Próximo ao prédio mais alto de SP, restaurante com menu do Oriente Médio tem alma da boa comida

Nos últimos anos, o Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, viu uma transformação na paisagem urbana com a construção de uma série de edifícios de alto padrão, incluindo o mais alto da cidade, o Platina 220, que tem 172 metros de altura, 50 pavimentos e um total de 57 mil metros quadrados de área construída. Junto com os arranha-céus, a região viu também o aumento de restaurantes para atender a uma demanda cada vez maior dos novos – e antigos – moradores.

Um desses locais que aproveita esse aquecimento gastronômico do bairro é o Zain, um restaurante com base no Oriente Médio e alma da boa comida. A casa, na verdade, existe desde 2020, mas nos últimos dois anos passou por uma reformulação societária e um investimento de R$ 1,2 milhão para extrair da cozinha aquilo que ela sabe fazer de melhor, como explica o empresário Cauê Fantone.

"Eu tinha um outro projeto no Nordeste praticamente pronto, mas decidi voltar e focar os esforços aqui por acreditar no potencial do restaurante", diz ele que foi criado no Tatuapé.

Para montar o menu, o empresário fez uma pesquisa da cultura árabe e do oriente médio com amigos e cozinheiros que tinham receitas de família. Foram muitos testes até chegar ao atual cardápio. Nesta nova fase, Cauê Fantone decidiu que as esfihas deveriam ser do formato conhecido como pide (de barquinha), mais comum na região da Turquia.

A massa é feita de farinha de trigo, óleo e água, e o diferencial é a fermentação. Por mês são confeccionadas cerca de 7 mil esfihas somente no salão. Entre as mais pedidas estão a de carne e a de zaatar. Os preços variam de R$ 14 a R$ 20 a unidade.

Outro prato que está entre os mais pedidos é a kafta bovina na versão completa (R$ 199,90), servida em 3 unidades de 150g cada com arroz sírio, acompanhada de saladinha turca, fritas e tzatziki (uma iguaria da culinária da Grécia e da Turquia, à base de iogurte, pepino e hortelã).

Há também a kafta de cordeiro (R$ 209,90). Ambas acompanham molho de coalhada com pepino, saladinha turca (cebola roxa, salsinha e summac, especiaria de sabor cítrico), fritas, arroz sírio e pães. Servem até três pessoas.

Nas sobremesas, vale experimentar o pudim de pistache, receita da mãe de Cauê. Os preços dos doces variam de R$ 34,90 a R$ 54,90. Nos coquetéis, há desde clássicos, como penicillin e old fashioned, até drinks mais autorais, elaborados pela embaixadora da Heineken, Dudah Bonatto.

Ambiente

Com vista para a Praça Ituzaingó, o restaurante está em uma esquina e é todo envidraçado, o que dá um ar integrado ao ambiente externo. O nome da casa, inclusive, vem da praça. "Quando estávamos finalizando a obra, ainda não tínhamos um nome e o arquiteto colocou apenas a palavra Zain no projeto, e a sonoridade fez sentido com o local", conta Cauê.

Serviço: Rua Demétrio Ribeiro, 594 - Tatuapé | Telefone: (11) 2675-9513. Horário de funcionamento: terça a domingo, das 12h às 23h (sem intervalos).