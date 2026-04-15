Bib Gourmand 2026: seis restaurantes brasileiros entram na lista dos mais acessíveis do Michelin

Novos endereços da seleção de melhor custo-benefício estão em São Paulo e no Rio de Janeiro

Guia Michelin: os novos Bib Gourmand no Brasil (Reprodução/Instagram)

Marina Semensato
Publicado em 15 de abril de 2026 às 16h03.

Seis novos restaurantes passaram a integrar a lista Bib Gourmand do Guia Michelin no Brasil em 2026. A seleção, voltada a casas com boa relação entre qualidade e preço, ganhou cinco endereços em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

Com as novas inclusões, o país passa a ter 46 restaurantes nessa categoria, concentrados majoritariamente na capital paulista. A atualização foi anunciada nesta semana junto à nova edição do guia.

O que é o Bib Gourmand?

O Bib Gourmand é uma distinção do Guia Michelin criada para destacar restaurantes que oferecem boa comida a preços mais acessíveis. Diferentemente das estrelas da referência global em avaliação gastronômica, que indicam pontos excelência em níveis mais altos, a categoria foca no custo-benefício.

A seleção tem seus critérios próprios, que consideram principalmente a execução técnica e relação entre o que é servido e o valor cobrado. Ela reúne restaurantes onde é possível fazer uma refeição completa por valores mais baixos do que nas casas estreladas. No Brasil, por exemplo, essa faixa costuma variar de cerca de R$ 50 a R$ 260. Veja, abaixo, os seis restaurantes brasileiros que entraram para a seleção.

Novos restaurantes brasileiros Bib Gourmand

Koral

No Rio de Janeiro, o Koral, em Ipanema, é o único novo Bib Gourmand fora do território paulista. A casa aposta em cozinha contemporânea brasileira com foco em compartilhamento, preparações cruas e uso de brasa. O restaurante é comandado pelo chef Pedro Coronha, considerado uma das revelações da gastronomia carioca. Entre os pratos indicados pelo próprio chef, estão a costela de 12 horas e a salada ceasar de cavaca. Uma das novidades anunciadas recentemente para o almoço são o spaguettini do mar em molho de moqueca e peixe na brasa com couve flor.

  • Endereço: Rua Barão da Torre, 446, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ;
  • Horário: terça a sábado para almoço e jantar (entre as 12h até 23h30) e domingo apenas para almoço, até 17h.

Spaguettini do mar em molho de moqueca e Peixe na brasa com couve flor em duas formas, de purê e na brasa com beurre blanc de alcaparras, são os dois novos pratos do almoço do Koral (Reprodução/Instagram)

Jiquitaia

Aberto em 2012 no Paraíso, em São Paulo, o Jiquitaia entra na lista após mais de uma década em operação. A casa é comandada pelos irmãos Marcelo Corrêa Bastos e Nina Bastos e trabalha com cozinha brasileira, com pratos diversos como o arroz de pato no tucupi, moqueca de peixe com camarão, nhoque de batata doce, bochechas de porco grelhadas e a feijoada, que é servida aos sábados.

  • Endereço: Rua Coronel Oscar Porto, 808, Paraíso, São Paulo - SP;
  • Horário: segunda fechado; terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 22h30; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h às 22h30; domingo das 12h às 16h.

Arroz de pato no tucupi servido no Jiquitaia (Reprodução/Instagram)

Manioca JK

No Shopping JK Iguatemi, nos Jardins, o Manioca integra o grupo liderado pela chef Helena Rizzo e mantém a proposta de cozinha brasileira contemporânea com foco em ingredientes nacionais. O cardápio combina pratos para compartilhar e receitas mais estruturadas, com opções como polvo com aioli picante e mandioca frita, crudo de peixe e kafta de cordeiro com coalhada, batata-doce e rúcula com romã. Entre as sobremesas, o "ovo" — com sorvete de gemada, espuma de coco e cubos de coco queimado — é a marca da casa.

  • Endereço: Shopping Iguatemi, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.232, 3º andar (entrada pela NK Store), Jardim Paulistano, São Paulo - SP;
  • Horário: segunda a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 22h30; sexta, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 21h; feriados, das 12h às 22h.

O "ovo", uma das sobremesas mais famosas do Manioca (Reprodução/Instagram)

Ping Yang Thai Bar & Food

Em Cerqueira César, o Ping Yang Thai Bar & Food representa a entrada da cozinha tailandesa na nova leva do Bib Gourmand. Comandado pelo chef Mauricio Santi, o restaurante organiza o cardápio em categorias como Chim (entradas), Yam (saladas), Tao (curries e sopas), Ping e Yang (brasa) e Kanom Wan (sobremesas). Entre os pratos, aparecem nomes como Miang Kham e Gai Baan Yang, que ajudam a definir a proposta da casa, baseada em preparações tradicionais da culinária tailandesa.

  • Endereço: Rua Doutor Melo Alves, 767, Jardim Paulista, São Paulo - SP;
  • Horário: segunda a quinta, das 19h às 23h; sexta, das 19h às 23h45; sábado, das 13h às 17h e das 19h às 23h45; domingo, das 13h às 17h.

O Miang Kham, um dos pratos servidos no restaurante comandado por Maurício Santi (Reprodução/Instagram)

Tabôa Cozinha Artesanal

Na Vila Madalena, o Tabôa Cozinha Artesanal trabalha com cozinha brasileira contemporânea sob comando da chef Carla Costa. O cardápio varia conforme a produção e inclui pratos como pão de queijo com costelinha e vinagrete de polvo, arroz com bobó de camarão, braseado de maminha e bolo de milho cremoso. A casa também opera com encomendas e pedidos por delivery.

  • Endereço: Rua Medeiros de Albuquerque, 313, Vila Madalena, São Paulo - SP;
  • Horário: quarta a sexta, das 12h às 15h; sábado, das 12h às 18h; domingo, das 12h às 16h30;
  • Pedidos: disponível via iFood.

Maminha braseada do Taboa (Reprodução/Instagram)

Tanit

Nos Jardins, o Tanit trabalha com culinária mediterrânea autoral com influência catalã. O restaurante é liderado pelo chef Oscar Bosch e organiza o cardápio entre porções para comer com as mãos e pratos para compartilhar, com opções como crocante de arroz negro, mini cones crocantes, steak tartar de angus e rabanada espanhola.

  • Endereço: Rua Oscar Freire, 145, Jardim Paulista, São Paulo - SP;
  • Horário: segunda fechado; terça a sexta, das 12h às 16h e das 19h à 0h; sábado, das 12h às 17h e das 19h à 0h; domingo, das 12h às 17h (sem jantar).

Crocante de arroz negro do Tanit (Reprodução/Instagram)

