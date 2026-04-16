Os principais lançamentos de tênis no mês de abril

A primeira metade de abril concentrou cerca de quinze lançamentos de tênis no mercado americano, entre colaborações, estreias e relançamentos. O mês ainda reserva outros cinco modelos até o dia 30. O calendário, compilado pela WWD, inclui tênis assinados por Pharrell, Simone Bellotti, Virgil Abloh e uma homenagem a Kobe Bryant lançada no dia de seu aniversário.

PUMA

O K-Street, uma parceria entre PUMA e Jil Sander sob direção criativa de Simone Bellotti, foi revelado no início do mês. Bellotti estreou na grife alemã em setembro. Segundo informações da Dazed, o tênis cruza referências de três universos: corrida, o antigo H-Street da PUMA e o karatê — que inspirou tanto o desenho do solado quanto o nome do modelo.

Jil Sander x PUMA K-Street (Reprodução/Hypebeast/Louis De Roffignac)

Adidas

Pharrell assinou mais um modelo para a Adidas: o Vario Flat Earther. O nome é uma piada com o Jellyfish, lançamento anterior da dupla — enquanto aquele apostava em solado robusto, este foi pelo caminho contrário, com sola fina. Estreou em várias cores.

Adidas Vario Flat Eartherv (Reprodução/Adidas)

Nike

Colaborações e assinaturas

A Nike fechou, pela primeira vez, parceria com uma loja especializada em corrida. A escolhida foi a Renegade Running, e o resultado são dois modelos — o Vaporfly 4, voltado à alta performance, e o Vomero Premium, pensado para treino diário com amortecimento reforçado.

Nike Vomero Premium e Vaporfly 4, em parceria com a Renegade (Reprodução/Nike)

O dia 13 marcou o aniversário de Kobe Bryant. Para a data, a Nike trouxe de volta o Kobe 11 Mamba Day, desta vez em versão Protro. O tênis estampa números da trajetória do jogador, morto em 2020, e havia sido aberto para personalização pelos fãs no começo da última partida que Bryant disputou pela NBA.

Nike lança Kobe 11 Protro “Mamba Day” em homenagem ao legado de Kobe Bryant (Reprodução/Sole Retriever)

Performance e retrôs

A Nike também atualizou o Pegasus com a versão 42, que incorpora uma unidade Zoom Air curvada na entressola — recurso que havia estreado no Pegasus Premium. Além disso, a marca lançou o pacote Air Force 1 Low em couro envernizado, que recupera a paleta vibrante dos anos 2000 em três cores.

Ainda no calendário, o Air Foamposite Pro camuflado, originalmente de 2013, volta em 18 de abril com ajustes que acentuam a inspiração militar. No dia 17, o SB Air Force 1 Low Light Orewood Brown — até então exclusivo de uma loja em Los Angeles durante o fim de semana do All-Star da NBA — chega à distribuição ampliada.

Jordan

A Nike recuperou o Air Jordan 1 Alaska, criado por Virgil Abloh. O estilista morreu em 2021, e o modelo faz parte de uma série de lançamentos póstumos distribuídos pela marca entre março e abril.

De volta ao arquivo: Nike relança Jordan ligado a Abloh

O Air Jordan 1 Flight Club chegou numa versão em jeans preto, retomando o nome do clube de fãs oficial da linha, ativo entre o fim dos anos 80 e o início dos 90.

O calendário da Jordan se estende até o fim do mês: em 25 de abril, um Air Jordan 5 originalmente lançado em 2015 e inspirado na colorway preta original ganha seu primeiro relançamento. No dia 30, o Air Jordan 6 Cap and Gown fecha a agenda.

New Balance

O mês começou com a New Balance. No dia 1º, a marca lançou o 5030, de silhueta retrô-futurista, com cápsulas Abzorb no calcanhar e cabedal acolchoado marcado por linhas circulares, em duas cores — azul claro e roxo.

Também saiu o Allerdale, tênis de caminhada premium produzido no Reino Unido, desta vez em camurça marrom escura em lugar do couro habitual.

Modelos 5030 e Allerdale, da New Balance (Reprodução/New Balance)

Vans

A Vans também abriu o mês com o pacote Old Skool Archive Flame: três colorways com chamas e acabamento envelhecido de forma artificial. No dia 21, a marca retoma a série Old Skool com tachas peroladas, agora em tom marrom.