Quanto Messi deixa de ganhar por dia, fora do Barcelona?

O argentino Lionel Messi está desempregado, algo que jamais aconteceu em sua carreira como profissional. Após o anúncio do Barcelona que o jogador não irá continuar no clube, Messi segue desde o dia 1º de julho sem receber salário.

Segundo o jornal esportivo espanhol El Mundo, Messi ganhava cerca de 200.000 euros diários (1,23 milhão de reais, em conversão direta) do Barcelona em seu último contrato com o clube. Sem receber salário há 36 dias — contando até hoje —, o jogador poderia ter em sua conta 7,2 milhões de euros (40 milhões de reais). ]

Uma fortuna para alguns, esse valor não irá fazer muita diferença para o argentino. De acordo com a Forbes, Lionel Messi foi o jogador de futebol mais bem pago em 2020, com rendimentos de 126 milhões de dólares (664 milhões de reais), sendo 92 milhões de salários e 34 milhões por contratos de publicidade e outras fontes de renda. Ao longo de sua carreira, o jogador já atingiu um faturamento superior a 1 bilhão de dólares.

Em qual clube Messi irá jogar?

Após encerrar sua passagem no Barcelona, o argentino irá defender outro clube pela primeira vez na carreira. A imprensa esportiva aponta o clube inglês Manchester City como possível destino, para um reencontro de Messi com o técnico espanhol Pep Guardiola.

O francês Paris Saint-Germain, de Neymar e Mbappe, sonha em contar com o jogador seis vezes melhor do mundo para finalmente conquistar a Champions League. A amizade entre o brasileiro e o argentino pode pesar na decisão do jogador.

De férias após conquistar a Copa América — seu primeiro título com a seleção argentina —, Messi encontrou com Neymar e outros atletas do PSG em Ibiza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 10 🇧🇷 (@neymarjr)

Porém, o que pode dificultar o negócio é a situação financeira do clube. Segundo o jornal francês L'Équipe, o PSG vai apresentar um déficit superior a 200 milhões de euros da última temporada.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.