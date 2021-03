Pubs britânicos se esforçam para ver o copo meio cheio, apesar da Covid-19

Barris de cerveja dão lugar a latas de tinta no Great Northern, um pub em St Albans, no norte de Londres, um ano depois que o Reino Unido entrou em seu primeiro confinamento contra o coronavírus.

"Nunca imaginei que um ano depois ainda estaríamos fechados", diz a gerente Emma Parkhouse com um suspiro, enquanto pinta as paredes da construção vitoriana, algumas semanas antes de reabrir.

“Foi difícil, tivemos que enfrentar toda uma série de obstáculos, mas tentamos manter uma atitude positiva”, disse à AFP em seu pub, que fica ao lado de um cinema que também está fechado desde o último bloqueio imposto em meados de dezembro por uma escalada nos casos de covid-19. As restrições impostas à sua atividade custaram todos os lucros de 2019.

Emma Parkhouse explica que o Great Northern - um dos muitos pubs em St Albans, conhecido por sua catedral e remanescentes romanos - conseguiu sobreviver graças à ajuda do governo britânico para as empresas e também à adaptação dos serviço, que agora inclui comida e bebida para viagem. Além de redecorar o interior do bar, ela também reformou o pátio para atender ao distanciamento.

A partir de 12 de abril, os pubs poderão servir bebidas alcoólicas, apenas para clientes do lado de fora. Deve-se esperar mais um mês para atendê-los no ambiente interno.

"Rezamos"

“Já estamos cheios para a primeira semana... Rezamos para que não chova”, brinca Emma Parkhouse, pouco depois de uma chuva torrencial encharcar os ladrilhos do jardim.

A British Beer and Pub Association (BBPA) afirma que cerca de 2.000 pubs entre 50.000 no Reino Unido fecharam no ano passado, um golpe para uma indústria que já sofre com as mudanças no modo de vida britânico, a competição dos supermercados e os altos impostos.

As vendas de cerveja em pubs despencaram em mais da metade no ano passado, para 7,8 bilhões de libras (9,1 bilhões de euros), de acordo com a associação. "Infelizmente, ainda não vimos toda a extensão dos danos e não veremos por um tempo até que as coisas voltem ao normal", disse Emma McClarkin, diretora do BBPA.

No entanto, a CAMRA, associação que promove pubs como parte da cultura britânica, está otimista e pede ao governo mais apoio ao setor.

A paralisação de meses também afeta os clientes, especialmente as pessoas solitárias que socializam no pub do bairro, explica Parkhouse. “O isolamento é horrível, você também vem ao bar para se conectar com as pessoas”, lamentou.