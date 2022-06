Quem é o empresário de Luva de Pedreiro que já trabalhou com Thiago Silva e Conca

Allan Jesus é o cara da vez nas redes sociais. Não por um bom motivo, claro. Empresário conhecido no mundo esportivo, está sendo extremamente criticado pelo modo com tem conduzido a carreira de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro. Mas, afinal, quem é Allan Jesus e por que ele foi escolhido para gerenciar a carreira do influenciador?

VEJA TAMBÉM

Allan, dono da ASJ Consultoria, é conhecido por ser especialista em marketing digital, mas ganhou notoriedade e destaque com o agenciamento da carreira de atletas. O meia Darío Conca, ex-Fluminense, e o zagueiro Pablo, do Flamengo, são alguns que já trabalharam com o empresário e seus cases atuais de maior sucesso. O zagueiro Thiago Silva também já trabalhou com ele.

Muito antes de agenciar o Luva de Pedreiro, Allan já havia sido criticado anteriormente pelo gerenciamento de carreira de outro cliente: Conca. Isso porque a "versão engraçadinha" do jogador argentino nas redes sociais, que inicialmente fez sucesso, esbarrou nas denúncias de relacionamento abusivo do ex-meia do Fluminense com a a modelo Miriã Rocha, que denunciou o abuso. As piadas perderam a graça e acabaram se voltando contra o atleta.

A empresa de Allan Jesus também cuida da carreira do humorista Rafael Portugal e o tik toker Victor Melo. Devido a sua inteligência em marketing digital, viu Luva de Pedreiro e se aproximou de Iran quando o sucesso dos vídeos ainda era pequeno. Mérito pela visão, que lhe rendeu um contrato vigente quando o influenciador explodiu.

No Instagram, Allan Jesus possui uma conta verificada com mais de 406 mil seguidores. Lá, costuma postar fotos com seus clientes, sobre futebol e viagens internacionais. Não são poucas as fotos com Luva de Pedreiro, assim como Darío Conca e Thiago Silva anteriormente.

Polêmica com Luva de Pedreiro

No último domingo, o ‘Luva’ fez uma transmissão ao vivo e anunciou uma pausa nos vídeos. "Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já", disse o influenciador, que prosseguiu com muitos palavrões:

"Um abração para vocês aí. Nesses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Pô. Seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. Fod... o resto é o resto".

A promessa não foi cumprida, mas o jovem de 20 anos apagou todas as referências a Allan em suas redes sociais. Na última quarta, a história ganhou ainda mais força. O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, publicou que o jovem conta com novos empresários, e que suas duas contas bancárias estão zeradas, registrando somente um giro de cerca de R$ 7.500 nos últimos dias. Isso mesmo tendo fechado contratos recentes de R$ 300 mil e R$ 1 milhão.

Nesta quinta, Allan Jesus se pronunciou oficialmente sobre a controvérsia. Em seu perfil no Instagram, alegou que seu cliente tem a receber R$ 2 milhões em publicidade. No entanto, diz que nenhum pagamento foi feito até o momento.

"Sobre todo o processo que envolve a ASJ Consultoria e o Luva de Pedreiro, eu contratei uma auditoria para que todos os contratos, contas bancárias e recibos sejam vistos. Foram feitos quase R$ 200 mil de investimento e com despesas pessoais do Iran. Logo em breve espero tê-las em mão. Sobre a casa do Iran, em abril desse ano, eu entrei em contato com uma arquiteta e a convidei para o projeto. Desde então, estão negociando com uma marca global onde estava sendo acordado a construção da nova casa do Iran. Bem como todas as melhorias do imóvel. Esse projeto ficou pronto e o Iran tinha conhecimento", disse Allan em trecho do vídeo publicado por ele.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.