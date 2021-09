Reestreia de Willian pelo Corinthians é adiada após alerta da Anvisa

O jogador Willian não jogará a partida deste domingo, 12, entre Corinthians e Atlético Goianiense, que marcaria a sua reestreia pelo time paulista, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertar o ex-atleta do Chelsea e do Arsenal de que ele deve cumprir quarentena após passar um tempo na Inglaterra.

"O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que, em observância à portaria 655/21 da Anvisa (que trata de restrições de entrada no Brasil de pessoas vindas do Reino Unido) o atleta Willian não irá a campo para a partida deste domingo, em Goiânia, contra o Atlético-GO", afirmou o Corinthians em nota divulgada neste domingo.

No sábado, a Anvisa disse que o jogador, que chegou ao clube paulista há 10 dias, concordou em ficar em quarentena por 14 dias após entrar no Brasil porque veio da Inglaterra, onde as variantes de Covid-19 são consideradas uma ameaça particular.

A agência informou que avisou o clube e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e localizou o hotel onde o time do Corinthians estava sediado antes do jogo, neste domingo.

Em nota, a Anvisa afirmou que solicitou às autoridades que adotem "as ações necessárias...para o cumprimento das medidas sanitárias, com vistas a evitar que o jogador descumpra o período de quarentena".

O Corinthians afirmou que desde o início da pandemia sempre cumpriu as regras sanitárias impostas pelas mais diferentes autoridades de saúde, mas que se reserva o direito de protestar quanto ao tratamento desigual dispensado pelo órgão.

O movimento acontece apesar de Willian ter passado algum tempo treinando na semana passada com seu novo clube.

Também ocorreu quase uma semana após a Anvisa forçar o cancelamento da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo após cinco minutos de jogo, devido à presença de quatro argentinos que também haviam passado pela Inglaterra.