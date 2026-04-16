Os principais lançamentos de tênis no mês de abril

Calendário de abril: os principais lançamentos de tênis do mês (Reprodução/Sole Retriever)
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Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h43.
A primeira metade de abril concentrou cerca de quinze lançamentos de tênis no mercado americano, entre colaborações, estreias e relançamentos. O mês ainda reserva outros cinco modelos até o dia 30. O calendário, compilado pela WWD, inclui tênis assinados por Pharrell, Simone Bellotti, Virgil Abloh e uma homenagem a Kobe Bryant lançada no dia de seu aniversário.
O K-Street, uma parceria entre PUMA e Jil Sander sob direção criativa de Simone Bellotti, foi revelado no início do mês. Bellotti estreou na grife alemã em setembro. Segundo informações da Dazed, o tênis cruza referências de três universos: corrida, o antigo H-Street da PUMA e o karatê — que inspirou tanto o desenho do solado quanto o nome do modelo.
Pharrell assinou mais um modelo para a Adidas: o Vario Flat Earther. O nome é uma piada com o Jellyfish, lançamento anterior da dupla — enquanto aquele apostava em solado robusto, este foi pelo caminho contrário, com sola fina. Estreou em várias cores.
A Nike fechou, pela primeira vez, parceria com uma loja especializada em corrida. A escolhida foi a Renegade Running, e o resultado são dois modelos — o Vaporfly 4, voltado à alta performance, e o Vomero Premium, pensado para treino diário com amortecimento reforçado.
O dia 13 marcou o aniversário de Kobe Bryant. Para a data, a Nike trouxe de volta o Kobe 11 Mamba Day, desta vez em versão Protro. O tênis estampa números da trajetória do jogador, morto em 2020, e havia sido aberto para personalização pelos fãs no começo da última partida que Bryant disputou pela NBA.
A Nike também atualizou o Pegasus com a versão 42, que incorpora uma unidade Zoom Air curvada na entressola — recurso que havia estreado no Pegasus Premium. Além disso, a marca lançou o pacote Air Force 1 Low em couro envernizado, que recupera a paleta vibrante dos anos 2000 em três cores.
Ainda no calendário, o Air Foamposite Pro camuflado, originalmente de 2013, volta em 18 de abril com ajustes que acentuam a inspiração militar. No dia 17, o SB Air Force 1 Low Light Orewood Brown — até então exclusivo de uma loja em Los Angeles durante o fim de semana do All-Star da NBA — chega à distribuição ampliada.
A Nike recuperou o Air Jordan 1 Alaska, criado por Virgil Abloh. O estilista morreu em 2021, e o modelo faz parte de uma série de lançamentos póstumos distribuídos pela marca entre março e abril.
O Air Jordan 1 Flight Club chegou numa versão em jeans preto, retomando o nome do clube de fãs oficial da linha, ativo entre o fim dos anos 80 e o início dos 90.
O calendário da Jordan se estende até o fim do mês: em 25 de abril, um Air Jordan 5 originalmente lançado em 2015 e inspirado na colorway preta original ganha seu primeiro relançamento. No dia 30, o Air Jordan 6 Cap and Gown fecha a agenda.
O mês começou com a New Balance. No dia 1º, a marca lançou o 5030, de silhueta retrô-futurista, com cápsulas Abzorb no calcanhar e cabedal acolchoado marcado por linhas circulares, em duas cores — azul claro e roxo.
Também saiu o Allerdale, tênis de caminhada premium produzido no Reino Unido, desta vez em camurça marrom escura em lugar do couro habitual.
A Vans também abriu o mês com o pacote Old Skool Archive Flame: três colorways com chamas e acabamento envelhecido de forma artificial. No dia 21, a marca retoma a série Old Skool com tachas peroladas, agora em tom marrom.