A casa de 'Hamnet' existe — e você pode dormir nela; entenda

Na penumbra da Cwmmau Farmhouse, uma casa histórica no Reino Unido, o tempo não passa — ele flutua. As vigas de madeira sob fundo branco, que remontam a arquitetura do século 17, transportam o local para o passado. Um detalhe que atraiu Chloé Zhao na hora de escolher o cenário de seu mais novo filme, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, favorito às principais estatuetas do Oscar de 2026.

A construção, datada de 1600 e localizada nas profundezas de Herefordshire, em Wales (Inglaterra) foi transformada para as telonas no refúgio de infância de Agnes Shakespeare (Jessie Buckley) — esposa do famoso escritor.

A trama de Zhao é uma adaptação do livro homônimo de Maggie O'Farrel, e retrata a íntima história familiar de William Shakespeare (Paul Mescal), que resultou na tragédia contada em Hamlet, um dos maiores clássicos da literatura.

O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Mas para os entusiastas, agora é possível cruzar a barreira entre a ficção e a realidade. A Cwmmau Farmhouse, gerida pelo National Trust, está disponível para aluguel de temporada.

Quando o cinema se une à arquitetura

Embora o filme se passe em Stratford-upon-Avon, Zhao optou pelas paisagens bucólicas da fronteira galesa para recriar a atmosfera da época.

E diferente dos sets construídos em estúdios de Hollywood, onde fica evidente a montagem da cenografia, a Cwmmau Farmhouse é uma cápsula do tempo autêntica da era jacobiana. A casa preserva a essência da vida rural inglesa de quatro séculos atrás, com as icônicas janelas de chumbo, pisos de olmo e vigas de carvalho expostas.

A cozinha original, com fornos de pão e fogões antigos, permanece intacta. Serviu de pano de fundo para as cenas que narram o primeiro encontro do casal protagonista, logo aos primeiros minutos do filme.

Para o conforto dos hóspedes modernos, no entanto, a estrutura foi discretamente atualizada com instalações contemporâneas que não interferem na estética histórica.

A casa tem trilhas para caminhadas e uma trilha para cavalgadas passando por perto, e é cercada por campos, prados de flores silvestres e bosques.

A passagem da equipe de produção, que incluiu nomes de peso como a designer de produção Fiona Crombie, deixou benefícios duradouros para a propriedade. As taxas de locação pagas pelo estúdio Focus Features foram revertidas para obras essenciais de conservação do telhado e da estrutura da fazenda.

Além disso, elementos cenográficos — como cercas de madeira e macieiras plantadas para o filme — foram incorporados ao jardim permanente.

Como visitar?

A casa acomoda até dez pessoas em cinco quartos — dois deles com luxuosas camas de dossel — e oferece acesso direto a trilhas que levam aos campos de Bannau Brycheiniog (Brecon Beacons).

Está disponível para aluguel de temporada no site da National Trust. As reservas podem ser feitas no site oficial.

Na mira do próximo Oscar, a expectativa é que a busca por reservas na Cwmmau Farmhouse dispare nas próximas semanas, consolidando a propriedade como o novo "destino de desejo" dos cinéfilos e anglófilos.