Quer se mudar para Itália? Calábria pagará 28 mil euros como incentivo

No mapa da Itália, Calábria é a ponta bota. Localizada no sul do país, a região é conhecida por seus vilarejos pacatos e pelas praias quase vazias, e é aí mesmo que mora o problema. Enquanto os jovens estão indo embora para cidades como Roma, Milão e Veneza e os mais velhos, morrendo, Calábria vai ficando cada vez mais vazia.

Para tentar solucionar o problema, a prefeitura da região está adotando uma medida que vem se tornando comum a pequenas cidades europeias: dar dinheiro e emprego para jovens do mundo todo firmarem residência.

No caso de Calábria, os interessados em se mudar para a região receberão 28 mil euros em dinheiro vivo (mais de 170 mil reais) ao longo de três anos.

“O objetivo é impulsionar a economia local e dar nova vida às comunidades de pequena escala”, disse Gianluca Gallo, um conselheiro regional, à CNN. "Queremos que seja uma experiência de inclusão que atraia pessoas para morar na região e para enfeitar locais não utilizados na cidade", completou Gianpietro Coppola, prefeito da aldeia calabresa de Altomonte.

Mas não é qualquer um que pode se candidatar ao programa. Para obter os fundos da Calábria, os novos residentes devem prometer que abrirão um pequeno negócio (restaurante, conveniência, salão de beleza etc) ou que aceitarão vagas de emprego específicas na região.

Além disso, outro requisito é ser jovem: para se inscrever no programa através do site da prefeitura de Calábria, é necessário ter menos de 40 anos. Os aceitos como novos residentes deverão se mudar em até 90 dias.

