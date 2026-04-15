Bib Gourmand 2026: seis restaurantes brasileiros entram na lista dos mais acessíveis do Michelin

Guia Michelin: os novos Bib Gourmand no Brasil (Reprodução/Instagram)
Colaboradora
Publicado em 15 de abril de 2026 às 16h03.
Seis novos restaurantes passaram a integrar a lista Bib Gourmand do Guia Michelin no Brasil em 2026. A seleção, voltada a casas com boa relação entre qualidade e preço, ganhou cinco endereços em São Paulo e um no Rio de Janeiro.
Com as novas inclusões, o país passa a ter 46 restaurantes nessa categoria, concentrados majoritariamente na capital paulista. A atualização foi anunciada nesta semana junto à nova edição do guia.
O Bib Gourmand é uma distinção do Guia Michelin criada para destacar restaurantes que oferecem boa comida a preços mais acessíveis. Diferentemente das estrelas da referência global em avaliação gastronômica, que indicam pontos excelência em níveis mais altos, a categoria foca no custo-benefício.
A seleção tem seus critérios próprios, que consideram principalmente a execução técnica e relação entre o que é servido e o valor cobrado. Ela reúne restaurantes onde é possível fazer uma refeição completa por valores mais baixos do que nas casas estreladas. No Brasil, por exemplo, essa faixa costuma variar de cerca de R$ 50 a R$ 260. Veja, abaixo, os seis restaurantes brasileiros que entraram para a seleção.
No Rio de Janeiro, o Koral, em Ipanema, é o único novo Bib Gourmand fora do território paulista. A casa aposta em cozinha contemporânea brasileira com foco em compartilhamento, preparações cruas e uso de brasa. O restaurante é comandado pelo chef Pedro Coronha, considerado uma das revelações da gastronomia carioca. Entre os pratos indicados pelo próprio chef, estão a costela de 12 horas e a salada ceasar de cavaca. Uma das novidades anunciadas recentemente para o almoço são o spaguettini do mar em molho de moqueca e peixe na brasa com couve flor.
Aberto em 2012 no Paraíso, em São Paulo, o Jiquitaia entra na lista após mais de uma década em operação. A casa é comandada pelos irmãos Marcelo Corrêa Bastos e Nina Bastos e trabalha com cozinha brasileira, com pratos diversos como o arroz de pato no tucupi, moqueca de peixe com camarão, nhoque de batata doce, bochechas de porco grelhadas e a feijoada, que é servida aos sábados.
No Shopping JK Iguatemi, nos Jardins, o Manioca integra o grupo liderado pela chef Helena Rizzo e mantém a proposta de cozinha brasileira contemporânea com foco em ingredientes nacionais. O cardápio combina pratos para compartilhar e receitas mais estruturadas, com opções como polvo com aioli picante e mandioca frita, crudo de peixe e kafta de cordeiro com coalhada, batata-doce e rúcula com romã. Entre as sobremesas, o "ovo" — com sorvete de gemada, espuma de coco e cubos de coco queimado — é a marca da casa.
Em Cerqueira César, o Ping Yang Thai Bar & Food representa a entrada da cozinha tailandesa na nova leva do Bib Gourmand. Comandado pelo chef Mauricio Santi, o restaurante organiza o cardápio em categorias como Chim (entradas), Yam (saladas), Tao (curries e sopas), Ping e Yang (brasa) e Kanom Wan (sobremesas). Entre os pratos, aparecem nomes como Miang Kham e Gai Baan Yang, que ajudam a definir a proposta da casa, baseada em preparações tradicionais da culinária tailandesa.
Na Vila Madalena, o Tabôa Cozinha Artesanal trabalha com cozinha brasileira contemporânea sob comando da chef Carla Costa. O cardápio varia conforme a produção e inclui pratos como pão de queijo com costelinha e vinagrete de polvo, arroz com bobó de camarão, braseado de maminha e bolo de milho cremoso. A casa também opera com encomendas e pedidos por delivery.
Nos Jardins, o Tanit trabalha com culinária mediterrânea autoral com influência catalã. O restaurante é liderado pelo chef Oscar Bosch e organiza o cardápio entre porções para comer com as mãos e pratos para compartilhar, com opções como crocante de arroz negro, mini cones crocantes, steak tartar de angus e rabanada espanhola.