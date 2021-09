Broadway reabre hoje (14) com 100% de ocupação

Como anunciado em maio, após um hiato de 18 meses para combater a pandemia do coronavírus, a Broadway reabrirá hoje (14) com 100% de ocupação dos teatros.

Um dos principais pontos turísticos de Nova York, os ingressos para a Broadway já estavam à venda desde maio deste ano, mesmo com as cortinas fechadas. Musicais como Hamilton, Wicked, O Rei Leão e Chicago, estão na programação da retomada.

Os teatros poderão abrir com 100% de ocupação, mas espectadores, elencos e equipes de bastidores terão que apresentar provas de vacinação. Para os visitantes que não puderem comprovar a vacinação, será necessária a apresentação de um teste de Covid-19 negativo.

Apesar dos milhões de dólares de ingressos perdidos, os produtores não deixaram de investir nos musicais durante o fechamento dos teatros. Hamilton, Wicked e O Rei Leão chegaram a arrecadar cerca de 1 milhão de dólares por semana antes de março de 2020.

Segundo o Economist, em 2018 e 2019, os teatros receberam 14,8 milhões de visitantes, e a Broadway contribuiu com 14,7 bilhões de dólares para a economia de Nova York e gerou quase 97 mil empregos.

Para sobreviver à crise, o Congresso dos EUA pagou cerca de 15 bilhões de dólares em subsídios para o setor de artes e entretenimento.

“A Broadway é uma grande parte da identidade e da economia do nosso Estado, e estamos felizes que as cortinas vão voltar a subir”, escreveu o governador do Estado norte-americano de Nova York, Andrew Cuomo, no Twitter há alguns meses.