Hoje é o dia mundial do uísque. Confira seis dicas para apreciar a bebida

Sim, existe o dia mundial do uísque, celebrado a cada ano no terceiro sábado de maio. No caso hoje, dia 20 de maio. Como costuma acontecer nas celebrações de produtos, trata-se de uma jogada de marketing para incentivar seu consumo. Tem funcionado

O dia do uísque teria sido criado em 2012 pela consultora de uísque e autora Blair Bowman. As destilarias e importadoras aproveitam a efeméride para contar a origem do destilado, divulgar a bebida e dar dicas de consumo.

O nome uísque vem do gaélico uisce beatha e significa “a água da vida”. Não demorou muito para que o termo fosse encurtado para uisce (simplesmente “água”), até que a pronúncia mudou lentamente de ish-key para whiskey, até chegar na versão em português uísque.

Na Escócia, os single malt são tradicionalmente motivo de orgulho, pela complexidade em seu artesanato. Dentro das fronteiras escocesas, o destilado é conhecido como spirit. A riqueza cultural do país é refletida através de cor, aroma e sabor únicos, provenientes de seis regiões: Highland, Island, Islay, Lowland, Campbeltown e Speyside.

O consumo de uísque está em alta, especialmente na América Latina. Por aqui, espera-se que as vendas da bebida cresçam a uma taxa de 5,6% ao ano entre 2021 a 2028, com a demanda pelas versões premium e super premium aumentando particularmente.

“Na região, países como Brasil, Colômbia e México experimentam um interesse crescente pelo uísque escocês, com consumidores que buscam expressões envelhecidas, artesanais e de alta qualidade”, diz Gianpaolo Morselli, brand ambassador da The Macallan no Brasil.

Em comemoração ao dia do uísque, o especialista compartilha algumas recomendações. Acompanhe.

Aprecie os aromas

Antes de tomar um gole, reserve tempo para sentir o aroma da bebida. Agite-o suavemente no copo e aproxime-o lentamente do nariz para inalar as notas. Esse processo permitirá que você aprecie plenamente os sabores e aromas complexos pelos quais os single malt são tão aclamados, além de ajudar a preparar seu paladar para os sabores que virão.

Não tenha pressa

Beber uísque é uma experiência sensorial que deve ser apreciada com calma. Os single malt são feitos para serem apreciados lentamente. Reserve tempo para apreciar o aroma, a cor e o sabor. Tome pequenos goles e deixe o single malt impregnar em sua língua, a fim de identificar os diferentes sabores presentes na expressão. Isso permitirá total apreciação das nuances, complexidades e envelhecimento em carvalho temperado com jerez. Lembre-se que um single malt é feito para ser saboreado.

Temperatura ambiente

A temperatura em que você bebe o uísque também pode influenciar a experiência. Especialistas recomendam beber o destilado à temperatura ambiente ou um pouco abaixo dela. Se preferir frio, considere usar uma pedra ou um grande cubo de gelo que não derreta rapidamente. Se o destilado estiver muito frio, pode mascarar os sabores e aromas. Já se estiver muito quente, pode aumentar o calor do álcool. Outra ótima dica é não diluir demais o uísque, adicionando muita água.

Utilize o copo adequado

O aconselhável é escolher um copo em forma de tulipa com abertura estreita, pois permite que o aroma se desenvolva e se concentre na parte superior, melhorando a experiência de degustação. Evite utilizar copos de armação grossa ou tumblers que não permitam apreciar a complexidade do aroma.

Escolha a expressão ideal

Reserve um tempo para pesquisar e escolher uma expressão que se adapta às suas preferências. Por exemplo, se você gosta de uísques envelhecidos em barris de jerez, The Macallan Sherry Oak ou Double Cask seriam as melhores escolhas.

O acompanhamento certo

Harmonizar o uísque com alimentos específicos pode criar uma experiência melhor de degustação e acrescentar sabores diferentes ao consumo. Algumas gotas de água adicionadas a um excelente single malt são mais do que suficientes para um ritual de degustação completo. É possível combinar uísque com chocolate, queijo, carnes defumadas, marisco ou salmão. Os sabores destes alimentos complementam perfeitamente as notas complexas de um single malt.