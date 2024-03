Conheça os 10 prédios mais altos do Brasil – sete deles estão na mesma cidade

Imagine um prédio 7,5 vezes maior que o Cristo Redentor. Essa é a altura do One Tower, espigão de 290 metros erguido na orla de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Com 70 andares habitáveis, o prédio impressiona pelo tamanho – mas não está sozinho. Para ser considerado um arranha-céu, um edifício precisa ter, no mínimo, 150 metros de altura. O Brasil tem 68 desses prédios, divididos entre residenciais, comerciais e hotéis.

Entre os 10 edifícios mais altos do País, sete estão em Balneário Camboriú – e quatro foram desenvolvidos pela mesma empresa, a FG Empreendimentos.

A cidade ficou conhecida pelos altíssimos empreendimentos de alto padrão à beira-mar que foram responsáveis, inclusive, pelo alargamento da faixa de areia, antes coberta pela sombra dos arranha-céus.

Goiânia (GO), capital do agro e novo destino do luxo no Brasil, também conta com dois empreendimentos na lista dos 10 mais altos. João Pessoa, capital paraibana, tem um representante.

Já São Paulo (SP), coração financeiro do País, ficou de fora da lista – o empreendimento mais alto da cidade é o Platina 220, que fica na 17ª colocação entre os gigantes brasileiros. Vale lembrar que o Platina é uma mistura de residencial, comercial e hotel, enquanto os prédios mais altos do País são, em sua maioria, apenas residenciais.

Abaixo, a lista dos 10 prédios mais altos do Brasil segundo levantamento do The Skyscraper Center (ligado ao órgão CTBUH):

10. Millennium Palace (Balneário Camboriú)

O Millennium Palace é um edifício residencial localizado na Avenida Atlântica, na orla de Balneário Camboriú – um dos endereços mais nobres da cidade. São 177,3 metros de altura e 46 andares*. Foi construído pela FG Empreendimentos.

9. Kingdom Park Residence (Goiânia)

O Kingdom Park Residence, erguido pela Sim Engenharia, é o prédio residencial mais alto do Centro-Oeste. O edifício fica localizado na Zona Sul de Goiânia, que concentra os empreendimentos de luxo da cidade. São 180 metros de altura e 50 pavimentos*.

8. Tour Geneve (João Pessoa)

Único representante do Nordeste da lista, o Tour Geneve fica localizado no bairro de Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa. O plano diretor da cidade proíbe espigões à beira-mar, mas a localização no Altiplano garante uma vista privilegiada do oceano. Foi desenvolvido pela TWS Empreendimentos, tem 182 metros de altura e 51 andares*.

7. Copenhagen (Balneário Camboriú)

Com 190 metros e 51 pavimentos*, o Copenhagen é mais um arranha-céu à beira-mar em Balneário Camboriú. A Incorporadora Cechinel foi a responsável pelo edifício residencial concluído em 2022 – um dos mais novos da lista.

6. Epic Tower (Balneário Camboriú)

A FG Empreendimentos foi a responsável pelo Epic Tower, prédio residencial de 56 andares* e 191 metros de altura. A localização é a mais nobre de Balneário Camboriú: na orla da praia, na Avenida Atlântica.

5. Órion Business & Health Center (Goiânia)

O complexo Ório une hotelaria, shopping, torre comercial e serviços de saúde – com a única unidade do Einstein do Centro-Oeste. Desenvolvido pela FR Incorporadora, tem 191,5 metros de altura e 44 pavimentos*. Fica localizado na Zona Sul da cidade.

4. Infinity Coast Tower (Balneário Camboriú)

O Infinity Coast Tower tem 234,8 metros de altura e 66 andares, e fica localizado na Avenida Atlântica, de frente para o mar de Balneário Camboriú. Inaugurado em 2019, o prédio residencial desenvolvido pela FG Empreendimentos foi o primeiro do País a superar a marca de 200 metros de altura.

2 e 3. Yachthouse by Pininfarina (Balneário Camboriú)

Empatados em segundo e terceiro lugar estão as torres gêmeas Yachthouse. Desenvolvidos pela Pasqualotto> Empreendimentos, os dois prédios foram projetados pelo Pininfarina, estúdio de design que tem a Ferrari no portfólio. As torres têm 280,3 metros de altura e 80 andares e estão localizadas na marina de Balneário Camboriú, a poucos metros da praia.

1. One Tower (Balneário Camboriú)

O prédio mais alto do País fica em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O One Tower tem 290 metros de altura – em termos de comparação, o Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo e cartão-postal de Dubai, tem 829 metros. O prédio desenvolvido pela FG Empreendimentos conta com 70 andares* e está localizado na Avenida Atlântica, à beira-mar.

*O número de andares considerado pela CTBUH avalia apenas os pavimentos habitáveis, sem andares técnicos.