Tributo à tradição: Panerai lança novas versões do Luminor no Watches & Wonders

GENEBRA. A Panerai tem o que toda marca, seja de relógio ou de qualquer outro produto, sonha: um público muito, mas muito fiel. Os chamados paneristi são quase uma torcida organizada, com membros mundo afora, inclusive no Brasil. Pois esses clientes devotos estão sendo homenageados com o talvez modelo mais icônico da marca.

Nesta edição do Watches & Wonders, o maior salão de relojoaria do mundo, em Genebra, que este ano acontece de 1 a 7 de março, a manufatura de origem italiana apresentou novas versões do Luminor, o relógio que vem com a célebre a alavanca como dispositivo de proteção da coroa, originalmente projetada para evitar infiltração de água na caixa.

O acessório virou o mais emblemático e instantaneamente reconhecível elemento da marca. O nome teve origem no composto luminoso criado pela Panerai, criado para atender aos padrões da Marinha Italiana. A marca já era o fornecedor de instrumentos para a Marina Militare.

Em 1993, a Panerai lançou o Luminor em conjunto com Luminor Marina Militare e Mare Nostrum ao público pela primeira vez. Hoje, é possível dizer que o Luminor é a coleção mais reconhecida da Panerai, com um design funcional que evoluiu através do Laboratorio di Idee da Maison. Acompanhe a seguir os lançamentos da linha da marca no Watches & Wonders.

Luminor Marina

O Luminor Marina vem com uma série de novidades, feito em titânio e em aço, mas preservando a identidade central da sua estética, confiabilidade e funcionalidade exclusivas.

Os principais elementos permanecem constantes, desde o exclusivo sistema de trava de segurança ao mostrador luminoso com construção em sanduíche. O mostrador vem apenas com o nome da maison e a inscrição “Luminor Marina”, além do display de pequenos segundos em ródio. Pela primeira vez a série utiliza o Super-LumiNova, que proporciona maior brilho.

O novo calibre P.980 tem reserva de marcha de 3 dias no movimento automático e função “stop-second”, permitindo precisão no ajuste da hora parando o ponteiro dos segundos. A nova série apresenta pela primeira vez uma resistência à água até 500 metros. O design da caixa de 44 milímetros vem com espessura reduzida em 12%.

A versão em titânio grau 5 vem com 44% menos peso e é mais resistente à corrosão e ao desgaste físico. O modelo em aço é feito de uma liga com ferro, cromo e níquel, principalmente.

A pulseira de metal é equipada com o PAM Click Release System para trocas de pulseira sem esforço. Para quem segue a estética clássica, a coleção também disponibiliza três outras sucessivas pulseiras de couro. Cada modelo também inclui uma segunda pulseira de borracha. Acompanhe as diferentes versões.

Luminor Marina PAM03312

Movimento: mecânico automático, calibre P.980. Funções: horas, minutos, pequenos segundos, data. Reserva de marcha: 3 dias. Caixa: 44mm de diâmetro, aço escovado, bezel em aço polido. Cristal de safira. Safira transparente no fundo da caixa em aço. Mostrador sanduíche preto fosco. Numerais arábicos e ponteiros marcadores de horas com Super-LumiNova X2 verde. Data às 3 horas e pequeno segundos às 9 horas. Pulseira: Crocodilo preto com costura crua, fivela trapezoidal escovada em aço e sistema Click Release SystemTM ativado para pulseira e fivela. Resistência à água 500 metros.

Luminor Marina PAM03313

Movimento: mecânico automático, calibre P.980. Funções: horas, minutos, pequenos segundos, data. Reserva de marcha: 3 dias. Caixa: 44mm de diâmetro, aço escovado, bezel em aço polido. Cristal de safira. Safira transparente no fundo da caixa em aço. Mostrador sanduíche azul escovado. Numerais arábicos e ponteiros marcadores da hora com SuperLumiNova X2 branca. Data às 3 horas e pequenos segundos às 9 horas. Pulseira crocodilo azul com costura crua, fivela trapezoidal escovada em aço, sistema PAM Click Release SystemTM para pulseira e fivela. Resistência à água 500 metros.

Luminor Marina PAM03314

Movimento: mecânico automático, calibre P.980. Funções: horas, minutos, pequenos segundos, data. Reserva de marcha: 3 dias. Caixa: 44mm de diâmetro, aço escovado, bezel em aço polido. Cristal de safira. Safira transparente no fundo da caixa em aço. Mostrador sanduíche branco fosco. Numerais arábicos e ponteiros marcadores de horas com SuperLumiNova X2 cinza. Data às 3 horas e pequenos segundos às 9 horas. Pulseira crocodilo preto com costura crua, fivela trapezoidal em aço escovado, sistema PAM Click Release SystemTM na pulseira e fivela. Resistência à água 500 metros.

Panerai Luminor Marina: resistência agora a 500 metros (Panerai/Divulgação)

Luminor Marina PAM03323

Movimento: mecânico automático, calibre P.980. Funções: horas, minutos, pequenos segundos, data. Reserva de marcha: 3 dias. Caixa: 44mm de diâmetro, aço escovado, bezel em aço polido. Cristal de safira. Safira transparente no fundo da caixa em aço. Mostrador sanduíche azul claro com efeito escovado. Algarismos arábicos e ponteiros marcadores de horas com Super-LumiNova X2 branca. Data às 3 horas e pequenos segundos às 9 horas. Pulseira em aço polido e escovado com sistema PAM Click Release System com rápido ajuste de comprimento. Resistência à água 500 metros.

Luminor Marina Titanio PAM03325

Movimento: Mecânico automático, calibre P.980. Funções: horas, minutos, pequenos segundos, data. Reserva de marcha: 3 dias. Caixa: 44mm de diâmetro, titânio escovado grau 5, bezel polido de titânio grau 5. Cristal de safira. Safira transparente. Fundo da caixa em titânio grau 5. Mostrador sanduíche verde escovado. Numerais arábicos e ponteiros marcadores de horas com SuperLumiNova X2 branca. Data às 3 horas e pequenos segundos às 9 horas. Pulseira de bezerro cinza com costura crua, fivela trapezoidal em titânio escovado grau 5 com sistema PAM Click Release SystemTM na pulseira e fivela. Resistência à água 500 metros.

Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech

A tradicional linha Luminor chega agora com complicações, com o modelo PAM01575. O mostrador de safira revela as complexidades e funções do calibre. “Este relógio incorpora nosso compromisso de criar não apenas uma ferramenta de precisão, inovação e design funcional, mas uma peça de elegância que reflete o legado técnico da Panerai”, afirma o CEO da Panerai, Jean-Marc Pontroué.

Fabricado em Panerai Platinumtech, uma liga especial feita com 95% de platina pura, a caixa de 44mm apresenta um aumento de 40% na dureza em relação à platina padrão devido a um exclusivo processo de tratamento. Com maior resistência a riscos do que a platina padrão, o material pesa 33% mais que o ouro de 18 quilates.

O mostrador vem em tons de azul visto através do cristal de safira. A legibilidade é facilitada com o Super-LumiNova X2 verde. O mostrador vem com horas, minutos, dia, data, ponteiro GMT de 12 horas, submostrador GMT de 24 horas às 9 horas, pequenos segundos e um indicador dia-noite.

Através do fundo da caixa em safira, elementos como mês, ano e ano bissexto são visíveis. A única referência externa à intrincada complexidade interior é a inscrição “Calendário Perpetuo”. O calibre mecânico automático P.4100 da Panerai levou dez anos para ser desenvolvido e apresenta reserva de marcha de três dias.

O sistema de ajuste intuitivo permite ao usuário modificar as configurações de dia, data, mês e ano bissexto usando apenas a coroa. O movimento também apresenta o sistema patenteado da Panerai de proteção contra choques.

Resistente à água até 50 metros, o relógio combina o mostrador e o ponteiro GMT com um elegante mostrador escuro. A pulseira de crocodilo azul com acabamento em pátina vintage feita à mão e um azul mais casual na pulseira de borracha torna o relógio bastante versátil para diversas ocasiões.