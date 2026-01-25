55 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para quem nunca empreendeu

Começar um negócio próprio continua no topo da lista de desejos de muitos brasileiros. O obstáculo, quase sempre, é o mesmo: capital limitado, pouca experiência e medo de errar nos primeiros passos. É nesse espaço que as microfranquias ganharam força.

Com investimento inicial mais baixo, operação simplificada e modelos cada vez mais home based ou digitais, essas redes oferecem uma marca já estruturada, processos testados e suporte contínuo. Na prática, funcionam como uma porta de entrada para quem quer empreender sem começar do zero.

A seguir, uma seleção de microfranquias com investimento de até R$ 135.000 e prazo de retorno estimado em poucos meses para quem busca abrir o primeiro negócio.

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens e carregadores que aliam praticidade e visibilidade para marcas. Fundada em 2019, a empresa já conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país, consolidando-se como uma opção inovadora no segmento de publicidade. Os equipamentos, além de recarregar dispositivos, funcionam como plataformas para exibição de anúncios.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 4.000

R$ 4.000 Prazo de retorno: até 6 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Fundada em 2009 por Mariana Cardoso, a Trust Viagens e Intercâmbios é uma rede de franquias especializada em turismo e programas de intercâmbio. Com investimento inicial acessível, a marca se destaca por oferecer oportunidades de negócio atrativas para empreendedores que desejam atuar em um setor em constante crescimento. Atualmente, a Trust conta com mais de 30 unidades em operação no Brasil e no exterior, proporcionando experiências únicas a clientes que buscam estudar, trabalhar ou viajar pelo mundo.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000

a partir de R$ 9.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Prazo de retorno: 3 meses

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalhar em unidades físicas e também home office, são responsáveis por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial : a partir de R$13.970

: a partir de R$13.970 Faturamento médio mensal : R$30 mil

: R$30 mil Prazo de retorno: a partir de 3 meses

Feijoada Nuu Balde

A Feijoada Nuu Balde é a primeira franquia de feijoada no balde do Brasil, criada em outubro de 2019 por Yuri Souza em Minas Gerais. Com um modelo de delivery especializado em comida mineira, a marca envia a feijoada em baldes lacrados, com acompanhamentos separados, nos tamanhos individual, triplo e família.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

a partir de R$ 120 mil Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

R$ 90 mil Prazo de retorno: 24 meses

AF Seguros

A AF Seguros é uma franquia de seguros ligada ao ecossistema da AF 360, com corretora própria e registro na Susep, focada em proteção ao patrimônio e geração de renda recorrente para franqueados. Com modelo de negócios voltado ao varejo de seguros, a rede oferece portfólio amplo para pessoas físicas e jurídicas, suporte técnico, treinamento contínuo e estrutura centralizada de negociação com seguradoras. A marca se posiciona como oportunidade para investidores que buscam um negócio de longo prazo, baseado em construção de carteira, relacionamento local e previsibilidade de receita no mercado de seguros.

Investimento inicial total: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$100 mil

R$ 50 mil a R$100 mil Prazo de retorno estimado: 12 a 36 meses

AF Crédito

A AF Crédito é uma rede de franquias de serviços financeiros que já conta com mais de 280 unidades em operação pelo Brasil e projeta chegar a 400 franquias até o fim de 2026. Reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising e eleita entre as Melhores Franquias do Brasil em 2024, a marca atua também com estrutura de promotora de crédito, o que amplia seu poder de negociação com instituições financeiras e permite oferecer comissionamento acima da média para os franqueados.

Com modelo enxuto, suporte próximo, tecnologia própria e portfólio diversificado de produtos, a AF Crédito se posiciona como uma opção para investidores que buscam uma franquia de alta rentabilidade no setor financeiro, com operação estruturada e potencial de crescimento em cidades grandes, médias e pequenas.

Investimento inicial total: R$ 29,9 mil

R$ 29,9 mil Faturamento médio mensal: R$600 mil

R$600 mil Prazo de retorno: 12 meses

Vision AI

A Vision AI é a primeira franquia de assistentes de inteligência artificial do Brasil. Criada por Diego Castro e Douglas Ferro, a empresa une tecnologia de ponta ao modelo de franchising para democratizar o acesso a soluções de IA. O sistema atua 24 horas por dia, automatizando atendimentos, agendamentos, vendas e suporte em canais como WhatsApp, web e CRM. Com operação enxuta, o franqueado foca na prospecção de clientes enquanto a franqueadora cuida da parte técnica. Com investimento inicial acessível e alta escalabilidade, a Vision AI surge como oportunidade inovadora para quem busca empreender no setor de tecnologia.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$7 0 mil (após 12 meses)

R$7 0 mil (após 12 meses) Prazo de retorno: 4 meses

Prime2B

Franquia de marketing digital, a Prime2B atua há mais de uma década apoiando pequenas e médias empresas na digitalização, fortalecimento de marca e geração de vendas. Com modelo de investimento enxuto, a rede reúne dezenas de unidades no Brasil e presença internacional, sempre ancorada em uma estrutura central de especialistas. Os franqueados focam em cidades a partir de 100 mil habitantes, unindo relacionamento presencial com tecnologia própria de CRM integrada ao WhatsApp e recursos de inteligência artificial.

Investimento inicial: R$15 mil

R$15 mil Faturamento médio mensal: R$50 mil

R$50 mil Prazo de retorno: 3 meses

Líder Aluguel de Motos

A Líder Aluguel de Motos é uma rede associada à ABF especializada no aluguel de motos para entregadores e empresas de delivery, com atuação focada na economia real das cidades brasileiras. Criada em 2019 e expandindo por franquias desde 2021, opera um modelo incubadora altamente estruturado, em que a franqueadora cuida da operação e oferece suporte completo em contabilidade, marketing, proteção veicular, central de atendimento e estudo de mercado, presente em todo território Brasileiro se consolidou como a maior locadora de motos em número de cidades atendidas.

Investimento inicial: a partir de R$ 91.000

a partir de R$ 91.000 Faturamento médio mensal : a partir de R$6.500

: a partir de R$6.500 Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Help Digital

A Help Digital é uma franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas, com foco em soluções diretas para o cliente, evitando terceirização genérica. O portfólio central envolve gestão de TI, nuvem e cibersegurança, com tese de alta disponibilidade (manter sistemas ativos quase 100% do tempo para reduzir perdas financeiras e de produtividade). Como serviços adicionais, a rede também trabalha com automação e agentes de IA conforme necessidade do cliente.

Investimento inicial : R$ 27.500

: R$ 27.500 Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial : a partir de R$ 5.000

: a partir de R$ 5.000 Faturamento médio mensal : R$ 11.500

: R$ 11.500 Prazo de retorno: 12 meses

Maria Gasolina Express

Rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 100 unidades. Destaca-se pelo mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com layout agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico. O franqueado administra o ponto comercial em qualquer horário.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: média de 22 meses

Freewet

Franquia de serviços automotivos sustentáveis, a Freewet oferece modelos de negócio acessíveis, incluindo operações em delivery e estruturas fixas para quem quer atuar com estética automotiva de forma profissional. A rede se destaca pela lavagem a seco, forte economia de água e práticas de economia circular em toda a operação, alinhadas a rigorosos critérios ESG. Com suporte da franqueadora e foco em expansão nacional, a marca se posiciona como opção para empreendedores que buscam unir rentabilidade, inovação e impacto ambiental positivo no setor automotivo.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

a partir de R$ 8.490 Faturamento médio mensal: R$ 7.000

R$ 7.000 Prazo de retorno: 3 meses

Acolher e Cuidar

Franquia de assistência domiciliar especializada em Hospital at Home, o Grupo Acolher e Cuidar leva estrutura hospitalar, tecnologia e equipe multidisciplinar diretamente para o lar dos pacientes. Presente em mais de oito estados, reúne unidades que superam R$ 100 mil de faturamento mensal e se posiciona como referência nacional em cuidados domiciliares de alta complexidade. O modelo de franquia conecta o franqueado a um ecossistema de saúde, conteúdo e projetos sociais, entregando um negócio sólido, escalável e com forte impacto social.

Investimento inicial : R$ 59 mil

: R$ 59 mil Faturamento médio mensal: cerca de R$ 90 mil

cerca de R$ 90 mil Prazo de retorno: 12 à 16 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma multinacional do segmento de limpeza comercial, com atuação voltada para serviços em ambientes corporativos. A rede trabalha com um formato de franquia em modelo home office entre os disponíveis, permitindo que a operação seja conduzida com base administrativa fora de um ponto físico tradicional, o que pode facilitar a gestão e a estrutura inicial do franqueado.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

de R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Atto Service

A Atto Service atua com serviços comerciais e residenciais voltados para portas automáticas. A franquia opera em modelo home based, com uma estrutura mais enxuta, em que o franqueado organiza o atendimento e a execução dos serviços sem a necessidade de uma loja aberta ao público, mantendo o foco na operação técnica e no suporte aos clientes, tanto no segmento residencial quanto no corporativo.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

R$ 9 mil Prazo de retorno: a partir de 16 meses

SprintHub

A SprintHub é uma plataforma de CRM omnichannel com uso de IA, voltada para automação de vendas e atendimento. A proposta é centralizar a gestão do relacionamento com clientes em múltiplos canais, apoiando rotinas comerciais e de suporte por meio de automações, com foco em produtividade e escala no processo de atendimento e conversão.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal : R$ 40 mil

: R$ 40 mil Prazo de retorno: 6 meses

Minha Quitandinha

Que tal começar o ano sendo dono de um mercadinho autônomo em condomínio? Com a Minha Quitandinha, startup de tecnologia em varejo que opera no modelo de franquia de minimercados autônomos. As lojas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana e o modelo de negócio é home-based, ou seja, toda gestão é feita remotamente. O franqueado precisa apenas fazer visitas em dias alternados para repor as mercadorias nas gôndolas.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (inclui a taxa de franquia instalação)

a partir de R$ 50 mil (inclui a taxa de franquia instalação) Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, é hoje a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, presente em todos os estados e com mais de 500 unidades. A marca realiza mais de 90 mil atendimentos por mês e se consolidou como opção para quem busca um negócio home based com alta recorrência. A operação inclui serviços de limpeza residencial, corporativa, pós-obra, passadeira e limpeza especializada de vidros.

Investimento inicial: R$ 49.300 (inclui taxa de franquia, capital de giro e kit de equipamentos profissionais)

R$ 49.300 (inclui taxa de franquia, capital de giro e kit de equipamentos profissionais) Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: 14 meses

VendaComChat

A VendaComChat atua com um modelo digital voltado para automação de WhatsApp e consultoria comercial. A proposta combina tecnologia para automatizar conversas e rotinas no WhatsApp com apoio consultivo na área comercial, ajudando o negócio a estruturar atendimento e vendas no canal, com operação direcionada para o ambiente digital.

I nvestimento inicial: R$ 14 mil

R$ 14 mil Faturamento médio mensal: R$ 6.400

R$ 6.400 Prazo de retorno: até 3 meses

Evolve

A Evolve é uma franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na parte comercial. O foco está em prospectar e atender clientes interessados em soluções de energia solar, conduzindo a negociação e o relacionamento comercial, dentro do modelo de operação da rede.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

a partir de R$ 100 mil Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Mané

Rede de bares cariocas, famosa pelo clima democrático e estilo de boteco moderno. O formato container permite a abertura em pontos compactos e com baixo custo.

Investimento inicial: R$100 mil

R$100 mil Faturamento médio mensal : 100 mil

: 100 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Acuidar

Fundada em 2016, a rede oferece serviços de assistência especializada para crianças, adultos e idosos, no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou no franchising em 2020, contando hoje com mais de 300 unidades e se consolidando como a maior franquia de cuidadores da América Latina

Investimento inicial: R$ 32.500 (incluindo taxa de franquia)

R$ 32.500 (incluindo taxa de franquia) Faturamento médio mensal : R$ 60 mil

: R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Unhas Cariocas

Considerada pela ABF como a maior franquia de esmalteria do mundo, a marca preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com técnica exclusiva, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos.

Investimento inicial: a partir de R$ 115 mil

a partir de R$ 115 mil Faturamento médio mensal : R$ 80 mil

: R$ 80 mil Prazo de retorno: entre 12 a 24 meses

Mary Help

Fundada em 2011, a rede se destaca pelo baixo investimento inicial, a partir de R$40 mil, e pelo alto volume de diárias realizadas, cerca de 700 mil por ano. Com mais de 9 mil diaristas ativas, preparadas para oferecer serviços rápidos, práticos e seguros, a marca acumula quatro chancelas de excelência da ABF, reconhecendo a qualidade de seus serviços. Além disso, oferece um seguro para suas profissionais parceiras, consolidando seu pioneirismo no setor.

Investimento inicial: R$ 40 mil (para cidades com até 50 mil habitantes)

R$ 40 mil (para cidades com até 50 mil habitantes) Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: de 12 a 14 meses

Seguralta

Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$15 mil

R$15 mil Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Itália no box

Fundada em 2016, Gabriel Alberti inaugurou o primeiro restaurante Itália no Box com um conceito claro: oferecer massas italianas de qualidade, em caixinhas, a preços acessíveis e repletas de afeto. O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas, utilizando 40 toneladas de massa por ano. Em expansão pelo Brasil, a marca aposta em operação enxuta, delivery eficiente e na valorização da cultura italiana como seus principais diferenciais competitivos.

Investimento inicial: R$120 mil (incluindo taxa de franquia)

R$120 mil (incluindo taxa de franquia) Faturamento médio mensal : R$ 100 mil

: R$ 100 mil Tempo de retorno: 18 meses

Sonhagro

Especializada soluções financeiras e seguridade com foco em produtores rurais, a rede visa facilitar os processos burocráticos, atuando no gerenciamento das negociações e na execução dos projetos técnicos exigidos pelos bancos. Com mais de 11 anos de história, a rede conta com mais de 100 unidades comercializadas em todo o país.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

a partir de R$ 55 mil Faturamento médio mensal: R$ 33 mil

R$ 33 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Azul Empréstimo

Fundada em 2010, a Azul Empréstimo é uma rede de franquias especializada em crédito consignado, pessoal, financiamento, consórcios, seguros e produtos exclusivos como AzulPay e AzulPrev. Com mais de 780 unidades em operação em todo o Brasil, oferece modelos de negócio flexíveis, suporte humanizado e treinamento diferenciado para seus franqueados, atuando com ética, transparência e foco em resultados.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal : R$ 50.000 a 150.000

: R$ 50.000 a 150.000 Prazo de retorno: 6 a 12 meses

SuperGeeks

A rede de franquias SuperGeeks nasceu com o objetivo de formar não somente consumidores, mas também criadores de tecnologia. Desde 2014, a marca assume uma posição importante ao preparar as novas gerações para os desafios e oportunidades do futuro tecnológico, dedicando-se a ensinar programação e robótica de maneira lúdica e criativa, atendendo a todas as faixas etárias.

Investimento médio inicial : R$ 90 mil

: R$ 90 mil Faturamento médio mensal : não informado

: não informado Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based que oferece um modelo inovador de publicidade através de saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo de negócio conecta anunciantes locais com consumidores, gerando milhares de visualizações, enquanto os franqueados trabalham remotamente com baixo investimento inicial. O grande diferencial da franquia é o suporte personalizado, que acompanha intensivamente os novos empreendedores nos primeiros 60 dias de operação, garantindo rentabilidade desde o início.

Investimento inicial : R$ 9.990

: R$ 9.990 Faturamento médio mensal : R$ 8 mil

: R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 meses

Publicarga

A Publicarga é uma franquia de mídia que utiliza totens de carregamento de celulares com espaços publicitários. A operação é feita de casa, com suporte contínuo da franqueadora. Ideal para empreendedores iniciantes, a rede oferece deste os totens até os treinamentos dos franqueados. Na prática, o franqueado realiza a venda de espaços publicitários nos totens.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900,00

a partir de R$ 18.900,00 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: entre 6 a 9 meses

Santa Carga

Fundada em 2013, a Santa Carga que integra a holding Super Franquias é uma rede de franquias especializada em totens e oferece Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. A empresa nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 960 unidades espalhadas pelo Brasil. Com um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, a microfranquia da Santa Carga requer o investimento inicial de R$19.900 mil. Nesse formato, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento dos 40 anúncios que o aparelho comporta.

Investimento inicial: R$19.900

R$19.900 Faturamento médio mensal: R$8.316,00/mês

R$8.316,00/mês Prazo de retorno: a partir de 8 meses

YES!

Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas comercializadas em 16 estados e no Distrito Federal, a YES! é uma rede especializada no ensino de idiomas que faz parte do Grupo BDC. A rede oferece modelos de operação adaptáveis, pensados para atender desde escolas parceiras e pequenos empreendedores até grandes centros educacionais. O primeiro deles é o Modelo Educacional, voltado para instituições de ensino que desejam incorporar a franquia em um espaço de até 50m².

Investimento inicial:

Modelo Educacional: a partir de R$ 30 mil;

Soft: a partir de R$ 98 mil

Modelo Educacional: a partir de R$ 30 mil; Soft: a partir de R$ 98 mil Faturamento médio mensal:

Modelo Educacional: R$ 40 mil;

Soft: R$ 60 mil

Modelo Educacional: R$ 40 mil; Soft: R$ 60 mil Prazo de retorno: de 18 a 24 meses em todos os formatos

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os lojistas da região, restaurantes, farmácias, pet shops, supermercados e outros. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação é de 4 a 6 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil

a partir de R$ 26 mil Faturamento mensal: em média R$ 56 mil

em média R$ 56 mil Prazo de retorno: em média 18 meses

Honest Market Brasil

Fundada em 2020, a Honest Market Brasil se consolidou como líder e referência nacional no segmento de minimercados autônomos. Atualmente, a rede conta com mais de 550 lojas em operação distribuídas por 23 estados e pelo Distrito Federal. Fundamentada em três pilares: confiança, conveniência e transparência, a Honest Market chegou para revolucionar a forma de otimizar o maior ativo das pessoas: o tempo. Seus minimercados funcionam 100% de forma autônoma, sem atendentes, operando 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo um mix de produtos personalizado, com pagamento facilitado por totem e aplicativo, tudo isso sem custo de implantação para os franqueados.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 12 meses

Peggô

Fundada em 2021, a Peggô Market conta, atualmente, com 360 franquias em operação em 18 estados. Com investimento inicial a partir de R$ 65 mil, a microfranquia da rede oferece um faturamento médio mensal de R$ 25 mil com previsão de retorno entre 8 e 12 meses.

Investimento incial: a partir de R$ 65 mil (taxa única de franquia de R$ 50 mil, e R$ 14.999 de estrutura, em média)

a partir de R$ 65 mil (taxa única de franquia de R$ 50 mil, e R$ 14.999 de estrutura, em média) Faturamento mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Lucro mensal: 15 a 25%

15 a 25% Prazo de retorno do investimento: 8 a 12 meses

Açaí Sunset

Criada em 2016, o Açaí Sunset conta com 16 lojas em operação nos estados do Maranhão e Piauí. O açaí da rede é fabricado sem xarope de guaraná ou aromatizantes. A franquia do Açaí Sunset requer um investimento inicial de R$120 mil, prevendo um faturamento médio mensal variando entre R$30 a 100 mil, com prazo de retorno em 18 a 24 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

a partir de R$ 120 mil Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 100 mil

de R$ 30 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 18 a 24 meses

SorriaMed

A SorriaMed é uma rede de franquias de consultórios odontológicos que nasceu em 2005 com intuito de oferecer um atendimento odontológico que superasse as expectativas dos pacientes. Há 20 anos no mercado e com mais de 120 mil pacientes atendidos, as clínicas são equipadas com alta tecnologia permitindo que todas as etapas de procedimentos sejam realizadas nas próprias unidades.

Investimento inicial: a partir de R$120 mil

a partir de R$120 mil Faturamento médio mensal: R$400 mil

R$400 mil Prazo de retorno: 18 meses

Market4u

Líder em mercados autônomos na América Latina, a rede nasceu em 2020, com a proposta de transformar a conveniência em condomínios residenciais e comerciais. As unidades funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de atendentes, oferecendo ao consumidor uma experiência prática e segura. Hoje, a rede soma 2500 mil lojas em 180 cidades brasileiras. Toda a gestão pode ser realizada de forma remota, enquanto o abastecimento das lojas acontece presencialmente, em dias programados, garantindo eficiência operacional e previsibilidade.

Investimento inicial total: a partir de R$ 80 mil (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

a partir de R$ 80 mil (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras) Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade Prazo de retorno estimado: 16 a 24 meses

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, com refeições, sanduíches e opções inovadoras como estrogonofe de biomassa de banana-verde e sucos funcionais. Com um cardápio que inclui opções veganas e low carb, a rede atende a um público crescente que busca alimentação prática e saudável. O franqueado atua com um modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos no conforto de casa.

Investimento inicial total: a partir de R$ 5.999,00 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

a partir de R$ 5.999,00 (incluso taxa de franquia e estoque inicial) Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a 30 mil

R$ 4 mil a 30 mil Prazo de retorno estimado: de 4 a 8 meses

Le Petit Macarons

Fundada em 2014, em Bento Gonçalves (RS), a Le Petit Macarons é a primeira boutique brasileira especializada no doce francês. No cardápio, são 32 sabores diferentes da iguaria, todos sem glúten, e algumas opções exclusivas sem lactose, além de cafés e chás importados. O modelo home office é o formato mais enxuto e simples de operar oferecido pela rede, que permite ao franqueado receber os produtos e embalagens em casa, e assim realizar distribuir os pedidos por aplicativos de delivery.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso taxa de franquia)

a partir de R$ 40 mil (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

a partir de R$ 10 mil Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Legale

A Legale é uma rede de franquias especializada em assessoria para vistos, auxiliando quem deseja estudar, trabalhar, investir, morar ou apenas visitar o exterior. Para quem busca empreender pela primeira vez em um negócio com baixo investimento inicial, a rede oferece um serviço completo para obtenção de vistos de turismo, residência e investimento em mais de 40 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e México. O modelo de franquia permite atuação B2B e B2C, com foco em captação, consultoria e parcerias com agências de viagem.

Investimento inicial: R$ 12 mil (Modelo Home office ou Coworking, incluso taxa de franquia)

R$ 12 mil (Modelo Home office ou Coworking, incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno estimado: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Para quem nunca empreendeu antes, a franquia tem um investimento inicial baixo e atua como consultoria, dando suporte em todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada; A rede conta com franqueados dentro e fora do país, como Estados Unidos, Europa e Ásia.

Investimento inicial total: R$ 12 mil (Modelo Home Office, incluso taxa de franquia)

R$ 12 mil (Modelo Home Office, incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: de R$15 mil a R$ 50 mil em média

de R$15 mil a R$ 50 mil em média Prazo de retorno estimado: 3 a 6 meses

365 Fun Fest

Rede de franquias de viagens voltada para o público LGBTQIA+, com o propósito de promover experiências turísticas, com foco em inclusão e respeito em qualquer época do ano. A agência tem baixo investimento inicial, ideal para quem vai empreender pela primeira vez. O propósito da marca é oferecer roteiros autênticos e inclusivos, no Brasil e no exterior, com viagens personalizadas de acordo com cada perfil.

Investimento inicial total: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: de R$15 mil a R$ 50 mil em média

de R$15 mil a R$ 50 mil em média Prazo de retorno estimado: 3 a 6 meses

Cotafácil

Ideal para quem deseja empreender no setor financeiro, a rede oferece um modelo acessível e adaptável a diferentes perfis, até mesmo para quem nunca empreendeu antes. Com atuação em todo o Brasil, permite operar em qualquer cidade ou estado e oferece mais de 200 produtos, democratizando o acesso ao crédito. Com investimento competitivo e suporte próximo da franqueadora, a Cotafácil se consolida como um modelo estratégico para quem planeja investir em 2026.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.997 no modelo Home Basic (incluso taxa de franquia)

a partir de R$ 8.997 no modelo Home Basic (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 80 mil

R$ 20 mil a R$ 80 mil Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, a rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. O setor de saúde e bem-estar é um dos que mais cresce, para quem deseja empreender, a rede representa uma entrada estratégica em um mercado consolidado e promissor.

Investimento inicial: R$ 134.400 mil (inclui capital de instalação e taxa da franquia)

R$ 134.400 mil (inclui capital de instalação e taxa da franquia) Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

R$ 85 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Spaceclass

Rede de franquias especializada em soluções de ensino de idiomas, a Spaceclass foi criada em 2022 com o objetivo de ressignificar o aprendizado de idiomas no Brasil. A rede conta com metodologia inovadora e focada em conversação, além disso, possui um algoritmo que une perfis profissionais e áreas de interesse semelhantes em um mesmo treinamento ao vivo, facilitando a interação, o aprendizado e levando os alunos a fluência em até três anos. O modelo 100% digital, aliado a duas opções de franqueados, entre eles, o executivo de vendas, é uma escolha atrativa para empreendedores iniciantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 27 mil (incluso taxa de franquia, brandbox, dress code com ternos e camisas + Ipad)

a partir de R$ 27 mil (incluso taxa de franquia, brandbox, dress code com ternos e camisas + Ipad) Faturamento médio mensal: entre R$ 12 mil a R$ 15 mil reais

entre R$ 12 mil a R$ 15 mil reais Prazo de retorno: entre 2 e 4 meses

CleanNew

Criada em 2015, é uma das maiores redes de higienização e conservação de estofados do Brasil. Com modelo de atuação home based, o franqueado vai até o cliente equipado com tecnologia de ponta para realizar limpeza, impermeabilização e blindagem de estofados residenciais e automotivos. Negócio ideal para quem nunca empreendeu, ao unir baixo investimento, suporte estruturado e demanda constante por serviços.

Investimento inicial: R$ 59.900 (equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

R$ 59.900 (equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia) Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

de R$ 14 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Solarprime

Fundada em 2014, é uma das maiores redes de franquias de energia solar do Brasil. Além da geração solar tradicional, oferece sistemas híbridos e soluções de armazenamento por baterias, voltadas aos segmentos comercial e industrial, que permitem acumular energia fora do horário de pico e ampliar a eficiência energética. Modelo ideal para iniciantes, ao combinar estrutura enxuta, operação home based e demanda crescente por soluções de eficiência energética.