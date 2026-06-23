Toyota lança primeiro carro 100% elétrico no mercado brasileiro

A Toyota tem um histórico de respeito em eletrificação de veículos. Três décadas atrás, chegava ao mercado o Prius, o primeiro carro híbrido produzido em massa no mundo. Agora, em um momento em que a marca japonesa classifica de histórico, acaba de ser lançado o novo bZ4X, o primeiro veículo 100% elétrico da marca no país.

O bZ4X foi apresentado nesta manhã de terça-feira, 23 de julho, em um evento para jornalistas especializados no rooftop de um prédio de eventos, em São Paulo.

A marca fez questão de reforçar que não se trata de apenas um produto. Com seu lançamento, a Toyota reforça a estratégia multipathway de oferecer soluções de mobilidade sustentáveis e diversificadas. O próprio nome vem de Beyond Zero, a visão global da empresa de ir além da neutralidade de carbono, buscando gerar um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.

A aposta no bZ4X chega em um momento de alta no mercado de carros elétricos, com previsão de vendas globais de 23 milhões de unidades, equivalente a 30% do total, segundo Global EV Outlook, da Agência Internacional de Energia (IEA).

Posicionamento no mercado premium

Mas vamos ao que importa, os detalhes do novo carro da Toyota. A começar pelo preço. O valor para o consumidor final será de R$ 419.990, o que posiciona o produto no segmento premium. O bZ4X chega no fim de junho em um lote restrito de apenas 99 unidades. A rede de apoio, no entanto, será bem maior, com mais de 300 concessionárias nas capitais brasileiras e em mais 14 cidades.

Um diferencial do bZ4X no mercado nacional é o suporte oferecido pela marca. A Toyota oferece até 10 anos de garantia, por meio do programa Toyota 10. O benefício é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de 5 anos de garantia de fábrica.

Essa cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10.000 quilômetros e contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses.

Mais do que um veículo 100% elétrico, o modelo simboliza uma nova etapa da estratégia de eletrificação da Toyota na América Latina, combinando inovação, segurança, sustentabilidade e diferentes alternativas tecnológicas de mobilidade.

Prioridade é aerodinâmica

O design do bZ4X tenta refletir um equilíbrio entre sofisticação e robustez. A dianteira apresenta a identidade visual característica do conceito Hammerhead, um formato que remete à cabeça de um tubarão-martelo.

A ausência da grade frontal convencional prioriza a aerodinâmica, com aberturas nos cantos dos para-choques e uma sub-grade fina para o resfriamento dos componentes. Nas laterais, as linhas fluidas e a silhueta baixa reforçam o caráter dinâmico do modelo.

O novo bZ4X está disponível em Monotone na cor Preto Atitude e em Dualtone nas opções Precious Metal/Preto Atitude Metálico, Branco Lunar/Preto Atitude Metálico e Azul Topázio/Preto Atitude Metálico. As rodas são de liga leve de 20 polegadas, que exibem um acabamento diamantado com fundo na cor preta.

Dois motores elétricos

O interior do bZ4X traz como destaque da cabine a central multimídia com tela de 14 polegadas, que integra navegação nativa, seis alto-falantes com amplificador assinados pela JBL, conectividade sem fio para o sistema Apple CarPlay e conexão via cabo USB para Android Auto.

Os botões físicos, que os puristas tanto gostam, estão disponíveis para controle de volume e temperatura. A conectividade interna conta com a presença de quatro portas USB-C, duas na dianteira e duas na traseira. Os bancos dianteiros, e também os traseiros, são equipados com aquecimento e ventilação. O porta-malas generoso tem capacidade de 452litros.

São dois motores elétricos distribuídos entre os eixos dianteiro e traseiro. O conjunto entrega uma potência combinada de 343 cv, com torque instantâneo de 27,4 kgfm no eixo dianteiro e 17,3 kgfm no traseiro. Segundo a Toyota (porque ainda não pudemos testar o carro), essa configuração garante acelerações lineares e retomadas precisas em qualquer regime de velocidade.

O conjunto foi desenvolvido a partir da plataforma global e-TNGA, projetada especificamente para veículos elétricos. Dessa forma, a bateria de lítio é posicionada se forma a garantir um centro de gravidade extremamente baixo e uma estabilidade superior em curvas.

O pacote de segurança contempla oito airbags e sistemas de Controle Eletrônico de Tração (TRC) e Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC). Por fim, a boa visibilidade é garantida por uma câmera de 360 graus e assistente de auto estacionamento.