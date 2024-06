Resort do Four Seasons nas Bahamas é repaginado por Jacquemus

A grife francesa Jacquemus e a rede de hotéis de luxo Four Seasons apresentam uma parceria inédita para o verão no The Ocean Club, A Four Seasons Resort, Bahamas, resort icônico que já foi cenário de James Bond. A união entre uma das mais inovadoras marcas francesas e o lendário Ocean Club vai envolver os hóspedes no universo de luxo pop da Jacquemus.

O resort vai vestir Jacquemus em diversos detalhes. A boutique CARLO foi transformada em uma experiência imersiva da marca francesa, apresentando a coleção Primavera-Verão 2024, desfilada pela primeira vez no museu La Fondation Maeght, no sul da França, em meio a esculturas de nomes como Giacometti, Braque e Calder.

A parceria também se estende às piscinas, com um design exclusivo criado para o tecido das espreguiçadeiras, almofadas e guarda-sóis, com listras pintadas à mão e combinações de preto, amarelo, azul, vermelho e branco.

Situado em oito quilômetros de praia de areia branca em Paradise Island, o resort combina a beleza natural das Bahamas com glamour internacional, em meio a um imenso jardim inspirado em Versalhes. Desde sua inauguração em 1962, o resort recebe famosos do mundo todo, tendo servido de cenário para o filme de 007 Cassino Royale.

A experiência estará disponível no resort até o dia 31 de julho e as reservas podem ser feitas online pelo site do hotel.

Four Seasons e Jacquemus: toalha disponível em quantidades limitadas, apenas no resort ou online por 325 dólares. (Divulgação/Divulgação)

Quem quiser levar para casa uma peça exclusiva pode apostar na toalha preta com listras brancas, exclusiva para o Four Seasons, feita em 100% algodão em Portugal e com medidas generosas de 100x108cm. O acessório está disponível em quantidades limitadas, apenas no resort ou online por 325 dólares.

A Jacquemus foi fundada por Simon Port Jacquemus em 2009 em Paris. Dedicada à memória da falecida mãe do estilista e com um apelo cultural, as coleções ready-to-wear masculinas e femininas e de acessórios da Jacquemus fazem referência ao estilo de vida francês e a linguagens universais de beleza: desde fotografia artística até artes decorativas, cinema, pintura e escultura.

Ao longo dos anos, a Jacquemus realizou desfiles de moda em locais inusitados, como em uma piscina parisiense ou dentro do Musée Picasso, percorrendo um campo de lavanda na Provença ou um campo de trigo nos arredores de Paris, em uma salina no Sul da França, uma praia no Havaí e no Palácio de Versailles.