Panerai une caixa Carbotech e mostrador Blu Notte em relógio exclusivo

Pela primeira vez, a relojoaria de luxo italiana Panerai uniu duas de duas patentes mais conhecidas em um mesmo modelo de relógio. O resultado é o Luminor Marina Carbotech Blue Notte, novo modelo que utiliza a levíssima caixa Carbotech aliada ao mostrador azul escovado Blue Notte no mesmo contador.

A coleção que mistura o estilo italiano e a precisão suíça já está disponível no e-commerce da marca. Os afortunados que quiserem vestir o relógio terão que ser rápidos: apenas 500 unidades serão fabricadas em todo o mundo, cada um dos exemplares sai por 72.800 reais.

Panerai: o novo modelo é marcado pela versatilidade nas ocasições de uso. Panerai: o novo modelo é marcado pela versatilidade nas ocasições de uso.

A combinação da leveza e resistência do Carbotech somada ao brilho sutil no mostrador azul trazem a sensação de casualidade e elegância à estética Carbotech Blue Note, marcando o relógio como um tipo de mostrador que pode ser usado em qualquer hora do dia e em qualquer ocasião, das mais descontraídas até as mais solenes.

O mostrador carbotech é conhecido por oferecer uma maior resistência a forças externas, incluindo corrosão. Para criar este material, camadas alternadas de fibra de carbono são fundidas com polímero PEEK de última geração, sob altas temperaturas e pressão. O processo produz placas Carbotech em uma superfície quente, leve, cujo efeito tonal da cor preta fosca está presente em toda a peça.

Panerai: o novo mostrador une o charme italiano com a precisão suíça. Panerai: o novo mostrador une o charme italiano com a precisão suíça.

Já a estrutura do mostrador sanduíche apresenta numerais, índices e ponteiros de aço preto com Super-LuminNova branco que brilha em verde no escuro e atinge um contraste nítido contra a cor azul.

O Luminor Marina Carbotech Blu Notte apresenta uma pulseira em couro de crocodilo com acabamento fosco, e há também uma pulseira em borracha azul escura com fivela de pino trapezoidal em titânio com revestimento DLC para ser usada nas aventuras submarinas, dá que o modelo aguenta até 300 metros debaixo d´água.