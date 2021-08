Barcelona confirma saída de Lionel Messi

O Barcelona oficializou nesta quinta-feira (5) a saída do jogador Lionel Messi do clube, que culpa o regulamento imposto pela La Liga, que determinou um teto salarial por time. Durante as negociações iniciais, Messi chegou a aceitar reduzir seu salário em 50% para seguir no clube.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

“Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais. Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos.”

O clube, que já estava em um processo de redução da folha salarial, agradeceu o craque argentino, desejando "o melhor na sua vida pessoal e profissional."

A liga espanhola adotou medidas de controle financeiro em 2013, estabelecendo um montante máximo de dinheiro que cada time pode gastar com seu elenco e sua equipe de treinamento a cada temporada, condicionado por sua renda.

O Barcelona tem as maiores rendas do futebol mundial, de acordo com o ranking Deloitte Money League deste ano, mas seus rendimentos caíram para 125 milhões de euros em 2020 devido ao impacto da pandemia.

No início da temporada 2019-20, a liga alocou ao Barcelona um orçamento máximo de 1,47 bilhão de euros que encolheu para 733 milhões para a última campanha e deve recuar ainda mais depois de uma temporada inteira sem venda de ingressos e um mercado de transferência em baixa.

No ano passado, o camisa 10 anunciou o desejo de sair do clube. O argentino insistia que uma cláusula em seu contrato lhe permitia fazer isto sem o pagamento de uma multa rescisória. Porém, o clube fez jogo duro e disse na época que só liberaria o jogador mediante a multa de de 700 milhões de euros. Com isso, Messi permaneceu no clube durante a temporada 2020/2021.

Maior jogador da história do Barcelona, Messi fez 672 gols em 778 jogos em 17 temporadas. Conquistou quatro títulos da Champions, três Mundiais e 10 Espanhóis. No clube desde dos 13 anos, o contrato do argentino com o clube espanhol se encerrou no dia 30 de junho.

