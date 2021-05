Quadro de saúde de Paulo Gustavo é irreversível, aponta boletim médico

Internado desde 13 de março após complicações causadas pela covid-19, o ator e humorista Paulo Gustavo permanece no Serviço de Terapia Intensiva (UTI) no Rio de Janeiro. Segundo comunicado divulgado na noite desta terça-feira (4), mesmo tendo sinais vitais, o quadro do ator é irrevesível.

“Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes”, afirmou o boletim médico. "A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo, assim como às demais pessoas acometidas por essa doença terrível."

Na últimos dias, a internet comemorou o boletim médico que indicou uma leve melhora na situação do ator, que chegou a acordar e conversar com o marido. Logo após, entretanto, um novo boletim informou sobre uma piora causada por uma embolia pulmonar.

A luta de Paulo Gustavo contra a covid-19 está sendo acompanhada com apreensão pelos milhões de fãs e seguidores nas redes sociais. Só na tarde desta terça (4), mais de 200 mil tweets com desejo de força e melhoras colocaram o nome do ator entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Amiga pessoal de Gustavo, a atriz Tatá Werneck pediu orações pelo amigo e criticou a circulação de boatos sobre sua morte.

Por favor essa madrugada é importante . Quem tiver acordado e puder rezar por Paulo e por todos os doentes. Me desculpem pedir amigos. Obrigada pela compreensão e carinho de vocês. Por favor peçam um minuto que seja — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021