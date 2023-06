Quer aprender sobre uísque? The Macallan cria experiência com degustação gratuita em SP

Na Escócia, os single malt são tradicionalmente motivo de orgulho pela complexidade em seu artesanato. Dentre os diversos rótulos disponíveis no mercado, a centenária The Macallan deseja expandir seu reconhecimento no Brasil. Com isso, por três dias, a marca escocesa fará uma imersão com a experiência multissensorial House Of The Macallan.

"O Brasil é o quarto maior consumidor do scotch do mundo. Apesar da paixão brasileira ser o futebol, o uísque também tem o seu lugar. O fato de uma empresa com o prestígio da The Macallan escolher São Paulo como a primeira cidade latino-americana para apresentar um projeto tão importante quanto a House of The Macallan nos fala do valor e do potencial que vemos no Brasil como o próximo grande mercado emergente para a marca", diz Tiago Serrano, Country Manager da Macallan no Brasil.

O consumo de uísque está em alta, especialmente na América Latina. Por aqui, espera-se que as vendas da bebida cresçam a uma taxa de 5,6% ao ano entre 2021 a 2028, com a demanda pelas versões premium e super premium aumentando particularmente.

Em um casarão no bairro de Higienópolis, São Paulo, visitantes poderão transitar por diferentes pontos da marca, conhecendo desde insumos necessários para a produção da bebida, como a madeira escolhida para a construção de barris de carvalho envelhecidos em vinho Jerez.

"Praticamente 80% do que está no copo é a madeira. O cuidado com a escolha da madeira tem uma influência enorme na qualidade do uísque. Então, provavelmente alguém que não gosta de tomar uísque, talvez não gosta das escolhas que foram feitas lá atrás no processo de destilação", diz Serrano.

Em diferentes salas temáticas haverá experiências imersivas de iluminação e aromas, além de instalações artísticas, interação com conteúdos digitais, bar e sala de degustação. Além disso, consumidores acompanhados por consultores profissionais poderão adquirir expressões e edições limitadas de The Macallan.

A experiência já passou por cidades americanas como Miami, Nova York, Los Angeles e Aspen. Bogotá será a próxima cidade da região a sediar o evento, em setembro.

No Brasil há quatro rótulos principais da marca. O Sherry Oak, produzido com uma seleção de uísques single malt amadurecidos exclusivamente em barris de carvalho europeu, com anos de envelhecimento de 12, 18, 25 e 30.

O Double Cask, com doçura do carvalho americano, amadurecido em barris de carvalho americano e europeu avinhados com jerez com 12, 15, 18 e 30 anos de envelhecimento. O Rare Cask, com barris amadurecidos na destilaria e o Master Decanter Series com a série The Macallan M, The Macallan M Black e The Macallan M Copper.

No Brasil, o preço sugerido dos principais rótulos, como Double Cask 15 anos ou Rare Cask, é R$ 4.500.

Recordes de preços

"Dos top 10 recordes do Guinness Book de garrafas de uísque mais caras já vendidas, 8 são The Macallan. Trata-se de uma marca de 200 anos, então você imagina quantos barris e quantas coisas escondidas temos ainda no nordeste da Escócia". diz Serrano sobre os lançamentos raros da marca "Estamos sempre descobrindo barricas e bebidas que foram destiladas há 50, 60, 70 anos atrás".

Em 2019, uma versão de 60 anos, parte de uma edição limitada que foi engarrafada em 1926 foi vendida em leilão por US$ 1,1 milhão.

Serviço:

House Of The Macallan

Dias 28, 29, 30 de junho, às 18h30, 20h ou 21h30

Casa Higienópolis - Av, Higienópolis 758, São Paulo

Agendamentos em breve via Eventbrite