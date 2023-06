Com safra limitada, vinho português de R$ 4.800 desembarca no Brasil

Completando 37 anos de história, a importadora Zahil traz o Reserva Especial 2014 ao Brasil, o primeiro mercado externo a lançar o produto da vinícola portuguesa Casa Ferreirinha. A empresa é uma referência com mais de 250 anos, pioneira e líder na produção de vinhos não fortificados do Douro.

“A história de amizade e confiança que temos com a família Guedes já tem mais de 20 anos. Estamos muito honrados em representar e disseminar a Casa Ferreirinha no mercado brasileiro”, afirma Serge Zehil, sócio da importadora Zahil.

Irmão do raríssimo Barca Velha — um dos mais importantes rótulos de Portugal e um dos melhores vinhos do mundo —, o Reserva Especial, criado em 1960, é lançado somente em anos extraordinários. Desenhada pelo enólogo-chefe da Casa Ferreirinha, Luís Sottomayor, a safra 2014 gerou uma produção limitada a 16.415 garrafas.

Nas palavras de Sottomayor, “2014 foi um ano de maturação equilibrada, com alguma chuva no inverno e uma onda de calor em junho, mas harmonioso. Estas características refletiram-se no vinho, dotado também de uma complexidade assinalável."

O Reserva Especial 2014 foi vinificado em Almendra, na Quinta da Leda, uma propriedade com cerca de 170 hectares e uvas provenientes do local e de vinhas adjacentes, nas zonas altas do Douro superior.

A maturação ocorre em barricas de carvalho francês, durante um período de cerca de 18 meses. O lote final é elaborado com base na seleção criteriosa dos melhores vinhos, resultado das inúmeras provas e análises efetuadas.

Sua cor rubi tem boa profundidade, e o aroma é intenso e complexo. “A excelente capacidade de envelhecimento comprovada ao longo destes nove anos que se passaram, tornaram este vinho digno de um Reserva Especial”, afirma o enólogo que assina mais uma edição.

Reserva Especial 2014

Preço 4.800 reais

Guardar:

Pronto para consumir. Beneficia-se de um estágio em garrafa entre 15 e 20 anos, mantendo-se no seu melhor por vários anos.

Desfrutar:

Ideal para acompanhar queijos, pratos de carnes vermelha e de caça. Na boca tem um excelente volume, acidez viva, taninos firmes, frutos pretos e especiarias, com um final extremamente longo e complexo.



Colheitas anteriores:

1960, 1962, 1974, 1977, 1980, 1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 2001, 2003, 2007 e 2009.

Disponível para venda na Zahil a partir de agosto de 2023. www.zahil.com.br