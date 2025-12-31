Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Vinícola brasileira alcança maior pontuação da história em prestigiado concurso internacional

O vinho premiado homenageia a enóloga da casa, Isabela Peregrino, e custa R$ 160 no e-commerce da vinícola

Vinícola Maria Maria: medalha de ouro na edição de 2025 da Decanter World Wine Awards (Freepik)

Vinícola Maria Maria: medalha de ouro na edição de 2025 da Decanter World Wine Awards (Freepik)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07h32.

Tudo sobreVinhos
Saiba mais

A viticultura mineira alcançou seu mais alto pódio internacional. O Isabela Syrah 2023, da vinícola Maria Maria, localizada em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais, foi premiado com uma medalha de ouro e a nota histórica de 96 pontos na edição de 2025 da Decanter World Wine Awards (DWWA), a mais prestigiada e exigente competição do setor no mundo.

O rótulo foi o único brasileiro a obter o ouro este ano e o mais bem pontuado do país em toda a história da competição.

O vinho premiado homenageia a enóloga da casa, Isabela Peregrino, e custa R$ 160 no e-commerce da vinícola.

Feito com uva Syrah produzida na Fazenda Capetinga e vinificado em tanques de aço inox, sem passagem por barricas de carvalho, o rótulo utiliza técnica de cultivo considerada não ortodoxa no mundo do vinho: a dupla poda.

“Nosso objetivo com o Isabela sempre foi permitir que o terroir do sul de Minas se manifestasse da forma mais pura possível. A ausência de madeira revela a intensidade da fruta, com notas de frutas vermelhas e negras maduras, um toque de couro e as especiarias características da Syrah cultivada aqui, como pimenta-do-reino, cravo e canela”, diz Peregrino.

O vinho foi resultado de várias vinificações em parcelas, com tempos de maceração variando entre dez e 20 dias, que depois foram cortados entre si. O resultado é um vinho com taninos macios, acidez equilibrada, longo retrogosto, fácil de beber e uma versatilidade que acompanha desde um aperitivo até um jantar, ou um churrasco.

A Decanter World Wine Awards, sediada em Londres, é uma das maiores competições de vinhos do mundo, avaliando anualmente dezenas de milhares de rótulos de mais de 50 países.

Um júri composto por centenas de especialistas, incluindo Masters of Wine e Master Sommeliers, conduz degustações às cegas para garantir total imparcialidade.

As medalhas de ouro são concedidas somente a vinhos com 95 ou 96 pontos.

Para Eduardo Junqueira Nogueira Neto, diretor comercial da Maria Maria e engenheiro-agrônomo, o resultado é um divisor de águas para a vitivinicultura mineira. “Este reconhecimento não é só da Maria Maria, mas de Minas Gerais. É um holofote que se acende sobre o potencial do nosso terroir e o trabalho de todos os produtores que acreditaram na dupla poda. Esperamos que isso abra portas, atraia o enoturismo para a nossa região e mostre ao mundo que em Minas não se faz só café e queijo de excelência, mas também vinhos de classe mundial”, diz.

Vinícola Maria Maria: medalha de ouro na edição de 2025 da Decanter World Wine Awards (Divulgação/Divulgação)

Vinícola Maria Maria

A família Junqueira Nogueira, com seis gerações de tradição na cafeicultura em Três Pontas (MG), viu o rumo dos negócios mudar após o patriarca Eduardo Nogueira sofrer um infarto e, por recomendação médica, incluir o vinho em sua rotina.

Nogueira começou a estudar, viajar e, em 2007, descobriu os trabalhos do pesquisador Murilo Regina, da Epamig, que desenvolviam uma técnica inovadora: a dupla poda.

Essa tecnologia, também chamada de ciclo invertido, consiste em podar a videira duas vezes ao ano para forçar a colheita durante o inverno. Diferentemente do Sul do Brasil e outras regiões vinícolas mais tradicionais, onde a colheita ocorre no verão, em Minas essa época do ano não é propícia para a produção de uvas de qualidade. Com o inverno seco, com dias de sol forte e noites frias, proporciona condições climáticas perfeitas para a fruta, que concentra mais açúcares, desenvolve precursores de aromas e sabores e fica livre de doenças fúngicas.

Atualmente, a Maria Maria tem em portfólio o Juliana, um Rosè Syrah 2024; o Júlia, um Sauvignon Blanc 2024; o Gaia, um Syrah, 2021; o Gaia, Gran Reserva Syrah 2021; e o premiado Isabela, um Syrah 2023.

A premiação contou com 145 vinícolas brasileiras premiadas, sendo uma medalha de ouro, 48 medalhas de prata e 96 medalhas de bronze. Mais de 13,77 mil vinícolas do mundo foram premiadas na competição de 2025.

  • Restaurante Mestio - 15 anos

    1/8 Restaurante Mestio - 15 anos (Restaurante Mestiço: Sukthothai, um caldo tailandês de frango com leite de coco, erva cidreira e cogumelos shimeji (R$ 69).)

  • 2/8 (Sopa Vichyssoise do NKK Fresh)

  • 3/8 (Sopa de frutos do mar do Rancho Português)

  • Freddy Restaurante Chef Pedro Santana Sopa de Cebola

    4/8 Freddy Restaurante Chef Pedro Santana Sopa de Cebola (Sopa de Cebola do Freddy Restaurante)

  • 5/8 (Luce: Creme de queijo Taleggio coberta com massa folhada (R$60))

  • 6/8 (Lamen de tofu do Cantón)

  • 7/8 (Adega Santiago: Creme de Mandioquinha)

  • 8/8 (Chez Amis.)

Acompanhe tudo sobre:VinhosMinas Gerais

Mais de Casual

Masp bateu recorde e recebeu 1 milhão de visitantes em 2025

Retrospectiva: os 10 melhores bares do Brasil, segundo ranking EXAME Casual 2025

A volta do clericot? No verão, bebida vira desejo do brasileiro

Rituais de banhos simples para o Ano Novo

Mais na Exame

Negócios

'Minha mãe não sabe que viralizei': aos 22, ele usa IA para criar hits no TikTok

Um conteúdo Bússola

Energia elétrica a partir de hidrogênio verde coloca o Brasil na vanguarda tecnológica

Mercados

A bolsa abre hoje? Veja como operam B3 e Wall Street em véspera de Ano Novo

Ciência

Novo medicamento para obesidade 'chacoalha' mercado na Índia