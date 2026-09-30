Aos 49 anos, empresa de tecnologia compra plataforma de IA e pavimenta caminho para o R$ 1 bilhão

A Selbetti Tecnologia comprou a Botdesigner, empresa de Florianópolis especializada em automação da jornada do paciente, em um movimento que reforça o plano de expansão da companhia no mercado de inteligência artificial e saúde.

A plataforma adquirida atende mais de 200 instituições de saúde e já alcançou mais de 20 milhões de pacientes.

A compra faz parte de um ciclo de R$ 100 milhões em aquisições previsto para 2026, com cinco operações planejadas pela companhia. Desde 2014, a empresa soma 48 incorporações ao ecossistema de tecnologia.

"A Botdesigner traz uma solução construída especificamente para este mercado, com resultados comprovados em mais de 200 instituições, e que se conecta diretamente à nossa plataforma de experiência do cliente", afirma Junior Selbach, CEO da Selbetti.

A estratégia é parte do movimento da companhia para ampliar o portfólio de soluções digitais e avançar rumo à meta de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento.

Por que a saúde virou prioridade na expansão da empresa

Com a aquisição, a Botdesigner passa a integrar a unidade Selbetti Customer Experience, que reúne soluções de atendimento digital, incluindo chatbots, voicebots, inteligência artificial e automação de processos.

A plataforma comprada permite automatizar etapas da jornada do paciente, como busca por especialidade, agendamento, confirmação, reagendamento, cancelamento e acompanhamento pós-atendimento.

Segundo a empresa, a solução já registra mais de 85% de agendamentos automatizados e mais de 90% de consultas confirmadas pelo bot, além de uma redução superior a 60% no absenteísmo.

"Saúde é o setor no qual temos a maior base de clientes e no qual as demandas mudam mais rápido. Os desafios dessas instituições ficaram complexos demais para serem resolvidos por uma competência isolada", afirma Selbach.

Como funciona o novo ciclo de aquisições

A compra da Botdesigner é mais um passo da estratégia de crescimento via fusões e aquisições adotada pela companhia nos últimos anos. O plano para 2026 prevê investimentos de R$ 100 milhões para incorporar novas empresas e ampliar competências dentro do ecossistema de tecnologia.

Fundada em 1977, a Selbetti passou por uma transformação de uma empresa de equipamentos e serviços de tecnologia para um grupo com atuação em automação, infraestrutura, inteligência artificial e experiência digital. A companhia tem mais de 2,2 mil profissionais e opera com dez unidades de negócios.

A estratégia de aquisições busca adicionar soluções complementares, em vez de apenas ampliar a operação. "A união de especialidades que passa a fazer diferença", diz o CEO sobre o movimento de integração de tecnologias.

O que muda com a chegada da Botdesigner

Com a integração, clientes da Selbetti passam a ter acesso a uma solução especializada para o setor de saúde, enquanto a Botdesigner ganha escala e acesso ao ecossistema da companhia.

A plataforma de Florianópolis atende hospitais, clínicas, operadoras e serviços de diagnóstico por imagem, com maior presença em áreas como clínica geral, oftalmologia, ortopedia e imagem.

"A entrada no ecossistema da Selbetti nos dá escala, capilaridade e um portfólio que complementa o que fazemos", afirma Frederico de Souza, fundador e CEO da Botdesigner.

A operação começa a ser integrada a partir de 1º de outubro. Nos próximos meses, a companhia pretende conectar a plataforma adquirida às demais soluções de Customer Experience e outras áreas do grupo.