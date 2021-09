Reabertura dos EUA: 5 destinos para visitar no país

Com restrições desde o ano passado para viajantes brasileiros, os Estados Unidos vão permitir no início de novembro a entrada de passageiros aéreos vindos de Brasil, China, Índia, Reino Unido e a maioria dos países europeus que receberam vacinas contra Covid-19, disse a Casa Branca nesta segunda-feira.

EXAME Academy pode ajudar a manter a mente em foco A vida está mais complexa, a rotina mais intensa, mas a

Com 55,3% da população estadunidense vacinada, locais como a Broadway e a Disney já retomaram as atividades. Fator importante para a economia local, segundo dados da US Travel Association, em 2020 o país deixou de receber 425 milhões de dólares por dia com as fronteiras fechadas.

Segundo a associação, é estimado que a economia dos EUA perdeu 155 bilhões em 2020 devido à queda nas viagens internacionais. Em 2019, o país recebeu 79,3 milhões de visitantes estrangeiros.

Com a liberação da entrada para brasileiros vacinados, selecionamos alguns locais para visitação.

Honolulu, Havaí

Na ilha de O’ahu está situada a capital havaiana, Honolulu. Cosmopolita, a cidade também tem seu lado paradisíaco com praias, montanhas e matas. Na orla de Waikiki, estão restaurantes premiados, lojas de grife e hotéis de luxo. Para quem deseja se arriscar no surfe, ou apenas aproveitar o Oceano Pacífico, na ilha estão as famosas praias de Pipeline, Waimea, Haleiwa e Sunset Beach.

Cataratas do Niágara, Nova York

Cataratas do Niágara. Cataratas do Niágara.

Na fronteira entre os Estados Unidos e Canadá, fica localizado um dos cartões postais mais emblemáticos norte-americano, as Cataratas do Niágara. Com volume médio de 2.400 metros cúbicos por segundo, as cataratas são compostas por três quedas: cataratas americanas, cataratas canadenses e véu de noiva.

Nos Estados Unidos, a cidade mais próxima é Buffalo (30km). É possível visitar o local tanto no verão, quando há maior volume das quedas por conta das chuvas, tanto no inverno, com o congelamento de algumas partes das quedas. Também é possível visitar o local durante o dia e à noite, quando as quedas são iluminadas por luzes artificiais com as cores do arco-íris.

Lago Tahoe, Califórnia/Nevada

Vista do lago Tahoe no inverno. Vista do lago Tahoe no inverno.

Na costa oeste dos Estados Unidos está o Lago Tahoe. A 1.897 metros de altitude, o lago fica na divisa entre os estados da Califórnia e Nevada.

Dividido entre as regiões norte e sul, o lago conta com infraestrutura tanto no inverno, para esportes na neve como snowboard, quanto no verão, com atividades aquáticas como stand up paddle e caiaque. O local possui diversos resorts, com aulas de esqui, passeios de barco e montanha-russa pela floresta.

Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming

Vista aérea de Yellowstone. Vista aérea de Yellowstone.

Descoberto em 1807, Yellowstone foi o primeiro parque nacional criado nos Estados Unidos, em 1872. Localizado no noroeste do estado de Wyoming, com 9 mil quilômetros quadrados, o parque se estende para os estados de Idaho e Montana.

Lagoas de águas cristalinas, trilhas pelo cânion e animais silvestres são algumas das atrações locais. Famoso pelos gêiseres, o parque recebia até 3 milhões de visitantes ao ano, em épocas pré-pandêmicas, para verem o gêiser Old Faithful entrar em erupção.

Nova Orleans, Louisiana

Capital da Louisiana, Nova Orleans reúne as influências francesas, com o caribe e África. Berço do jazz, a cidade concentra diversas casas de shows no French Quarter e na Bourbon Street, além do Mardi Gras, famoso carnaval de rua da cidade.

Nova Orleans também é um centro gastronômico da culinária creole. Para provar alguns dos pratos típicos locais como o gumbo, jambalaya e lagostas, visite o French Market. No local também é possível experimentar o café com leite da região, servido de um beignet (massas doces fritas).