, proporcionando experiências únicas a clientes que buscam estudar, trabalhar ou viajar pelo mundo.
A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalhar em unidades físicas e também home office, são responsáveis por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.
A Feijoada Nuu Balde é a primeira franquia de feijoada no balde do Brasil, criada em outubro de 2019 por Yuri Souza em Minas Gerais. Com um modelo de delivery especializado em comida mineira, a marca envia a feijoada em baldes lacrados, com acompanhamentos separados, nos tamanhos individual, triplo e família.
A AF Seguros é uma franquia de seguros ligada ao ecossistema da AF 360, com corretora própria e registro na Susep, focada em proteção ao patrimônio e geração de renda recorrente para franqueados. Com modelo de negócios voltado ao varejo de seguros, a rede oferece portfólio amplo para pessoas físicas e jurídicas, suporte técnico, treinamento contínuo e estrutura centralizada de negociação com seguradoras. A marca se posiciona como oportunidade para investidores que buscam um negócio de longo prazo, baseado em construção de carteira, relacionamento local e previsibilidade de receita no mercado de seguros.
A AF Crédito é uma rede de franquias de serviços financeiros que já conta com mais de 280 unidades em operação pelo Brasil e projeta chegar a 400 franquias até o fim de 2026. Reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising e eleita entre as Melhores Franquias do Brasil em 2024, a marca atua também com estrutura de promotora de crédito, o que amplia seu poder de negociação com instituições financeiras e permite oferecer comissionamento acima da média para os franqueados.
Com modelo enxuto, suporte próximo, tecnologia própria e portfólio diversificado de produtos, a AF Crédito se posiciona como uma opção para investidores que buscam uma franquia de alta rentabilidade no setor financeiro, com operação estruturada e potencial de crescimento em cidades grandes, médias e pequenas.
A Vision AI é a primeira franquia de assistentes de inteligência artificial do Brasil. Criada por Diego Castro e Douglas Ferro, a empresa une tecnologia de ponta ao modelo de franchising para democratizar o acesso a soluções de IA. O sistema atua 24 horas por dia, automatizando atendimentos, agendamentos, vendas e suporte em canais como WhatsApp, web e CRM. Com operação enxuta, o franqueado foca na prospecção de clientes enquanto a franqueadora cuida da parte técnica. Com investimento inicial acessível e alta escalabilidade, a Vision AI surge como oportunidade inovadora para quem busca empreender no setor de tecnologia.
Franquia de marketing digital, a Prime2B atua há mais de uma década apoiando pequenas e médias empresas na digitalização, fortalecimento de marca e geração de vendas. Com modelo de investimento enxuto, a rede reúne dezenas de unidades no Brasil e presença internacional, sempre ancorada em uma estrutura central de especialistas. Os franqueados focam em cidades a partir de 100 mil habitantes, unindo relacionamento presencial com tecnologia própria de CRM integrada ao WhatsApp e recursos de inteligência artificial.
A Líder Aluguel de Motos é uma rede associada à ABF especializada no aluguel de motos para entregadores e empresas de delivery, com atuação focada na economia real das cidades brasileiras. Criada em 2019 e expandindo por franquias desde 2021, opera um modelo incubadora altamente estruturado, em que a franqueadora cuida da operação e oferece suporte completo em contabilidade, marketing, proteção veicular, central de atendimento e estudo de mercado, presente em todo território Brasileiro se consolidou como a maior locadora de motos em número de cidades atendidas.
A Help Digital é uma franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas, com foco em soluções diretas para o cliente, evitando terceirização genérica. O portfólio central envolve gestão de TI, nuvem e cibersegurança, com tese de alta disponibilidade (manter sistemas ativos quase 100% do tempo para reduzir perdas financeiras e de produtividade). Como serviços adicionais, a rede também trabalha com automação e agentes de IA conforme necessidade do cliente.
Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).
Rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 100 unidades. Destaca-se pelo mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com layout agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico. O franqueado administra o ponto comercial em qualquer horário.
Franquia de serviços automotivos sustentáveis, a Freewet oferece modelos de negócio acessíveis, incluindo operações em delivery e estruturas fixas para quem quer atuar com estética automotiva de forma profissional. A rede se destaca pela lavagem a seco, forte economia de água e práticas de economia circular em toda a operação, alinhadas a rigorosos critérios ESG. Com suporte da franqueadora e foco em expansão nacional, a marca se posiciona como opção para empreendedores que buscam unir rentabilidade, inovação e impacto ambiental positivo no setor automotivo.
Franquia de assistência domiciliar especializada em Hospital at Home, o Grupo Acolher e Cuidar leva estrutura hospitalar, tecnologia e equipe multidisciplinar diretamente para o lar dos pacientes. Presente em mais de oito estados, reúne unidades que superam R$ 100 mil de faturamento mensal e se posiciona como referência nacional em cuidados domiciliares de alta complexidade. O modelo de franquia conecta o franqueado a um ecossistema de saúde, conteúdo e projetos sociais, entregando um negócio sólido, escalável e com forte impacto social.
A Jan-Pro é uma multinacional do segmento de limpeza comercial, com atuação voltada para serviços em ambientes corporativos. A rede trabalha com um formato de franquia em modelo home office entre os disponíveis, permitindo que a operação seja conduzida com base administrativa fora de um ponto físico tradicional, o que pode facilitar a gestão e a estrutura inicial do franqueado.
A Atto Service atua com serviços comerciais e residenciais voltados para portas automáticas. A franquia opera em modelo home based, com uma estrutura mais enxuta, em que o franqueado organiza o atendimento e a execução dos serviços sem a necessidade de uma loja aberta ao público, mantendo o foco na operação técnica e no suporte aos clientes, tanto no segmento residencial quanto no corporativo.
A SprintHub é uma plataforma de CRM omnichannel com uso de IA, voltada para automação de vendas e atendimento. A proposta é centralizar a gestão do relacionamento com clientes em múltiplos canais, apoiando rotinas comerciais e de suporte por meio de automações, com foco em produtividade e escala no processo de atendimento e conversão.
Que tal começar o ano sendo dono de um mercadinho autônomo em condomínio? Com a Minha Quitandinha, startup de tecnologia em varejo que opera no modelo de franquia de minimercados autônomos. As lojas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana e o modelo de negócio é home-based, ou seja, toda gestão é feita remotamente. O franqueado precisa apenas fazer visitas em dias alternados para repor as mercadorias nas gôndolas.
Criada em 2012, é hoje a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, presente em todos os estados e com mais de 500 unidades. A marca realiza mais de 90 mil atendimentos por mês e se consolidou como opção para quem busca um negócio home based com alta recorrência. A operação inclui serviços de limpeza residencial, corporativa, pós-obra, passadeira e limpeza especializada de vidros.
A VendaComChat atua com um modelo digital voltado para automação de WhatsApp e consultoria comercial. A proposta combina tecnologia para automatizar conversas e rotinas no WhatsApp com apoio consultivo na área comercial, ajudando o negócio a estruturar atendimento e vendas no canal, com operação direcionada para o ambiente digital.
A Evolve é uma franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na parte comercial. O foco está em prospectar e atender clientes interessados em soluções de energia solar, conduzindo a negociação e o relacionamento comercial, dentro do modelo de operação da rede.
Rede de bares cariocas, famosa pelo clima democrático e estilo de boteco moderno. O formato container permite a abertura em pontos compactos e com baixo custo.
Fundada em 2016, a rede oferece serviços de assistência especializada para crianças, adultos e idosos, no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou no franchising em 2020, contando hoje com mais de 300 unidades e se consolidando como a maior franquia de cuidadores da América Latina
Considerada pela ABF como a maior franquia de esmalteria do mundo, a marca preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com técnica exclusiva, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos.
Fundada em 2011, a rede se destaca pelo baixo investimento inicial, a partir de R$40 mil, e pelo alto volume de diárias realizadas, cerca de 700 mil por ano. Com mais de 9 mil diaristas ativas, preparadas para oferecer serviços rápidos, práticos e seguros, a marca acumula quatro chancelas de excelência da ABF, reconhecendo a qualidade de seus serviços. Além disso, oferece um seguro para suas profissionais parceiras, consolidando seu pioneirismo no setor.
Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes.
Fundada em 2016, Gabriel Alberti inaugurou o primeiro restaurante Itália no Box com um conceito claro: oferecer massas italianas de qualidade, em caixinhas, a preços acessíveis e repletas de afeto. O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas, utilizando 40 toneladas de massa por ano. Em expansão pelo Brasil, a marca aposta em operação enxuta, delivery eficiente e na valorização da cultura italiana como seus principais diferenciais competitivos.
Especializada soluções financeiras e seguridade com foco em produtores rurais, a rede visa facilitar os processos burocráticos, atuando no gerenciamento das negociações e na execução dos projetos técnicos exigidos pelos bancos. Com mais de 11 anos de história, a rede conta com mais de 100 unidades comercializadas em todo o país.
Fundada em 2010, a Azul Empréstimo é uma rede de franquias especializada em crédito consignado, pessoal, financiamento, consórcios, seguros e produtos exclusivos como AzulPay e AzulPrev. Com mais de 780 unidades em operação em todo o Brasil, oferece modelos de negócio flexíveis, suporte humanizado e treinamento diferenciado para seus franqueados, atuando com ética, transparência e foco em resultados.
A rede de franquias SuperGeeks nasceu com o objetivo de formar não somente consumidores, mas também criadores de tecnologia. Desde 2014, a marca assume uma posição importante ao preparar as novas gerações para os desafios e oportunidades do futuro tecnológico, dedicando-se a ensinar programação e robótica de maneira lúdica e criativa, atendendo a todas as faixas etárias.
A Marketing Bag é uma franquia home based que oferece um modelo inovador de publicidade através de saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo de negócio conecta anunciantes locais com consumidores, gerando milhares de visualizações, enquanto os franqueados trabalham remotamente com baixo investimento inicial. O grande diferencial da franquia é o suporte personalizado, que acompanha intensivamente os novos empreendedores nos primeiros 60 dias de operação, garantindo rentabilidade desde o início.
A Publicarga é uma franquia de mídia que utiliza totens de carregamento de celulares com espaços publicitários. A operação é feita de casa, com suporte contínuo da franqueadora. Ideal para empreendedores iniciantes, a rede oferece deste os totens até os treinamentos dos franqueados. Na prática, o franqueado realiza a venda de espaços publicitários nos totens.
Fundada em 2013, a Santa Carga que integra a holding Super Franquias é uma rede de franquias especializada em totens e oferece Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. A empresa nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 960 unidades espalhadas pelo Brasil. Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, a microfranquia da Santa Carga requer o investimento inicial de R$19.900 mil. Nesse formato, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento dos 40 anúncios que o aparelho comporta.
Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas comercializadas em 16 estados e no Distrito Federal, a YES! é uma rede especializada no ensino de idiomas que faz parte do Grupo BDC. A rede oferece modelos de operação adaptáveis, pensados para atender desde escolas parceiras e pequenos empreendedores até grandes centros educacionais. O primeiro deles é o Modelo Educacional, voltado para instituições de ensino que desejam incorporar a franquia em um espaço de até 50m².
O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os lojistas da região, restaurantes, farmácias, pet shops, supermercados e outros. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação é de 4 a 6 meses.
Fundada em 2020, a Honest Market Brasil se consolidou como líder e referência nacional no segmento de minimercados autônomos. Atualmente, a rede conta com mais de 550 lojas em operação distribuídas por 23 estados e pelo Distrito Federal. Fundamentada em três pilares: confiança, conveniência e transparência, a Honest Market chegou para revolucionar a forma de otimizar o maior ativo das pessoas: o tempo. Seus minimercados funcionam 100% de forma autônoma, sem atendentes, operando 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo um mix de produtos personalizado, com pagamento facilitado por totem e aplicativo, tudo isso sem custo de implantação para os franqueados.
Fundada em 2021, a Peggô Market conta, atualmente, com 360 franquias em operação em 18 estados. Com investimento inicial a partir de R$ 65 mil, a microfranquia da rede oferece um faturamento médio mensal de R$ 25 mil com previsão de retorno entre 8 e 12 meses.
Criada em 2016, o Açaí Sunset conta com 16 lojas em operação nos estados do Maranhão e Piauí. O açaí da rede é fabricado sem xarope de guaraná ou aromatizantes. A franquia do Açaí Sunset requer um investimento inicial de R$120 mil, prevendo um faturamento médio mensal variando entre R$30 a 100 mil, com prazo de retorno em 18 a 24 meses.
A SorriaMed é uma rede de franquias de consultórios odontológicos que nasceu em 2005 com intuito de oferecer um atendimento odontológico que superasse as expectativas dos pacientes. Há 20 anos no mercado e com mais de 120 mil pacientes atendidos, as clínicas são equipadas com alta tecnologia permitindo que todas as etapas de procedimentos sejam realizadas nas próprias unidades.
Líder em mercados autônomos na América Latina, a rede nasceu em 2020, com a proposta de transformar a conveniência em condomínios residenciais e comerciais. As unidades funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de atendentes, oferecendo ao consumidor uma experiência prática e segura. Hoje, a rede soma 2500 mil lojas em 180 cidades brasileiras. Toda a gestão pode ser realizada de forma remota, enquanto o abastecimento das lojas acontece presencialmente, em dias programados, garantindo eficiência operacional e previsibilidade.
Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, com refeições, sanduíches e opções inovadoras como estrogonofe de biomassa de banana-verde e sucos funcionais. Com um cardápio que inclui opções veganas e low carb, a rede atende a um público crescente que busca alimentação prática e saudável. O franqueado atua com um modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos no conforto de casa.
Fundada em 2014, em Bento Gonçalves (RS), a Le Petit Macarons é a primeira boutique brasileira especializada no doce francês. No cardápio, são 32 sabores diferentes da iguaria, todos sem glúten, e algumas opções exclusivas sem lactose, além de cafés e chás importados. O modelo home office é o formato mais enxuto e simples de operar oferecido pela rede, que permite ao franqueado receber os produtos e embalagens em casa, e assim realizar distribuir os pedidos por aplicativos de delivery.
A Legale é uma rede de franquias especializada em assessoria para vistos, auxiliando quem deseja estudar, trabalhar, investir, morar ou apenas visitar o exterior. Para quem busca empreender pela primeira vez em um negócio com baixo investimento inicial, a rede oferece um serviço completo para obtenção de vistos de turismo, residência e investimento em mais de 40 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e México. O modelo de franquia permite atuação B2B e B2C, com foco em captação, consultoria e parcerias com agências de viagem.
Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Para quem nunca empreendeu antes, a franquia tem um investimento inicial baixo e atua como consultoria, dando suporte em todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada; A rede conta com franqueados dentro e fora do país, como Estados Unidos, Europa e Ásia.
Rede de franquias de viagens voltada para o público LGBTQIA+, com o propósito de promover experiências turísticas, com foco em inclusão e respeito em qualquer época do ano. A agência tem baixo investimento inicial, ideal para quem vai empreender pela primeira vez. O propósito da marca é oferecer roteiros autênticos e inclusivos, no Brasil e no exterior, com viagens personalizadas de acordo com cada perfil.
Ideal para quem deseja empreender no setor financeiro, a rede oferece um modelo acessível e adaptável a diferentes perfis, até mesmo para quem nunca empreendeu antes. Com atuação em todo o Brasil, permite operar em qualquer cidade ou estado e oferece mais de 200 produtos, democratizando o acesso ao crédito. Com investimento competitivo e suporte próximo da franqueadora, a Cotafácil se consolida como um modelo estratégico para quem planeja investir em 2026.
Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, a rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. O setor de saúde e bem-estar é um dos que mais cresce, para quem deseja empreender, a rede representa uma entrada estratégica em um mercado consolidado e promissor.
Rede de franquias especializada em soluções de ensino de idiomas, a Spaceclass foi criada em 2022 com o objetivo de ressignificar o aprendizado de idiomas no Brasil. A rede conta com metodologia inovadora e focada em conversação, além disso, possui um algoritmo que une perfis profissionais e áreas de interesse semelhantes em um mesmo treinamento ao vivo, facilitando a interação, o aprendizado e levando os alunos a fluência em até três anos. O modelo 100% digital, aliado a duas opções de franqueados, entre eles, o executivo de vendas, é uma escolha atrativa para empreendedores iniciantes.
Criada em 2015, é uma das maiores redes de higienização e conservação de estofados do Brasil. Com modelo de atuação home based, o franqueado vai até o cliente equipado com tecnologia de ponta para realizar limpeza, impermeabilização e blindagem de estofados residenciais e automotivos. Negócio ideal para quem nunca empreendeu, ao unir baixo investimento, suporte estruturado e demanda constante por serviços.
Fundada em 2014, é uma das maiores redes de franquias de energia solar do Brasil. Além da geração solar tradicional, oferece sistemas híbridos e soluções de armazenamento por baterias, voltadas aos segmentos comercial e industrial, que permitem acumular energia fora do horário de pico e ampliar a eficiência energética. Modelo ideal para iniciantes, ao combinar estrutura enxuta, operação home based e demanda crescente por soluções de eficiência energética.