Reserva lança canal de comédia no YouTube para reforçar presença digital

A Reserva, marca de moda do grupo Ar&Co, está lançando um novo canal no YouTube pensado para reforçar a presença digital da marca e aproximar o público do universo Reserva.

A partir desta quarta-feira, os clientes e seguidores terão acesso ao Geração R!, projeto em parceria com a Play9, estúdio de conteúdo e formatos digitais para marcas e influenciadores, que promete trazer o melhor da moda, da comédia e muita nostalgia.

O lançamento faz parte da estratégia da marca para se aproximar mais de clientes e seguidores por meio de conteúdos que entretenham seu público.

A cada vídeo, a marca pretende misturar moda, humor e um conteúdo saudosista para lembrar de tudo que era bom antigamente. A aposta da Reserva está em um novo quadro com foco em comédia, que terá nomes como Maurício Meirelles, Paulinho Serra, Pedro Ottoni, Rapha Lima, Rodrigo Marques, Jhordan Matheus, Victor Ahmar, entre outros.

“No canal Geração R! juntamos os melhores humoristas do Brasil para comandar o quadro Reserva Comedy Club e divertir os espectadores. Já para quem prefere um embate de gerações cheio de nostalgia, temos o quadro Choque de Gerações, com um lindo show repleto de antiguidades e novidades. Além disso, vamos quebrar tabus num bate papo descontraído com o jeito Reserva de ser”, conta Rony Meisler, fundador da Reserva e CEO do Grupo AR&Co.

“Nossa missão é transformar o Geração R! em um canal relevante pelo conteúdo que vai exibir a partir de agora”, diz João Pedro Paes Leme, CEO e sócio-fundador da Play9. O projeto conta com vídeos que serão publicados semanalmente no canal, às terças, quartas, sextas e sábados. Para assisti-los, basta acessar o link.